C osa vedere su Disney+: le novità di giugno 2021 fra serie tv e film da non perdere.

Cosa vedere su Disney+? Le novità di giugno 2021 per la piattaforma streaming sono davvero tante con numerose uscite, alcune delle quali molto attese. Con l’arrivo dell’estate infatti su Disney+ sbarcherà l’annunciata serie Marvel che ha come protagonista Loki, il dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston, ma anche Crudelia, il live action Disney con Emma Stone.

I film di Star Wars

Da non perdere inoltre le uscite tematiche in occasione dello Star Wars Day e la serie Pride, che verrà rilasciata in occasione del Pride Month. Proprio come Amazon Prime Video e Netflix, anche Disney+ fornisce contenuti aggiornati, lanciando nuovi titoli ogni mese. Quello di giugno sarà una vera gioia per gli appassionati di Guerre Stellari. Dal 18 giugno infatti sulla piattaforma arriveranno una serie di titoli imperdibili, da L’Avventura degli Ewoks a Star Wars Vintage: Il Ritorno degli Ewoks, passando per Stars Wars Vintage: Clone Wars 2D Micro-Series, Star Wars Vintage: Story of the Faithful Wookiee, Star Wars Vintage: Droids e Star Wars Vintage: Ewoks.

Loki

Dal 9 giugno su Disney+ sarà disponibile la serie tv Loki che segue le vicende di un personaggio molto particolare, fratello adottivo di Thor e presente in numerosi film Marvel. La serie racconta gli eventi successivi ad Avengers: Endgame. Accanto a Tom Hiddleston troviamo grandi attori come Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Alla regia Kate Herron, mentre la sceneggiatura è di Michael Waldron.

Luca

Il 18 giugno su Disney + verrà rilasciato Luca. Si tratta di un film d’animazione ambientato sulla riviera ligure che racconta l’estate di un ragazzo alle prese con nuove esperienze e la voglia di crescere. Con il suo migliore amico Luca condividerà tuffi nel mare cristallino, paste al pesto deliziose e corse in scooter. Ma la sua felicità sembra minacciata da un profondo segreto: il protagonista infatti è in realtà un mostro marino che arriva da un altro paese che si trova sott’acqua.

Love, Victor

Torna su Disney+ la seconda stagione di Love, Victor. Dopo il coming out il protagonista (Michael Cimino) dovrà affrontare nuove sfide alla Creekwood High. La famiglia infatti fatica ad accettare quanto accaduto, la sua ex, Mia (Rachel Naomi Hilson), ha il cuore spezzato, mentre la storia con Benji (George Sear) è messa a rischio dalle difficoltà di essere un atleta gay.

Raya e l’ultimo drago

Dal 4 giugno su Disney+ arriva Raya e l’ultimo drago, il film diretto da Don Hall e Carlos López Estrada che si ispira alla cultura dei popoli dell’Asia sudorientale. Il lungometraggio porta gli spettatori alla scoperta di Kumandra, un mondo fantastico in cui molto tempo prima umani e draghi convivevano in armonia prima dell’arrivo di una forza malvagia. 500 anni dopo il sacrificio dei draghi, la forza malvagia torna a farsi più forte e Raya, una guerriera solitaria, dovrà trovare l’ultimo drago leggendario per salvare il mondo.

Genius: Aretha

Acclamatissima serie antologica di National Geographic, Genius porta su Disney+ le storie brillanti e affascinanti dei più grandi innovatori. Dopo aver scoperto i segreti – privati e non – di Albert Einstein e Pablo Picasso, nella terza stagione il pubblico scoprirà l’esistenza di Aretha Franklin, regina del gospel e sostenitrice dei diritti civili. A interpretare la stella della musica è Cynthia Erivo, vincitrice dell’Emmy e del Grammy Award.

La misteriosa accademia dei giovani geni

Dal 25 giugno arriva su Disney+ La misteriosa accademia dei giovani geni. Dopo aver vinto una borsa di studio, quattro bambini molto dotati vendono reclutati dal Signor Benedict per partecipare a una pericolosa missione e salvare il mondo. Reynie, Sticky, Kate e Constance dovranno infiltrarsi nell’Istituto e sconfiggere il preside, Dottor Curtain.

PRIDE

In PRIDE sei famosi registi LGBTQ+ raccontano storie eroiche e strazianti negli Stati Uniti. Si passa dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali negli anni ‘50 alle battaglie culturali degli anni ‘90 e oltre, sino alle conquiste sull’uguaglianza matrimoniale.

Wolfgang

Dal 25 giugno su Disney+ arriva il documentario Wolfgang basato sulla storia di Wolfgang Puck. L’uomo che, dopo un’infanzia travagliata e dopo aver superato numerosi ostacoli, è diventato lo chef più famoso al mondo inventando l’American cuisine.

Di nuovo noi

Di nuovo noi sbarca l’11 giugno su Disney+ per raccontare la storia di un uomo anziano e la moglie che riaccendono la passione perduta in una notte movimentata. Fra coreografie e musiche, il regista e sceneggiatore Zach Parrish regala una storia fantastica musicale.

Zenimation

Zenimation torna su Disney+ con una seconda stagione dall’11 giugno. I nuovi episodi svelano momenti provenienti da otto decadi di lungometraggi d’animazione acclamati in tutto il mondo. Troviamo alcune scene di Biancaneve e i sette nani, primo film Disney, ma anche dell’ultimo film d’animazione, Raya e l’Ultimo Drago.

Summer Camp

Dal 4 giugno su Disney+ arriva Summer Camp. Protagonista Lou che, dopo aver acquistato dai fratelli Ross per un dollaro il campeggio Kikiwaka, vive la sua nuova esistenza da direttrice della struttura. L’arrivo dell’estate le consente di riunirsi con Destiny, Finn e Matteo, i campeggiatori che sono tornati per un’altra estate ricca di emozioni e di divertimento.