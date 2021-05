O spite d'onore Laura Pausini, premi a Monica Bellucci e a Sandra Milo. Tutte le anticipazioni dei David di Donatello 2021

Questa sera, a partire dalle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda la 66esima edizione dei David Di Donatello, il riconoscimento cinematografico più importante e prestigioso del panorama italiano. La cerimonia, per la sesta volta (quattro anni consecutivi dal 2018, ndr) sarà condotta da Carlo Conti.

L'evento, la cui organizzazione è stata rivista nel pieno rispetto del distanziamento e della normativa anti contagio, non si svolgerà in streaming, bensì alla presenza di tutti i candidati nelle varie categorie. I David di Donatello, nel 2020 erano stati trasmessi a distanza, e avevano fatto da apripista alle cerimonie "virtual party" della storia del cinema. La premiazione sarà trasmessa dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma, e dal Teatro dell’Opera di Roma, con la regia di Maurizio Pagnussat.

Le novità della 66esima edizione

La data: inizialmente la cerimonia era prevista per il 7 aprile, ma poi è stata posticipata all’11 maggio. Le candidature sono state rese note il 26 marzo 2021. Tra le novità di questa edizione: la modifica al regolamento per poter concedere l'accesso al concorso anche a quei film che, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid, non sono mai stati proiettati nelle sale cinematrografiche- chiuse per l'emergenza. Ammessi anche pellicole distribuite in modo diverso, ad esempio sulle piattaforme streaming.

I numeri dei film in concorso

Nella 66esima edizione dei David di Donatello ci saranno in concorso 147 film italiani, di cui 20 diretti da donne. Gli altri numeri dei David di Donatello 2021 nomination: 50 documentari (tra i quali anche quello sulla vita di Francesco Totti: Mi chiamo Francesco Totti) e 375 cortometraggi.

David di Donatello 2021: Laura Pausini ospite d'onore

L’ospite d’onore dei David di Donatello 2021 sarà Laura Pausini. Lei ha rappresentato l'Italia con successo, portando il brano Io sì (Seen) in prestigiosi contesti internazionali. La cantante, infatti, ha portato a casa un Golden Globe ed è stata la nostra protagonista assoluta all’ultima cerimonia degli Oscar, dove era stata nominata nella categoria Best Original Song. Il brano fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Lo scorso 25 aprile tutti gli occhi erano puntati su Laura Pausini. Accompagnata al pianoforte da Diane Warren, si è esibita nella terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture di Los Angeles. Una performance emozionante e magica in cui Laura, avvolta in una luccicante giacca gold, ha allietato il pre-show della serata di premiazione degli Oscar 2021.

Laura sarà ospite d’onore della serata e candidata per il David di Donatello, nella categoria Miglior Canzone Originale. Interpreterà dal teatro dell’opera di Roma il brano Io sì (Seen) in una versione speciale nell’opening della cerimonia di premiazione di questa sera.

I premi speciali

Durante la cerimonia di premiazione, organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e la Rai, saranno consegnati 25 David di Donatello. Ma anche: un David alla Carriera, 2 David Speciali e 3 targhe David 2021 – Riconoscimento d’Onore. Il David alla Carriera 2021 sarà consegnato a Sandra Milo, i due David Speciali, invece, verranno assegnati a Monica Bellucci e a Diego Abatantuono.

Le tre targhe d'onore, i David 2021 – Riconoscimento d’Onore, avranno una motivazione importante. Verranno assegnate a Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu. Tre professionisti del settore sanitario che con il loro prezioso lavoro, hanno contributo alla ripresa in sicurezza delle produzioni cinematografiche e audiovisive durante la pandemia di COVID-19. Ad Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

David di Donatello 2021: premio alla carriera a Sandra Milo

Un'energia da fare invidia alle ventenni, quella di Sandra Milo, 88 anni, musa di Federico Fellini. L’Accademia del Cinema Italiano ha voluto premiarla con il David di Donatello alla carriera. Un riconoscimento importante che l'attrice ha accolto con sorpresa e molto entusiasmo. Nonostante la Milo abbia lavorato con nomi del calibro di Roberto Rossellini, Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e Pupi Avati, Jean Renoir e Claude Sautet. L'attrice non ha mai ricevuto molti premi accademici per il suo lavoro da attrice, tranne due Nastri d’Argento, e un Globo d’Oro.

Dal suo profilo Instagram, Sandra Milo ringrazia per il prestigioso premio ricevuto, e si rivolge ai giovani. "Voglio esortarvi a non stancarvi mai di aspettare, di sperare sempre, di sopportare il dolore come parte integrante della vita. Di credere in voi stessi sempre e comunque perché prima o poi gli altri si accorgeranno di voi, del vostro valore e vi ameranno e vi rispetteranno come ogni persona merita.”

David dello Spettatore a Tolo Tolo di Checco Zalone

Il film Tolo Tolo, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, invece, riceverà il premio David dello Spettatore. Il film ha fatto registrare il record di incassi al botteghino. Ha raggiunto il maggior numero di spettatori fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Tolo Tolo è stato visto da 6.674.622 spettatori.

Un riconoscimento "nuovo" che l'Accademia ha voluto introdurre nel 2019, come verso gli autori che sono riusciti a determinare il successo industriale dell’intera filiera cinematografica.