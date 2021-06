10 consigli per trasformare il tuo balcone in un’oasi di pace urbana

S e vivi in città e non disponi di un ampio giardino, ti stupirà scoprire in che modo puoi sfruttare lo spazio del balcone per creare il tuo angolo di relax! Ecco alcuni consigli!

In primavera e in estate è bellissimo trascorrere momenti di riposo, da soli o con gli amici, in spazi rilassanti e freschi. Non sempre il parco è la soluzione più adatta alle nostre esigenze. Se in casa disponi di un balcone ampio e spazioso potresti pensare di trasformarlo e arredarlo al meglio per garantirti momenti di assoluto relax senza dover uscire, senza metterti in auto e percorrere chilometri per raggiungere un parco.

Ti lascio alcuni consigli utili per trasformare il tuo balcone in un'oasi di pace urbana con alcuni piccoli accorgimenti pratici neanche troppo dispendiosi. Non è detto, infatti, che sia il costo l'elemento determinante per la trasformazione del tuo spazio in un'oasi rilassante.

Gli elementi dell'elenco qui sotto si adattano facilmente a tutte le tasche. Determinante è ovviamente il materiale che sceglierai di utilizzare e il brand o il negozio al quale deciderai di affidarti.

L'illuminazione

Quando si parla di spazi esterni, un occhio di riguardo va concesso all'illuminazione. Le luci poste sul bancone e le lampade ornamentali posso davvero fare la differenza ed essere determinanti nel rendere l'atmosfera accogliente per te e per i tuoi ospiti.

Opta per luci soffuse se vuoi allestire uno spazio rilassante e trasformare il tuo balcone in un'oasi di pace urbana. Puoi anche acquistare candele profumate da accedere durante un aperitivo al tramonto.

Fiori e piante

Fiori colorati e piante rampicanti, vasi di tutte le forme e dimensioni sono un must soprattutto se hai un balcone molto spazioso. Il verde, con un tocco di colore qua e là, è ciò che contribuisce a ricreare quella pace che trovi solo nei grandi parchi. La buona notizia è che invece, in poche mosse, puoi ricrearla a casa tua!

Un ombrellone

Chi lo dice che l'ombrellone si mette solo in giardino? Se la tua casa non dispone di un giardino ma vanta un bellissimo balcone spazioso, puoi scegliere - tra i tanti in commercio - l'ombrellone che più possa adattarsi ai tuoi spazi. Scegli la forma perfetta e il colore più idoneo: azzarda per un tocco di colore estivo, che trasmette allegria e buonumore, oppure tieniti sulle tinte neutre se preferisci.

Tende parasole

In commercio trovi le più diverse tende parasole, che si adattano a tutti gli spazi. Potresti valutare una tenda a vela ombreggiante e impermeabile, studiata appositamente per gli spazi esterni. In alternativa, puoi optare per una più tradizionale tenda con aste che poggiano sul pavimento, in un color crema o panna. Sono particolarmente utili e funzionali entrambe le tipologie.

Poltrone comode

Se pensi al relax serale o mattutino sul balcone, non puoi non pensare alla comodità di una poltrona morbida o di un divanetto, qualora lo spazio che hai a disposizione lo permettesse.

Scegli tra le decine di poltrone da esterno esistenti, dei marchi e dei materiali più diversi. La vera sorpresa? Il prezzo. Non c'è bisogno di spendere una fortuna per arredare alla perfezione il tuo spazio esterno.

Un tavolo con sedie

Se pensi di voler pranzare o cenare sul balcone, non puoi non prevedere l'inserimento di un tavolo con delle sedie. Anche in questo caso, puoi scegliere tra i materiali più diversi, dal rustico legno o vimini all'elegante ferro battuto fino alla più economica plastica.

La pavimentazione

Se vuoi trasformare il tuo balcone in un'oasi di pace urbana puoi pensare anche di sostituire la pavimentazione esistente puntando. Puoi sostituire le tradizionali piastrelle e optare per una pavimentazione diversa che dia l'impressione di trovarsi in un vero e proprio parco, in casa propria, con l'inserimento di un prato finto.

Vetro e specchi

Il vetro e gli specchi sono elementi da considerare per un tocco di luce in più (ma senza esagerare). Gli specchi ti consentiranno di percepire uno spazio molto più ampio di ciò che è realmente mentre i decori in vetro, in alcuni momenti della giornata, contribuiranno a giochi di luce molto sofisticati. Le mensole in vetro, o un tavolo con il piano in vetro, contribuiranno invece a rendere l'ambiente meno pesante giocando sulle trasparenze.

Mensole e ripiani

Lo spazio d'appoggio è fondamentale anche sul balcone e devi prevederne molti per consentire la perfetta usabilità dello spazio che hai a disposizione. Oltre al bello va valutato anche il pratico e l'ultima cosa che vuoi, mentre ti rilassi, è quella di rientrare in casa in continuazione per prendere oggetti che non puoi appoggiare sul balcone. Ti verranno in soccorso le mensole e i ripiani che avrai predisposto in modo funzionale e pratico.

I colori

Lo spazio esterno verrà utilizzato prevalentemente in primavera e in estate. Osa con i colori ma non trascurare la luminosità donata dal bianco e dalle tinte più tenuti. Il consiglio che ti lascio è quello di optare per la prevalenza del bianco, del panna, del color crema, inserendo inserti colorati più audaci attraverso l'uso di fioriere e complementi d'arredo dai colori accesi.