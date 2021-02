N on è mai facile riuscire a gestire un colloquio in call, scopriamo alcuni accorgimenti per essere preparate e rispondere al meglio!

Per chi sta cercando una nuova opportunità professionale è importante non farsi trovare impreparata ed essere in grado di sostenere al meglio un colloquio di lavoro in call, soprattutto in tempi di pandemia globale quando incontrarsi di persona è più complicato. Per ottimizzare il processo di selezione del personale, molte aziende usano differenti modi per scremare le numerose candidature che arrivano all'indirizzo degli addetti alle risorse umane. E propongono, in alternativa, colloqui tramite video call, skype o zoom.

Come affrontarlo? È fondamentale, quindi, prepararsi nel migliore dei modi perché il tuo telefono può squillare in qualsiasi momento. Non dimenticarti che è a tutti gli effetti un colloquio di lavoro, da non sottovalutare.

Cosa è un colloquio in call?

Solitamente è il primo contatto tra il candidato e il selezionatore, dopo aver letto accuratamente il curriculum vitae inviato. La call consiste in un’intervista lavorativa, che può durare dai 20 ai 30 minuti e si svolge al telefono.

È una prima valutazione del candidato dove vengono poste da un recruiter domande con finalità conoscitive apparentemente semplici. Di solito serve per fissare un eventuale successivo appuntamento.

Fatti trovare preparata

Tieni sempre accesso il tuo smartphone, non rispondere sarebbe un vero peccato. Studia bene il profilo dell’azienda per cui sogni lavorare. In che modo? Collegati al sito e consulta i social network dell’azienda per avere più informazioni dettagliate possibili.

Più sei informata e maggiori possibilità hai di fare una buona impressione e convincere il responsabile delle risorse umane che desideri realmente entrare a far parte del suo team.

Tieni traccia di tutte le tue candidature inviate

Quando invii richieste di lavoro mirate, tieni traccia delle posizioni per le quali ti sei candida. È molto semplice, basta creare un elenco su un foglio Excel e il link all’annuncio di lavoro per evitare che al momento della call tu non sappia assolutamente chi ti sta chiamando e quale sia la posizione per la quale ti sei candidata. Crea un elenco e copialo anche sul tuo cellulare o in una app per prendere appunti.

Come affrontare la call

Riguarda con attenzione la descrizione dell’annuncio di lavoro per il quale ti sei candidata. È importante prendere appunti per poter parlare delle tue esperienze pregresse che siano in linea con i requisiti richiesti per quel ruolo.

Rispondi al telefono in maniera educata e professionale. Dimostrati brillante, scegli le parole giuste e fai capire di essere la persona giusta e conosci l’azienda con cui dialoghi.

Scopriamo alcuni consigli mirati per gestire un colloquio di lavoro in call.

Cosa dire

Non esiste una regola universale, piuttosto degli accorgimenti che è opportuno adottare durante un colloquio di lavoro in call. Quando rispondi al telefono evita assolutamente frasi del tipo “non ricordo… sa mi sono candidato a molti annunci…” e non rispondere a monosillabi. Il recruiter deve percepire dall’altra parte un reale e vero interesse per la posizione a cui ti sei candidata. Il modo di esprimersi, insieme alla capacità di raccontarsi, sono decisivi per l’esito del colloquio.

Come proseguire l’iter di selezione

Ci sono alcune domande che il selezionatore non può non farti durante il colloquio. Riguardo il tuo percorso professionale, rispondi riassumendo le tue passate esperienze mettendo in risalto quelle che sono più rilevanti e affini alla mansione da ricoprire. Parla di te. Racconta le tue doti personali, professionali e le qualità che ti identificano. Metti in luce tutte le peculiarità del tuo carattere che dimostrano che sei la candidata ideale.

Elimina gli elementi di distrazione

Se ti trovi in un luogo in cui non puoi parlare spostati in una stanza tranquilla. Evita silenzi imbarazzanti o tentennamenti. Se non ti senti sicura, non vergognarti e chiedi aiuto ad un’amica o a un familiare facendo delle prove di call.

Non interrompere il recruiter

Ascolta l’interlocutore senza interromperlo o incalzarlo di domande. Stabilisci un dialogo. È importante non prevaricare mai il selezionatore e dimostrare interesse e attenzione per quello che sta dicendo.

Tieni a portata di mano carta e penna

Prendi appunti sia per avere tutti i riferimenti del selezionatore ma anche per essere pronta nel caso di un successivo incontro. In questo modo ti ricorderai i contenuti della conversazione in call.

Fai domande sul tipo di organizzazione aziendale

Chiedi ulteriori informazioni sulla mansione, se ci sono aspetti che non sono stati affrontati durante la call. Fai capire che saresti felice di cogliere quest’opportunità lavorativa e che sei molto motivata e lo consideri uno dei lavori più cool al mondo. Puoi fare domande, anche, sul percorso di crescita all’interno dell’azienda.

Come terminare un colloquio in call

Alla fine della telefonata chiedi al recruiter se è previsto un successivo incontro e quali saranno i prossimi step del processo di selezione in modo da sapere cosa ti aspetta. Al termine del colloquio di lavoro in call, lascia un’immagine positiva di te ringraziando il recruiter per l’attenzione e per l’interesse dimostrato.