D alla Generazione 56K dei The Jackal a Croce e Delizia sui diritti LGBT, passando per le nuove stagioni delle serie tv più amate.

Il mese più caldo dell'estate e Netflix vi faranno compagnia con una programmazione varia, un catalogo pieno di film, nuove serie e nuove stagioni di successo. Gli abbonati alla piattaforma in streaming non dovranno far altro che mettersi sul divano (con ventilatore o condizionatore) e scegliere a seconda dei propri gusti cosa vedere su Netflix a luglio 2021.

Tra film e serie tv da non perdere in uscita per luglio 2021 c'è sicuramente la prima serie tv firmata The Jackal "Generazione 56K", disponibile dal 1° luglio. Una comedy, scritta da Francesco Ebbasta, con Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo.

Un'estate da suspance e adrenalina per gli amanti del genere horror: dal 1° luglio è disponibile in catalogo Leatherface – Il massacro ha inizio e la trilogia horror Fear Street. E le nuove stagioni delle serie preferite targate Netflix? Arrivano la quarta stagione di Atypical e la seconda stagione di Non ho mai. Ecco qualche highlight della programmazione Netflix di Luglio 2021.

I film in uscita a luglio 2021 su Netflix

Novità e grandi classici: ecco cosa vedere su Netflix a luglio 2021, per gli amanti dei film. The Legend of Zorro, film del 2005 in cui un giovane e affascinante Antonio Banderas veste i panni dell'eroe mascherato al fianco della meravigliosa Catherine Zeta-Jhones. In uscita anche Labyrinth – Dove tutto è possibile, il film del 1986 che vede come protagonista l'istrionico David Bowie che interpreta il re dei Goblin. Un titolo per tutta la famiglia, bambini compresi.

Se siete spiriti romantici e sentimentali, allora il titolo giusto è L’ultima lettera d’amore, in uscita il 23 luglio. La storia, interpretata da Shailene Woodley e Felicity Jones, è quella narrata nell'omonimo romanzo di Jojo Moyes: Ellie, un’ambiziosa giornalista, trova un tesoro pieno d'amore, una serie di lettere proibite risalenti agli anni Sessanta. Da questo momento inizieranno indagini travolgenti che incolleranno lo spettatore più sentimentale allo schermo. Saranno le lettere segrete a condurre Ellie a scoprire la verità su quell'amore impossibile.

Cosa vedere su Netflix a luglio 2021 sul versante cinema italiano? Saranno disponibili diversi titoli molto eterogenei per tematiche e stili. Dalla commedia scanzonata dello scorso anno, In vacanza su Marte, diretto da Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi e Milena Vukotic, e Croce e Delizia, una sceneggiatura scritta in punta di penna sul delicato tema LGBT, intgerpretato da Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano.

Gli amanti del genere thriller e horror, potranno contare su un catalogo vario e ricco di titoli per un’estate da brivido. Si inizia con una trilogia horror Fear Street di Leigh Janiak, tratta dai bestseller di R.L. Stine; Turistas (2006), che narra delle vicissitudini di un gruppo di giovani in vacanza che si ritrova costretto a far fronte ad un misterioso segreto, e ancora, un cult; Non aprite quella porta, pellicola del 1974, diretta da Tobe Hooper e considerato senza dubbio uno dei film di maggior successo del cinema horror indipendente e a basso costo. Da non perdere anche Leatherface – Il massacro ha inizio (2017), prequel del capolavoro di Hooper.

Netflix, le serie tv di luglio 2021

Per gli amanti delle serie tv il mese di luglio non deluderà di certo. Salgono a bordo i The Jackal e sulla nave di Netflix con Generazione 56K, disponibile dal 1 luglio con 8 episodi da 30 minuti ciascuno. Una commedia romantica e leggera perfetta per le serate estive. I comici napoletani, noti per gli esilaranti video su YouTube, debutta con la prima serie tv dedicata agli anni Novanta, quelli del modem 56K, l'avvento di Internet, le lire, la musica degli 883. A legare queste due “ere”, quella degli esordi della rete e dell'ultra tecnologia, la storia dei due protagonisti che si conoscono da ragazzini, per poi innamorarsi da adulti.

Sempre il 1 luglio debutta su Netflix Young Royals, la serie tv svedese sulla casa reale di Svezia. Protagonista è il giovane Principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding, futuro erede della corona. Il giovane frequenta il rinomato collegio Hillerska, dove sogna un futuro all’insegna della libertà e dell’amore, distante dagli obblighi reali. Un mix riuscito tra romanzo di formazione e intrighi di palazzo.

Dalla Spagna, invece, arriva La cuoca di Castamar, basato sull’omonimo romanzo di Fernando J. Múñez. La serie disponibile su Netflix a luglio 2021 è ambientata nella Madrid del 1720 ed è un tuffo nel passato. Viene racconta la storia di una giovane cuoca che fa innamorare un nobile duca.

Nuove stagioni di serie tv di successo

Oltre alle novità, Netflix propone per il catalogo del mese di luglio 2021 anche le nuove stagioni di serie di successo come Atypical di Robia Rashid che giunge alla quarta e ultima stagione, e Legends of Tomorrow, basata su un gruppo di personaggi della DC Comics. Non solo, in uscita anche la seconda stagione di Non ho mai…, incentrata sulle vicende dell’adolescente Devi Vishwakumar, e la seconda stagione di Cat People. La docu-serie racconta del rapporto simbiotico tra padrone e gatto che ha fatto il giro del mondo.