Country Comfort: una serie tv tutta da ridere sbarca su Netflix

S e hai voglia di leggerezza e spensieratezza, Country Comfort, la nuova sitcom in arrivo su Netflix, è ciò che fa per te. Ecco perché

Se sei un'appassionata di serie tv, non perderti Country Comfort, il nuovo titolo in arrivo su Netflix. A maggior ragione se hai voglia di spensieratezza e leggerezza. La nuova comedy, infatti, è tutta da ridere. Hai presente La Tata, la sitcom che aveva per protagonista la frizzante Francesca Cacace alias Fran Drescher? Ecco, Country Comfort è una versione moderna della serie che negli anni '90, a suon di risate e malintesi, ha conquistato migliaia di fan.

La trama

Protagonista di Country Comfort è Bailey (Katharine McPhee), giovane aspirante cantante country. Quando la sua vita privata va a rotoli e i suoi sogni professionali vanno in frantumi, la giovane decide di venire a patti con la realtà. Accetta così di diventare la tata dei cinque figli di Beau (Eddie Cibrian), un cowboy affascinante e un po' ruvido rimasto vedovo e segnato dalla vita.

Nonostante un inizio un po' burrascoso, l'avventura di Bailey nella nuova famiglia si rivela ben presto divertente e spassosa. Grazie a una dose invidiabile di energia e di caparbietà, all'empatia, all'inguaribile ottimismo e a un fascino tutto particolare, caratteristico del sud degli Stati Uniti, la bambinaia riesce a conquistare il cuore dei bambini e a mettere ordine fra le complesse dinamiche famigliari.

Ma le belle sorprese non finiscono qui. Quella in cui è andata a lavorare è una famiglia di musicisti. Bailey quindi troverà anche una band che la aiuterà a conquistare il successo tanto agognato.

Country Comfort, il trailer

Stando al trailer rilasciato da Netflix, la nuova comedy promette scintille. L'inizio è tutto da ridere, con una Bailey in versione cantante "scaricata" e licenziata in un modo sì sbrigativo ma decisamente buffo. Quando bussa alla porta della famiglia di Beau, perché rimasta senza batteria del cellulare e con l'auto in panne, viene accolta dal figlio maggiore e "obbligata" a diventare la nuova tata.

La nuova vita prosegue fra gag divertenti, insegnamenti di vita alquanto bizzarri, divertimento e un pizzico di romanticismo. Il finale? Tutto da scoprire, anche se i "frame" lasciano intuire qualcosa.

Le curiosità

Country Comfort è disponibile su Netflix a partire da oggi, venerdì 19 marzo 2021. Per il momento, la piattaforma di streaming ha rilasciato la prima stagione, composta da 10 episodi. Spetta a te decidere se guardarla tutta d'un fiato o se gustarla pian piano, una puntata alla volta. Vedremo se poi arriveranno altre stagioni.

Il primo episodio della serie si intitola Follia. In effetti, l'inizio è un po' folle, fra stroncature, equivoci, cuori spezzati e incontri casuali.

La sitcom è stata creata dalla sceneggiatrice e produttrice Caryn Lucas, la stessa autrice della serie tv La tata. Ha scritto anche il film Miss Detective e le sitcom Cuori in cucina e Happily Divorced.

La direzione è stata affidata invece a Kelly Park, che aveva già diretto le serie tv Family Reunion (due stagioni) e Alexa & Katie (quattro stagioni).

La nuova Comedy era stata annunciata da Netflix lo scorso 30 gennaio 2020. Sul profilo Twitter ufficiale di See What's Next erano stati svelati anche alcuni indizi sul progetto. Inoltre, un tweet aveva annunciato i nomi dei protagonisti.

Country Comfort è una produzione Netflix Original.

Chi sono i personaggi principali

Il ruolo di Bailey è stato affidato a Katharine McPhee, cantante e attrice statunitense diventata famosa nel 2007 grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del programma American Idol, dove ha conquistato il secondo posto. Il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto con il ruolo di Harmony in La coniglietta di casa, film in cui ha recitato al fianco di Emma Stone. In Country Comfort può coniugare le sue due passioni, quella per la musica e quella per la recitazione.

Beau è interpretato, invece, da Eddie Cibrian, attore statunitense di origini cubane, che ha iniziato la sua carriera nella soap opera Febbre d'amore. Ha raggiunto il successo grazie al ruolo del vigile del fuoco Jimmy nella serie tv Camelot- Squadra emergenza e a quello di Russell nella serie tv Invasion.

Country Comfort, il cast

Ecco il cast completo di Country Comfort.

Katharine McPhee è Bailey

Eddie Cibrian è Beau

Ricardo Hurtado interpreta il ruolo di Tuck

interpreta il ruolo di Tuck Jamie Martin Mann nei panni di Brody

nei panni di Brody Shiloh Verrico è Cassidy

è Cassidy Griffin McIntyre è Dylan

è Dylan Pyper Braun è Chloe

è Chloe Eric Balfour è Boone, il fidanzato di Bailey

è Boone, il fidanzato di Bailey Janet Varney è Summer, la fidanzata di Beau

Simile a La Tata

Sotto molti aspetti, la figura di Bailey ricorda quella di tata Francesca, protagonista della sitcom famosissima negli anni '90 La Tata. Entrambe, infatti, sono baby sitter decisamente eccentriche e fuori dalle righe. Ma proprio per questo fanno breccia nel cuore dei bambini e anche dei telespettatori (e forse anche in quello del padre rimasto vedovo). Grazie alle situazioni comiche e imbarazzanti in cui sono coinvolte, puntata dopo puntata crescono e maturano.



Se La Tata aveva come scenario la grande metropoli di New York, però, Country Comfort ci trasporta direttamente nel Texas e in un contesto country.