Si chiama Safe stay in Croatia (Soggiorno sicuro in Croazia) ed è il progetto che garantisce un soggiorno sicuro in Croazia presentato dal Ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica e dal direttore dell'Ente Nazionale per il Turismo

Un viaggio fra la natura dei boschi e il mare cristallino dell’Adriatico…Un sogno a occhi a perti? No! Parliamo della Croazia, una delle mete turistiche più ambite. Complice la sua capacità di stupirti al primo sguardo... e di condurti per mano nei suoi luoghi incontaminati ricchi di storia, cultura e paesaggi spettacolari. Quest’anno potrai visitarla in tutta sicurezza grazie al progetto Safe stay in Croatia.

Quale occasione migliore? Specie dopo un periodo difficile causato dalla pandemia. E anche se è ancora in corso non ci impedirà di viaggiare. Di scoprire il mondo grazie ai progetti che puntano tutto su un soggiorno sicuro. Lasciati conquistare dall’infinita bellezza naturale, dai paradisi terrestri con le sue spiagge spettacolari… E non solo! Anche dalla sua ampia tradizione artistica, letteraria e musicale. E persino dai momenti che vivrai in assoluto relax.

Il Ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac e il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Staničić hanno presentato il progetto Safe stay in Croatia, il marchio nazionale per i protocolli di sicurezza nel settore del turismo e della ristorazione assegnato alle aziende del settore turistico dal Ministero del Turismo e dello Sport dal 2021. E che si aggiunge al famoso marchio già presente ovvero il World Travel and Tourism Council (WTTC) Safe Travel.

Avrai quindi la possibilità di riconoscere più facilmente le destinazioni, i fornitori dei servizi di alloggio e trasporto, le attrazioni turistiche che hanno adottato gli standard globali di igiene e salute. La salute dei viaggiatori è la priorità assoluta che si pone la Croazia, anche perché ti informerà sulle strutture turistiche che vorrai visitare oltre a rispettare le raccomandazioni attuali del World Travel & Tourism Council e dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica.

A tal proposito il ministro Nikolina Brnjac ha sottolineato che i protocolli prescritti hanno riguardato più di 200 mila ristoratori e fornitori di servizi nel turismo nel territorio della Repubblica di Croazia. L’obiettivo? Lo ha spiegato la direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic, ovvero posizionare la Croazia come una destinazione diversificata e ben preparata in grado di garantire ai suoi ospiti un soggiorno sicuro e di qualità.

Sei pronta a lasciarti conquistare dalla bellezza naturale? Buon viaggio in Croazia!