Gli errori che non sapevi di commettere nella tua beauty routine (e da non fare mai più!)

M olte di noi si attengono scrupolosamente alla beauty routine di sempre senza pensare che magari, a causa dell’abitudine, stanno commettendo degli errori imperdonabili

Le vecchie abitudini non muoiono mai: ti attieni rigidamente a una beauty routine, forse datata o inadatta alla tua pelle, senza sapere che stai sbagliando. Del resto non si chiamerebbe “routine” se non fosse intimamente legata a gesti rituali che facciamo tutti i giorni, senza neanche rifletterci su.

In questa guida abbiamo raccolto gli errori più frequenti che potresti stare commettendo quando ti prendi cura della pelle o ti fai bella.

Errori della beauty routine: esfoliare troppo

Hai appena acquistato il tuo esfoliante preferito – o magari un prodotto tutto nuovo – e non vedi l’ora di provarlo. È normale: ha un profumo così buono! Attenta, però. Per quanto l’esfoliazione della pelle ti faccia sentire bella, pulita e fresca, è importante non eccedere.

L’esfoliazione prevede la rimozione della parte superficiale del derma, ovvero il film protettivo oleoso che, di natura, la pelle produce per proteggersi. Una volta che lo hai rimosso, la tua pelle è vulnerabile alle tossine e ai raggi solari. Cerca di non esagerare: pratica l’esfoliazione 1-2 volte alla settimana, in base al tuo tipo di pelle.

Andare a letto senza struccarsi

Se quella volta che sei tornata a casa alle quattro ti sei dimenticata di struccarti, ti perdoniamo! L’importante è che non diventi un’abitudine. Quando sai che è ora di andare a dormire, tira fuori l’acqua micellare e i prodotti struccanti e dacci dentro con la rimozione del trucco.

Il trucco che sedimenta sulla pelle si introduce nei pori, facendoli sembrare più grandi. Questo inestetismo, purtroppo, diventa sempre più evidente col passare degli anni, man mano che il collagene diminuisce. Inoltre, il trucco non rimosso può causare infiammazioni.

Non detergere bene la pelle

A proposito di rimozione del make-up: lo sapevi che il detergente dovrebbe essere pensato appositamente per il tuo tipo di pelle? Cercane uno che contiene gli ingredienti giusti, dagli antiossidanti per non invecchiare all’acido salicilico che riduce i pori.

La pelle grassa ha bisogno di essere purificata. Quella secca o mista avrà bisogno di ingredienti meno astringenti e più idratanti.

Non mettere la protezione solare (anche d’inverno)

Sbagliando, pensi che la protezione solare serva solo quando ci esponiamo volontariamente al sole. La verità è che se non applichi la protezione solare tutte le volte che esci di casa, anche d’inverno, rischi di compromettere tutta la tua beauty routine. Scegline uno ad ampio spettro, che ti protegga dai raggi UVA e UVB.

Sono loro le cause principali dell’invecchiamento della pelle. Ricordati sempre di applicarlo sulla pelle del viso, del collo e sul dorso delle mani. Le manine sono l’indicatore più veritiero e onesto dell’età di una persona: trattale con cura e ti faranno qualche sconto!

Utilizzare pennelli sporchi durante la beauty routine

Domanda da un milione di dollari: ogni quanto lavi i tuoi pennelli? Investi in un detergente per pennelli di qualità. Ti durerà tanto tempo, e ti risparmierà molta fatica. Pulire i pennelli da trucco è scomodo e un po’ spiacevole, ma non dovremmo mai smettere di farlo almeno due o tre volte al mese. I pennelli sporchi, specialmente quelli che usi per applicare il fondotinta, sono un autentico ricettacolo per i microbi e i batteri. Tienili puliti e la tua pelle rimarrà più sana e giovane, e più a lungo.

Utilizzare compulsivamente i “soliti” prodotti

L’uso eccessivo dei prodotti di bellezza può farti più male che bene. Non hai bisogno di detergere la tua pelle due volte al giorno, né di applicare il tonico ogni volta che ti strucchi.

La beauty routine esige i suoi tempi: non puoi curare una pelle che ha subito mesi di ingiurie in una notte, applicando tutti i prodotti che hai contemporaneamente. Porta pazienza e attieniti alle istruzioni sulla scatola del prodotto, senza eccedere.

Dormire troppo poco

Otto ore di sonno faranno sì che la tua pelle non sia mai stata così bella. Il “pisolino di bellezza” non è una leggenda metropolitana. Tutte quelle ore che strappi al sonno per leggere o dedicarti ai tuoi hobby possono compromettere la tua beauty routine.

Errori della beauty routine: non idratare la pelle troppo grassa

Non importa che tipo di pelle hai: la devi idratare sempre e con tanta cura. Tra le regole incrollabili della routine di bellezza c’è senza dubbio quella di applicare la crema idratante almeno una volta al giorno. Meglio ancora se la sera passi anche un velo di crema notturna. Questo discorso vale anche se hai la pelle grassa e oleosa. Una pelle grassa poco idrata tenterà di compensare la mancanza d’acqua, e andrà a produrre ancora più sebo. L’idratazione, però, aggiunge acqua alla pelle, e non grasso.

Eccedere con le maschere notturne

La tentazione di applicare due o tre maschere notturne tutte le sere prima di andare a letto è forte. Tuttavia, esiste un limite non scritto di sostanze che la pelle può fisicamente assorbire in un lasso di tempo. Tutto quello che vai a mettere in eccesso è sprecato. Usa meno prodotti, ma più efficaci!

Lavare le lenzuola una volta ogni due settimane

Le federe dei cuscini accumulano una grande quantità di pelle morta, residui di polvere, oltre che prodotti cosmetici vari. Lava le federe almeno una volta alla settimana, specialmente se hai una pelle che tende all’acne e pretende una pulizia meticolosa.