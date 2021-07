5 decorazioni che dicono molto su chi sei e su come vedi il mondo

L e decorazioni che scegli per gli ambienti della tua casa svelano molto su chi sei e della tua idea sul mondo: personalità forti, nostalgiche o moderne. Scopri chi sei davvero.

Quali sono le decorazioni che dicono molto su chi sei? Hai mai pensato che il design e l’arredamento siano parte della tua personalità? Compiamo delle scelte ogni giorno, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche per lo stile degli ambienti casalinghi. Alcune delle nostre decisioni sono da considerarsi assolutamente rivelatorie del carattere: chi siamo, cosa vogliamo comunicare.

Dai ricordi personali agli accessori vintage e retrò, abbiamo un’infinità di complementi di arredo tra cui scegliere. Eppure, ognuno offre un dettaglio riflessivo su di noi: ami le foto di famiglia? Sei malinconica, nostalgica, attaccata alle tue radici. Sei un’amante del riciclo o dell’arte? Scopri le 5 decorazioni che dicono molto su chi sei.

Ricordi personali

Nella categoria dei ricordi personali possono rientrare souvenir di viaggio, foto scattate alla famiglia, di quando eravamo bambine. Tutti quegli oggetti decorativi che hanno una doppia funzione: ricordarci chi eravamo. Sono tante le donne che scelgono di riporre dei quadri con foto al muro o sui mobili. Che cosa ci dice su di noi questa scelta?

Siamo terribilmente malinconiche, affezionate al passato, che ha un significato enorme per noi. Siamo anche molto dedite alla famiglia, a ciò che rappresenta, al sostegno dei parenti o amici. Sfoggiare una casa piena di ricordi è un modo per raccontare la nostra storia senza utilizzare le parole. Ed è davvero una scelta romantica e nostalgica al contempo: ti piacerebbe vivere in un mondo più sincero e leale.

Accessori vintage e retrò

Ti piacciono le decorazioni vintage? Una macchina da scrivere o un telefono retrò dicono molto su di te, più di quanto credi. Non è solo una scelta personale, in questo caso: va oltre. Probabilmente, sei una persona che ama vivere nel passato ed esplorare le epoche, ti piace la storia. Se avessi una macchina del tempo, ti divertiresti a passare dagli anni ’20 all’epoca vittoriana.

La tendenza di stile dell’arredamento cambia ogni anno, e ciò che oggi va di moda, un domani non lo sarà più. Eppure, il vintage e il retrò difficilmente tramonteranno. Sei una persona che vorrebbe un mondo capace di ricordare, di sognare, di non staccarsi totalmente da alcuni valori. Riversi nell’arredamento delle scelte estremamente personali.

Decorazioni riciclate

Sei una fan del riciclo creativo? Adori recuperare dei vecchi complementi di arredo? Ti piace particolarmente sfoggiare negli ambienti domestici qualche decoro particolare fatto a mano? È molto probabile che sei attenta alle scelte ecologiche, che segui le tematiche ambientali e ti piace creare. Hai unito due passioni in una: il risparmio con la creatività, oltre che l’ecosostenibilità.

Come vedi il mondo? Ti piacerebbe che ogni essere umano fosse un po’ più responsabile, che seguisse con criterio determinati aspetti, rispettando il pianeta, la natura. Hai anche una personalità eccentrica e ti piace lottare per ciò che reputi più giusto. Non è solo una questione di riciclo, ma di morale e ispirazione: non ti fermi mai davanti a nulla e vai avanti a testa alta, con incredibile coraggio e forza.

Piante come complementi di arredo

L’arredamento dice molto su di te, ma ancor di più i dettagli, le piccole scelte, come investire sulla filosofia green in casa. Se non hai un giardino o un terrazzo abbastanza ampio, considererai la casa stessa il tuo spazio verde incantato, in cui perderti e respirare un profumo buono di fiori e piante. Il giardinaggio in casa non è solo una tendenza, ma uno stile di vita.

Magari hai puntato su alcune piante a soffitto o rampicanti sulle pareti. Molto trendy è la scelta di riporre una scala a muro, decorandola con piantine ed elementi shabby chic. In questo caso, ami la natura, ti senti stretta nello spazio del tuo appartamento e per questo motivo vuoi ampliare il concetto stesso di casa, facendola diventare il tuo giardino fatato dove rifugiarti. Il tuo posto nel mondo.

Quadri eclettici

Non tutte amano i quadri, anzi: come scelta di arredamento, di solito si punta a qualcosa di informale, che non comunica abbastanza. Ed è il motivo per cui abbiamo utilizzato il termine eclettico. Sei un’amante dell’arte e una creativa, i quadri che hai in casa sveleranno parte della tua personalità.

Il tema e lo stile del quadro suggeriranno dei dettagli preziosi. Per esempio, se ti piacciono i quadri moderni, sei attenta all'attualità, alla tecnologia e alla scienza. I quadri classici, invece, potrebbero suggerire che non rinunci a quella visione del mondo un po’ vintage e retrò, a te tanto cara.

In definitiva, la nostra casa ci dice molto su di noi: dalle stanze all'arredo, fino agli oggetti. È uno spazio estremamente personale, dove l’obiettivo è di sentirci a nostro agio. È il posto dove possiamo finalmente sentirci noi stesse, dove torniamo dopo il lavoro, dove ci prendiamo cura di noi. Avere una bella casa non è una questione di estetica, ma di carattere: di comunicazione e impatto visivo. E di felicità nelle piccole cose.