David di Donatello 2021: tutte le nomination

L e nomination dei David di Donatello 2021, i prestigiosi premi italiani del cinema: la serata si terrà l'11 maggio 2021, a condurre sarà Carlo Conti. Potranno essere seguiti su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Chi vincerà l'ambita statuetta?

Le nomination ai David di Donatello 2021 vedono protagonisti fior di nomi importanti del cinema italiano. Candidato al Miglior Film “Favolacce”, che è tra i preferiti e che probabilmente vincerà molti premi. La serata sarà condotta da Carlo Conti e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. C’è grande attesa per un'ospite, Laura Pausini, reduce dagli Oscar e dal Golden Globe vinto.

Il David alla Carriera 2021, invece, andrà a Sandra Milo, che è stata una delle più importanti attrici italiane di sempre. La 66esima edizione del premio sarà molto particolare, ovviamente, condizionata dal fatto che quasi tutti i titoli presenti in gara non sono usciti al cinema, bensì sulle note piattaforme di streaming. Scopriamo i film candidati, gli attori e le attrici.

Miglior Film

Tra i film in lizza per il David di Donatello 2021, è molto probabile che vincerà Favolacce, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica.

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

Miglior Regia

Ancora una volta, potrebbero vincere Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce, ma sono favoriti anche Gianni Amelio ed Emma Dante.

Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce

Emma Dante per Le sorelle Macaluso

Giorgio Diritti per Volevo nascondermi

Gianni Amelio per Hammamet

Susanna Nicchiarelli per Miss Marx

Miglior Regista Esordiente

Un premio ambitissimo, che vede numerosi nomi noti, come Luca Medici, in arte Checco Zalone, e la meravigliosa Alice Filippi, che promette davvero bene.

Pietro Castellitto per I predatori

Luca Medici per Tolo Tolo

Alice Filippi per Sul più bello

Mauro Mancini per Non odiare

Ginevra Elkann per Magari

Miglior Sceneggiatura Originale

Il premio alla Miglior Sceneggiatura Originale sarà davvero difficile da assegnare, ma ancora una volta punteremmo su Favolacce.

Giorgio Diritti, Tania Pedroni e Fredo Valla per Volevo nascondermi

Mattia Torre per Figli

Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce

Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Pietro Castellitto per I predatori

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Una lista con nomi iconici, come Pupi e Tommaso Avati, che hanno segnato la storia del cinema italiano.

Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio per Lontano lontano

Pupi Avati e Tommaso Avati per Lei mi parla ancora

Domenico Starnone, Francesco Piccolo e Daniele Lucchetti per Lacci

Salvatore Mereu per Assandira

Stefano Mordini, Francesca Marciano e Luca Infascelli per Lasciami andare

Miglior Attrice Protagonista

Attrici magnifiche ed eterne, come Sophia Loren, sono presenti in questa lista: non è semplice fare un pronostico, sebbene la Loren potrebbe effettivamente sbaragliare la concorrenza.

Vittoria Puccini per 18 regali

Alba Rohrwacher per Lacci

Sophia Loren per La vita davanti a sé

Micaela Ramazzotti per Gli anni più belli

Paola Cortellesi per Figli

Miglior Attrice Non Protagonista

Molti i nomi favoriti – tra tutti, quello di Matilda De Angelis – e dunque non ci resta che aspettare la diretta per scoprire chi porterà a casa la statuetta.

Benedetta Porcaroli per 18 regali

Alba Rohrwacher per Magari

Matilda De Angelis per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Barbara Chichiarelli per Favolacce

Claudia Gerini per Hammamet

Miglior Attore Protagonista

Gli artisti che si contendono il David di Donatello 2021 come Miglior Attore Protagonista sono davvero unici nel loro genere: da Favino a Elio, è una bella lotta.

Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Pierfrancesco Favino per Hammamet

Elio Germano per Volevo nascondermi

Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora

Valerio Mastandrea per Figli

Miglior Attore Non Protagonista

Per il film Favolacce, sono stati candidati ben due attori, ovvero Lino Musella e Gabriel Montesi: chi vincerà? Difficile dirlo.

Lino Musella per Favolacce

Gabriel Montesi per Favolacce

Giuseppe Cederna per Hammamet

Fabrizio Bentivoglio per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Silvio Orlando per Lacci

Miglior Canzone Originale

Sebbene tutte le canzoni in gara siano enormemente valide, c’è da dire che probabilmente vincerà Laura Pausini, che ha già portato a casa il Golden Globe (ma non l'Oscar).

Gli anni più belli per Gli anni più belli

Miles Away per Non odiare

Immigrato per Tolo Tolo

Invisible per Volevo nascondermi

Io sì (seen) per La vita davanti a sé

Miglior Documentario

I documentari che si contendono il David di Donatello sono davvero molto ben fatti e, se non li hai ancora visti, li consigliamo caldamente.

Faith di Valentina Pedicini

The Rossellinis di Alessandro Rossellini

Puntasacra di Francesca Mazzoleni

Notturno di Gianfranco Rosi

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

Miglior Film Straniero

In questa lista, sono presenti dei nomi davvero importanti: da Jojo Rabbit a 1917, è presente anche Clint Eastwood con il suo Richard Jewell.

I miserabili di Ladj Ly

Sorry we missed you di Ken Loach

Jojo Rabbit di Taika Waititi

1917 di Sam Mendes

Richard Jewell di Clint Eastwood

David Giovani

Il Premio dei David Giovani è molto ambito: ad assegnarlo, sono gli studenti delle scuole secondarie di II grado agli ultimi due anni di corso.

18 regali di Francesco Amato

Tolo Tolo di Luca Medici

Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia