S ono belle, di talento e soprattutto inseparabili: ecco 10 coppie di amiche vip legate da un rapporto davvero speciale. Perché chi trova un'amica, trova un tesoro!

Galeotto fu il set. È proprio il caso di dirlo considerando i tanti esempi di coppie di splendide vip che sono migliori amiche. Alcune di loro si sono conosciute come partner di lavoro, altre invece sono legate dal profondo amore per i figli. In ogni caso sono un fulgido esempio di come i rapporti più belli possano nascere nei modi più imprevisti.

Avere con sé un'amica di cui fidarsi ciecamente, una persona su cui contare nei momenti felici come in quelli più difficili è importante e dona un valore aggiunto alle nostre vite. Ecco 10 coppie di amiche vip inseparabili, che negli anni hanno fatto tesoro della loro splendida amicizia.

Laura Pausini e Paola Cortellesi

Tra le coppie di amiche vip più celebri e amate c'è sicuramente quella formata da Laura Pausini e Paola Cortellesi. La prima è la cantante italiana più famosa del mondo, reduce dalla vittoria ai Golden Globes e dalla partecipazione a Sanremo 2021 come super ospite. La seconda, invece, è una attrice e imitatrice, che si distingue per la sua grande carica di ironia, la sua splendida voce e una bellezza naturale e spiazzante.

La Pausini e la Cortellesi sono amiche da tantissimo tempo. Si sono conosciute grazie alle loro figlie, che sono coetanee. Essere mamme le ha avvicinate e tra pappe e pannolini sono diventate a dir poco inseparabili. Insieme hanno anche realizzato un programma tv dal titolo Laura & Paola, andato in onda nel 2016 su Rai 1. In più durante la pandemia hanno deciso di allietare i fan costretti a stare in casa con una diretta Instagram a suon di musica e risate. Una coppia davvero splendida.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi

Il piccolo schermo è stato scenario per la nascita di una delle coppie di amiche vip più amate in assoluto. Parliamo di Silvia Toffanin e Ilary Blasi, rispettivamente compagna di Piersilvio Berlusconi e moglie del campione Francesco Totti. Le due si sono conosciute giovanissime a Passaparola, quando erano le deliziose Letterine al fianco di Gerry Scotti. Silvia e Ilary sono due donne molto diverse, non solo per via del loro aspetto fisico. Una è mora e l'altra è bionda, la prima riservata e dolce mentre la seconda energica e giocherellona. Come si suol dire: gli opposti si attraggono.

Federica Nargi e Costanza Caracciolo

Si dice che tra donne ci sia sempre una certa rivalità, nella vita come nel lavoro. Eppure anche Federica Nargi e Costanza Caracciolo si sono conosciute come partner in tv e da allora sono tra le più belle coppie di amiche vip dello spettacolo. Come la Canalis e la Corvaglia, anche Federica e Costanza si sono conosciute sul set di Striscia La Notizia quando facevano le veline. E da allora sono migliori amiche.

Jennifer Aniston e Courtney Cox

Parlando di coppie di amiche vip non possiamo che citare le fantastiche Jennifer Aniston e Courtney Cox. Le due attrici non hanno bisogno di presentazioni e tutte sappiamo perfettamente dove si sono conosciute. Era il lontano 1994 e il mondo si sintonizzava davanti al piccolo schermo per non perdersi neanche una puntata di Friends. Le attrici interpretavano Rachel e Monica, amiche e coinquiline nella serie e poi inseparabili anche nella vita. Le riprese di Friends sono durate per ben dieci anni, perciò non sorprende che Jennifer e Courtney abbiano avuto tutto il tempo di conoscersi e legarsi l'una all'altra.

Kate Hudson e Liv Tyler

Anche le celebrities di Hollywood Kate Hudson e Liv Tyler sono amiche per la pelle. Si conoscono da quando erano bambine, grazie ai loro già famosissimi genitori, e hanno persino frequentato lo stesso liceo. Dopo gli anni trascorsi alla Crossroads School for Arts & Sciences hanno continuato a frequentarsi. Le due hanno in comune persino il loro primo lavoro da attrici, il film Dr. T & the Women. Non un grande successo (anzi, un vero flop) ma di certo un altro tassello della loro splendida amicizia. Oggi Kate e Liv continuano a vedersi regolarmente e amano condividere sui social i momenti speciali l'una al fianco dell'altra.

Naomi Watts e Nicole Kidman

Forse non tutte sanno che anche Naomi Watts e Nicole Kidman, due tra le star più talentuose e amate del cinema, sono migliori amiche. E anche da tantissimo tempo! Si conoscono da più di 25 anni, sin da quando ancora vivevano in Australia. Erano compagne di classe alla North Sydney Girls High School, poi hanno anche recitato insieme nel film Flirting del 1991. Due gigantesse del cinema, unite da uno splendido rapporto di amicizia.

Keira Knightley e Sienna Miller

Ancora attrici nel nostro elenco di coppie di amiche vip belle, famose ma soprattutto inseparabili. È il caso di Keira Knightley e Sienna Miller, colleghe sul set di The Edge of Love nel 2008. Da quel momento non si sono più lasciate, complice anche la situazione sentimentale non proprio felice che stava passando Keira in quel periodo. Sienna le è rimasta accanto e l'ha sostenuta, dandole la forza di andare avanti.

Penelope Cruz e Salma Hayek

Probabilmente Penelope Cruz e Salma Hayek sono tra le coppie di amiche vip più longeve che ci siano. Si conoscono da più di vent'anni e in tutto questo tempo il loro splendido rapporto non ha mai perso la sua forza. Hanno anche recitato insieme nel 2006, sul set del film Bandidas. Tra teneri nomignoli e momenti di shopping e relax trascorsi insieme, le due splendide attrici condividono anche importanti cause. Come quando la Hayek, che è nata in Messico, aveva lanciato un appello per fare delle donazioni all'UNICEF impegnata per salvare i bambini dal terremoto. La Cruz ha subito fatto la sua parte, facendo letteralmente piangere l'amica che su Instagram l'ha ringraziata spendendo bellissime parole.

Eva Longoria e Victoria Beckham

L'ex Posh Spice e la celebre Gabriella di Desperate Housewives sono amiche del cuore. Victoria Beckham ed Eva Longoria sono state presentate per la prima volta dai loro mariti, rispettivamente David Beckham e Tony Parker (entrambi celebri sportivi). E anche quando Eva si è separata da Parker, le due sono rimaste legate e la loro amicizia continua ad andare a gonfie vele. Pensate che nel 2016 Victoria ha disegnato l'abito delle nuove nozze di Eva con Jose Antonio Baston, suo attuale marito, facendole anche da testimone. Tra le due il rapporto è davvero speciale ed Eva ha avuto persino l'onore di far da madrina ad Harper Seven, la figlia di Victoria e David Beckham nata nel 2011.

Cameron Diaz e Drew Barrymore

Chiudiamo questa carrellata di splendide vip molto amiche nella vita di tutti i giorni con Cameron Diaz e Drew Barrymore. Le due star di Hollywood si conoscono da tantissimo tempo, molto prima che diventassero delle celebrities. Si sono incontrate per la prima volta circa trent'anni fa, quando Drew aveva 14 anni e lavorava in un bar di Beverly Hill's mentre Cameron, che di anni ne aveva 16, faceva la modella. È bastata una chiacchierata tra le due giovanissime ragazze per dare il via a un'amicizia destinata a durare per sempre.

Piccola curiosità: non tutte sanno che fu proprio Drew Barrymore a chiedere che Cameron Diaz entrasse nel cast del remake di Charlie's Angels, nel 2002.