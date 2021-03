Eletto Prodotto dell’Anno 2021: sostenibilità e servizi smart al primo posto

B en 61 prodotti e servizi rientrano nella scelta di 12 mila consumatori che li hanno votati come must del nuovo anno.

Anche per il 2021, Eletto Prodotto dell’Anno, ha svelato i 61 prodotti e servizi scelti da 12.000 consumatori italiani, coinvolti nell’indagine online svolta da IRI, e che potranno utilizzare nella comunicazione il Logo impiegato in oltre 45 Paesi al mondo.

Innovazione e soddisfazione: sono questi i due criteri fondamentali che hanno portato i consumatori a scegliere ciascuno dei prodotti e dei servizi premiati. E per il 2021, dopo un anno che ha cambiato radicalmente la vita e i consumi di tutti, tutto punta all’innovazione e alla sperimentazione di prodotti e servizi.

La sostenibilità nel 2021

Impossibile non menzionare la sostenibilità e la svolta green di prodotti e produzioni che, per il nuovo anno, hanno modificato il loro modello aziendale per migliorare l’impatto ambientale partendo dalla progettazione fino allo smaltimento green degli scarti.

E proprio per questo “Eletto Prodotto dell’Anno ha deciso di valorizzare i Prodotti dell’Anno più sostenibili con una menzione speciale per valorizzare i grandi traguardi raggiunti dalle aziende” come ha dichiarato Simonetta Flores, Fondatrice e Ceo di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia.

I prodotti eletti e le tendenze di consumo

Anche per il 2021 il mondo del food si conferma una piacevole certezza assicurandosi il 31% degli eletti, passando poi per farmacia (16%), la cura della casa (15%), il non food (15%), i servizi (13%) e il personal care (10%).

Ma quello che è cambiato quest’anno è stata la fruizione dei beni e dei servizi, complice la pandemia e un modo di vivere sempre più smart e interconnesso. Oggi i consumatori sono virtuali e pongono particolare attenzione al tempo e all’ambiente puntando tutto su casa, salute, digital e cibo. Ma c’è di più, gli italiani riconoscono quanto sia importante sostenere una filiale nazionale dove gli acquisti privilegiano alimenti e prodotti con materie prime italiane, naturali e sostenibili oltre che con ingredienti freschi.

La sostenibilità e l’attenzione all’ambiente vanno oltre al mondo food e, per questo, le aziende hanno iniziato a proporre packaging sostenibili, ecologici o realizzati con materiali naturali. Un’attitudine pensata e voluta non solo per il rispetto dell’ambiente presente, ma anche come dovere etico e di responsabilità verso le generazioni future e la necessità di acquistare prodotti più sicuri per la propria salute.

“Per questo quest’anno abbiamo deciso di valorizzare i 10 Prodotti e Servizi eletti più̀ sostenibili con una menzione speciale per premiare ulteriormente i grandi traguardi raggiunti dalle aziende; gli aspetti ambientali sono oggi ancora più̀ importanti nella quotidianità̀ dei consumatori che risultano più̀ consapevoli di poter contribuire nel loro piccolo alle grandi sfide globali.” Queste le parole di Simonetta Flores che dimostrano come Eletto Prodotto dell’Anno abbia a cuore il bene dell’ambiente premiando l’impegno sul tema.

Gli "Eletti" di questa edizione

Durante questa edizione 2021 sono stati conferiti 61 premi tra prodotti e servizi innovativi: dal food & beverage ai cosmetici passando per gli integratori e ai servizi assicurativi e bancari.

Ecco l'elenco delle aziende che si sono meritate il premio e che per un intero anno potranno vantarsi con l'esposizione del logo: Acqua e Terme Fiuggi - Bolton Manitoba - ILLVA Disaronno - ESSITY - Pepsi Co Beverages - Compagnia Italiana Sali - Caffè Borbone – GDL – Pikdare – Beiersdorf – Coswell – Fater – Henkel - Reckitt Benckiser – AIA – Beurer – Oknoplast - Latteria Montello – Mondelez - Madi Ventura- Unilever - Mylan A Viatris Company – Acraf - La Linea Verde Società Agricola - Schwabe Pharma – Steve Jones – Sofar - Nutrition & Santé – Nestlé - IBSA Farmaceutici– Le Bontà Lenzuola - Dalfilo- Baldi- Illa – Bertolotto – Cooperlat - Reckitt Benckiser – IMI Industria Monouso Italiana – Tavola – Galbani - Dr Schär - Inter Partner Assistance SA-Rappresentanza Generale per l’Italia – Leasys – Pointer – Unicredit - Banca Mediolanum - Intesa Sanpaolo– Poste Italiane – Postepay – Verisure - Antonio Fiore Alimentare – Pizzoli – Ferrero.