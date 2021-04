C 'è qualcosa di strano nel nostro pelosetto: occhi languidi, musetto triste... che gli succede? In realtà potresti star assistendo ai comportamenti del cane che ha bisogno d'attenzioni. Ma tranquilla, a tutto c'è rimedio!

Sei ormai abituata, anzi, abituatissima, alle stranezze del tuo amico a quattro zampe. Potresti scrivere un trattato sui comportamenti del cane, tra birichinate e corse matte. Tuttavia, ultimamente qualcosa è cambiato.

Fido sta agendo in modo diverso dal solito, facendo cose che prima non faceva mai. Guardalo bene e poi pensaci un po', perché probabilmente ultimamente lo hai trascurato e adesso ha bisogno d'attenzioni.

Inverosimile? Niente affatto: anche i cani vogliono la loro dose quotidiana di coccole e compagnia. E se fanno una delle cose che ti elenchiamo di seguito, devi rimboccarti le maniche e riconquistare il tuo pelosetto.

Dorme tutto il giorno e sospira

Iniziamo dal comportamento più evidente: il tuo cane, generalmente empatico e sempre al tuo fianco, ha iniziato a dormire sempre di più. Ti guarda dalla sua cuccia e sospira in modo sommesso. Addirittura, ogni tanto emette un sibilo, come un lamento.

Prova ad avvicinarti a lui: scodinzola? Ti guarda come se fossi la cosa più bella della sua vita e ti fa capire che sarebbe pronto a una sessione di gioco? Bene, allora hai la prova inconfutabile: fa così perché si sente trascurato.

Questo atteggiamento è molto comune nei cuccioli che vorrebbero giocare tutto il giorno e che, per forza di cose, si trovano a fare meno attività di quanto vorrebbero.

Rimedia regalandogli passeggiate più lunghe ed evitando di dargli solo coccole frettolose. Attenzione però: se Fido dovesse continuare a essere letargico sarà meglio consultare un veterinario.

Ti porta tutti i suoi giocattoli

Ultimamente lavori da casa e il tuo studio è diventato il tempio del tuo lavoro da remoto. In call sembri sempre professionale e compita, ma intorno alla tua scrivania c'è un tripudio di ossi di gomma, palline, sonagli, corde e freesbe.

Fido continua a portarteli e a portarteli: li deposita ai tuoi piedi, ti osserva e poi se ne va. Anche questo è un segno ben chiaro, uno dei comportamenti del cane che ha bisogno di attenzioni.

Il tuo amico a quattro zampe vuole giocare con te e le sta provando proprio tutte, ti sta mostrando tutto il suo armamentario nella speranza che qualcosa si accenda in te e faccia scattare un momento di divertimento insieme.

Per rimediare, usa la pausa pranzo per giocare con lui almeno 15 minuti: ne beneficerete davvero entrambi.

Abbaia continuamente

Il tuo fidato quattro zampe, fino a qualche tempo fa, era posatissimo. Equilibrato, sereno e silenzioso. Certo, un ululato e un wof di tanto in tanto erano fisiologici, ma da qualche tempo a questa parte è diventato davvero rumoroso. Come mai?

Anche l'abbaiare intensivo è uno dei comportamenti del cane che ha bisogno d'attenzioni. Il migliore amico dell'uomo ha bisogno di compagnia e se non canalizza la sua energia per molte ore al giorno prova a richiamare la nostra attenzione con i mezzi che ha a disposizione.

In generale, quando si sceglie il cane più adatto si dovrebbe tenere conto del proprio stile di vita: un cane energico soffrirà con chi non potrà dedicargli il tempo necessario a farlo sfogare.

La cosa positiva è che si possono trovare dei compromessi: per esempio, perché non provare con un po' di sano dog fitness?

Distrugge mobili e coperte

Anche questa, probabilmente, era una cosa che il tuo amico peloso non aveva mai fatto, vero? Da qualche tempo a questa parte, invece, complice il troppo lavoro, una nuova relazione o una situazione d'emergenza che vi ha allontanati, il vostro cane morde, rosicchia e graffia qualsiasi cosa sia alla sua portata.

Così, addio a quel cuscino imbottito che adoravi, tanti saluti al copri-divano e non parliamo di quei mobili che ti erano costati tanto e ora mostrano segni di denti e dentini. Che fare?

Anche qui, il discorso è tanto semplice quanto correlato alla tua disponibilità. Devi trovare un punto di incontro con lui. Se Fido si annoia e cerca attenzione, devi intrattenerlo: un cane non è un peluche, non starà fermo in un angolo finché non lo degni di attenzione.

Nessuno ti dice di interrompere il tuo lavoro o le attività più importanti, ma cerca di ritagliare un momento, magari alla sera, che sia solo vostro, per giochi, coccole e tenerezze.

Corre come un matto per tutta la casa

Hai mai visto Fido correre come un matto, senza fermarsi, da solo, apparentemente senza motivo? O giocare con una delle sue palline, ringhiando e travolgendo tutto ciò che trova?

Ebbene sì, anche questo è un segnale del fatto che ha bisogno di più attenzione, di più momenti di gioco e di più momenti di svago. Non avendo un compagno, il cane cerca di canalizzare la sua energia, spingendosi al limite.

Non vogliamo essere ripetitivi, ma anche qui, sta a te trovare degli spazi di tempo per lui. Ricordati cosa vuol dire avere un cane nella tua vita, quanta gioia può darti: regalagli spazio, e non nel senso di enormi cucce e accesso illimitato a letto e divano.

Spazio in termini di presenza nella tua vita, in termini di interazione. Ti farà soltanto bene. Se invece non riesci davvero a fare più di quanto fai, prova a contattare un bravo dog-sitter che lo porterà a passeggio e lo farà socializzare correttamente con tanti altri cani. Ma ricordati che nessuno potrà mai sostituire te, che sei davvero la luce dei suoi occhi.