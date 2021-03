Come si personalizzano le risposte di Alexa?

C on Alexa, la domotica è a portata di tutti. Ecco come rendere l'esperienza ancora più personale

Controlla la casa in maniera intelligente, imposta i dispositivi collegati come tv, caloriferi, condizionatori e persino diffusori di oli essenziali. Fornisce notizie relative al meteo gestisce il calendario, riproduce le nostre playlist preferite musicali, e ci ricorda persino appuntamenti e medicinali da prendere. Una vera aiutante di casa ed è possibile personalizzare anche le risposte di Alexa nelle azioni quotidiane.

Per sbadati o spiriti super tech, il dispositivo d'intelligenza artificiale di casa Amazon, ha molte più funzioni di quelle note ed utilizzate dalla maggior parte di noi. Oltre alle risposte standard, e possibile personalizzare ulteriormente impostazioni e risposte. Con Alexa la domotica è a portata di tutti: i dispositivi che hanno il sistema di intelligenza artificiale integrata hanno un costo che parte da circa 30 euro.

Alexa, domotica a portata di tutti

Conosciamola meglio e scopriamo le sue funzionalità. Amazon Alexa è un’intelligenza artificiale che si basa essenzialmente su cloud e che si presenta come assistente vocale, un software in grado di essere facilmente integrato in speaker e altri dispositivi smart presenti in casa o in ufficio. Come riesce ad interagire con noi, un piccolo accessorio da tenere in salotto? Semplice: decodificando il linguaggio naturale, e la nostra voce, riesce a fornirci risposte e ad eseguire azioni e comandi. Alexa chiama per nome ogni componente della famiglia: basta "presentarsi" e lasciarle memorizzare la voce. Le risposte di Alexa, poi, possono essere anche parecchio divertenti.

Intelligenza hands free

Amazon Alexa è un dispositivo di intelligenza artificiale ‘hands-free’, ossia controllabile attraverso la voce piuttosto che con le mani. Per chi già conosceva Google Home, Alexa risulta essere l’equivalente di Google Assistant e la linea ora chiamata Nest. Come Siri, Cortana e Google Assistant, non è altro che un AI capace di rispondere ai comandi vocali. Un assistente "di casa" in grado di fornire informazioni, attingendo dal web, compiere determinate azioni per noi (come accendere i termosifoni, regolare un termostato o cambiare canale alla tv) e controllare i dispositivi, app e servizi compatibili.

Cosa fa e a cosa serve?

Ora che abbiamo imparato a conoscerla, cerchiamo di capire nel dettaglio le funzionalità di Amazon Alexa e perché sta riscuotendo così tanto successo. Le funzionalità, quindi, variano dalle più utili alle più divertenti o personalizzate.

Funzioni più comuni

Fare ricerche sul web

News di attualità, cronaca, sport

di attualità, cronaca, sport Aggiornamenti live su traffico, meteo, ecc.

su traffico, meteo, ecc. Intrattenimento: streaming di musica (radio, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, ecc.) e di video (su smart display o Fire Stick TV o Cube)

(radio, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, ecc.) e di (su smart display o Fire Stick TV o Cube) Gestione della lista della spesa

Funzione da promemoria e calendar: ricorda appuntamenti e cose da fare

e calendar: ricorda appuntamenti e cose da fare Domotica e controllo della casa intelligente: accende e spegne lampadine WiFi, prese smart, termostati intelligenti, telecamere IP, sistemi di videosorveglianza wireless, serrature smart e tutti i dispositivi che possono essere connessi.

Personalizzare le risposte

Per avere un assistente a misura di casa ed esigenze proprie, è possibile personalizzare le risposte di Alexa tramite la funzionalità Routine. Gli aggiornamenti sono tanti e continui e, ogni giorno, c’è qualcosa di nuovo da imparare di questo dispositivo. Da qualche tempo, per esempio, è infatti possibile creare frasi e risposte personalizzate con Alexa, godendo così di un’esperienza sempre più varia e personale.

Modificare la routine

Se disponi di un dispositivo con integrazione Alexa, sarà possibile controllare Alexa e fare in modo che risponda nella maniera da te richiesta. Ecco, dopo aver configurato correttamente i tuoi dispositivi, come impostare la funzione personalizzata della tua Routine, passo per passo:

Apri l’app Alexa

Clicca sull’icona a tre linee del menu in alto a destra

Seleziona la voce Routine

Clicca sul simbolo “+” che trovi in alto a sinistra

Seleziona la voce Quando questo accade

Clicca sull’icona a forma di nuvoletta Voce , e pronuncia la tua frase. Per esempio, “Alexa, ho caldo”

, e pronuncia la tua frase. Per esempio, “Alexa, ho caldo” A questo punto, potrai decidere una sequenza di azioni che Alexa dovrà compiere se sente questa frase. Clicca sul simbolo “+” accanto ad Aggiungi un’azione

Clicca sull’icona a forma di nuvoletta Alexa dice e seleziona Personalizzato. Adesso puoi digitare la tua risposta personalizzata e cliccare su Avanti . Per esempio: “Va bene, ci penso io tesoro.”.

e seleziona Adesso puoi digitare la tua risposta personalizzata e cliccare su . Per esempio: “Va bene, ci penso io tesoro.”. Ora comparirà una schermata in cui si legge “Alexa dirà ”Va bene, ci penso io tesoro", clicca su Aggiungi

Nella schermata principale della routine, potrai selezionare il dispositivo (per esempio: questo dispositivo, il dispositivo a cui stai parlando, Echo Dot camera da letto e così via)

Clicca su Salva in alto a sinistra e inizia ad utilizzare la tua risposta personalizzata

Quando impostare Attendi?

Una delle funzionalità più apprezzate di Alexa, oltre a quelle già elencate, è Attendi. Molto utile, perché permette di decidere di eseguire la prossima azione della Routine dopo un determinato lasso di tempo programmato

Se decidi di impostare altre azioni, dovrai sempre selezionare la routine che hai appena creato e selezionare Aggiungi un’azione. Ad esempio: nel caso del termostato dovrai cliccare sull’icona Casa Intelligente, poi cliccare sulla voce Controlla dispositivo, selezionare il termostato che avrai precedentemente associato, e l’azione desiderata. Quindi dovrai cliccare su Avanti in alto a destra. Tutte le azioni si svolgeranno contemporaneamente a meno che non si imposti la funzionalità Attendi.