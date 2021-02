Dietro i suoi occhi: tutto sulla sconvolgente miniserie in arrivo su Netflix

D i cosa parla e perché guardare Dietro i suoi occhi, la nuova serie thriller dai risvolti psicologici che arriva in streaming.

Avvincente, mozzafiato: questi sono alcuni degli aggettivi usati per descrivere Dietro i suoi occhi.

La miniserie, in arrivo su Netflix, è uno dei titoli più attesi della piattaforma streaming. Si tratta dell'adattamento televisivo di un romanzo di genere thriller dai risvolti psicologici, pubblicato quattro anni fa.

Ci sono vari motivi per cui le aspettative nei confronti di questa nuova serie tv sono molto alte, a cominciare dalla trama e se ami le serie simili a The Undoing.

Ecco tutto quello che dovresti sapere sulla miniserie Dietro i suoi occhi.

La serie tv

Il libro da cui è stata tratta la miniserie Dietro i suoi occhi è il romanzo omonimo (Behind her eyes, in lingua originale) della scrittrice inglese Sarah Pinborough, pubblicato all’inizio del 2017 nel Regno Unito (in Italia da Piemme).

Il libro era stato accolto bene anche dalla critica americana, tanto da attirare l’attenzione dei produttori di Netflix, di Sony Pictures Television e di Left Bank Pictures – casa di produzione con sede a Londra che sta dietro il successo di The Crown, la serie Netflix con più nomination ai Golden Globes 2021.

Il progetto di sviluppare un adattamento televisivo è diventato concreto a gennaio 2019, quando il compito di scriverne la sceneggiatura è stato affidato a Steve Lightfoot, autore di molti episodi della serie Hannibal, nonché ideatore e autore di The Punisher (altro titolo disponibile su Netflix dal 2017 al 2019).

Per la regia, è stato scelto il norvegese Erik Richter Strand e, una volta scritturato il cast, la miniserie Dietro i suoi occhi è entrata ufficialmente in produzione.

La trama

Trattandosi dell’adattamento televisivo del romanzo, la miniserie Dietro i suoi occhi è incentrata sul matrimonio tra David e Adele, in mezzo al quale s’insinua Louise.

La protagonista è una madre single e annoiata. La sua vita viene stravolta quando comincia una relazione adulterina con affascinante psichiatra per cui lavora come segretaria.

Quando Louise incontra Adele, rimane affascinata dalla donna, così apparentemente perfetta, e si offre di aiutarla per i suoi problemi di insonnia. Le due donne diventano amiche, anche quando Louise scopre che si tratta della moglie del suo amante. La loro amicizia rimane un segreto per David.

La relazione tra Louise e David continua ma prende presto una brutta piega. Louise si ritrova intrappolata in una rete di bugie e rivelazioni inquietanti, mentre cerca di indagare il rapporto morboso tra i due coniugi.

Somiglianze e differenze con la serie The Undoing

A giudicare dalla trama, non si può non trovare qualche elemento in comune con la storia di The Undoing, altra miniserie dai risvolti psicologici all’interno di un triangolo amoroso.

Naturalmente, le due serie sono però diverse, anche perché tratte da due romanzi diversi.

La storia con Nicole Kidman e Hugh Grant, per esempio, parte dall’elemento crime (l'omicidio del personaggio interpretato da Matilda De Angelis) per sviluppare le scoperte della protagonista.

La narrazione di Dietro i suoi occhi, invece, segue il punto di vista di Louise, cioè l’amante, che senza nemmeno volerlo si ritrova invischiata in una relazione adulterina e nell’amicizia con la moglie dell’uomo, di cui a poco a poco scopre aspetti inquietanti, in un’escalation di tensione degna di un thriler.

Le recensioni della critica

A differenza di The Undoing, che negli Stati Uniti e nel Regno Unito aveva riscosso molto clamore, la miniserie Dietro i tuoi occhi approda sulla piattaforma streaming senza troppo rumore. Tuttavia, questo non significa che non sia un titolo da vedere, anzi.

La critica ha parlato positivamente della miniserie, in particolare ha elogiato il finale, congegnato bene e coinvolgente al punto da guadagnarsi l’etichetta di thriller e di farsi perdonare anche i punti in cui la trama di allunga un po’ invano. Insomma, le premesse sono ottime per una miniserie da gustare tutta in un fiato.

Il cast

Le produttrici esecutive Jessica Burdett e Suzanne Mackie hanno spiegato che l'importanza del casting della serie: «Abbiamo impiegato molto tempo a scegliere gli attori giusti che avessero la giusta chimica tra di loro. La nostra direttrice del casting, Olivia Scott-Webb ha svolto un eccellente lavoro».

Il cast principale, infatti, è composto da tre interpreti molto interessanti. Simona Brown (presente anche nella serie The Night Manager di Susanne Bier, la stessa regista di The Undoing) interpreta la protagonista Louise.

Tom Bateman (visto nei film Assassinio sull'Orient Express, Un uomo tranquillo) è David, mentre nel ruolo di Adele c’è Eve Hewson.

L’attrice, che è la figlia di Bono Vox degli U2, ha già un curriculum di tutto rispetto, tra cui This Must Be the Place, Il ponte delle spie, Robin Hood - L'origine della leggenda.

Dove vedere la serie tv

Composta da sei episodi, la miniserie è disponibile su Netflix dal 17 febbraio, secondo la modalità consueta.

La piattaforma streaming, infatti, quasi sempre pubblica tutte le puntate di una serie in un’unica soluzione, lasciando gli utenti la facoltà di scegliere quando e come guardarli, senza dover aspettare l’appuntamento settimanale.

Il trailer

Il trailer di Dietro i suoi occhi non è stato pubblicato dal canale italiano di Netflix. Su Youtube si trova la versione inglese, sottotitolata in lingua originale. Sulla piattaforma streaming gli abbonati possono rivedere lo stesso filmato in italiano, come anticipazione della serie.