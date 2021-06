I l segreto di un’amicizia duratura sta proprio qui, nella sincerità. Ecco perché dovresti essere sempre leale con chi ti vuole bene

Ci sono persone che entrano nella nostra vita e sono destinate a sconvolgerla in maniera positiva. Sono le stesse che consideriamo delle sorelle, anche se a legarci non ci sono vincoli di parentela o di sangue. E noi gli dobbiamo tutto. Ecco perché dobbiamo sempre essere schiette con le amiche.

Perché sarà anche banale, quel detto che afferma che “chi trova un amico trova un tesoro”, ma è più vero che mai. Ecco perché è nostro il dovere di essere sempre leali e oneste con le persone che amiamo, e che hanno scelto di amarci.

Che valore ha l’amicizia?

Essere schiette con le amiche è un comportamento che ripaga a lungo termine, lo stesso che ci consente di preservare il rapporto di amicizia in questione. Perché quando vogliamo bene a una persona, in maniera incondizionata, tutto quello che possiamo e dobbiamo fare è essere sincere.

Dire quello che pensiamo, senza giri di parole. Raccontare una verità anche quando abbiamo paura delle conseguenze, anche quando siamo convinte che una piccola bugia farebbe meno male.

La sincerità, nei rapporti, è alla base di tutto. E nell’amicizia vige la medesima regola: il rispetto e la lealtà reciproche sono quelle caratteristiche che rendono le amiche - con la A maiuscola - tali. A volte essere totalmente sincere non è facile, e fa paura, ma i benefici superano di gran lunga i rischi. Ecco perché.

Essere schiette con le amiche per essere se stesse

Uno dei primi motivi per cui vale davvero la pena di essere schiette con le amiche riguarda noi stesse. Quindi sì, si tratta di una motivazione anche egoistica. Ma del resto lo sappiamo che per stare bene con gli altri e costruire dei legami duraturi, dobbiamo stare bene prima con noi stesse.

Dire una bugia, o raccontare una mezza verità a qualcuno a cui teniamo, ci logora dentro. E questo è un dato di fatto. Il primo motivo per cui dobbiamo essere schiette con le amiche, quindi, lo dobbiamo a noi stesse, per tenere fede a ciò che siamo.

Quindi anche se temiamo una reazione avversa, ricordiamoci di essere sempre oneste e leali con chi si è fidato e affidato a noi, pur usando un po’ di tatto, ovviamente. Se chi abbiamo di fronte, ci conosce realmente, saprà bene che ci muoviamo e agiamo in maniera disinteressata. E se è davvero così, non abbiamo nulla da temere.

La sincerità reciproca, prima di ogni cosa

Come abbiamo anticipato, i rapporti, di qualsiasi entità, si basano sulla fiducia reciproca, e quindi sulla sincerità. Forse una persona schietta e diretta potrà non apparire estremamente delicata, ma quel che è certo è che non sarà mai disonesta.

E alla fine, a pensarci bene, è quello che vogliamo dalle persone che ci circondano no? Semplicemente, la verità. Perché lo abbiamo imparato a nostre spese quando le ambiguità e tutte quelle cose non dette possono incrinare le relazioni e far soffrire.

Quindi sì, essere schiette con le amiche è un vantaggio per tutte le persone implicate nel rapporto, con la speranza che anche a noi venga riservato il medesimo trattamento.

Essere schiette con le amiche migliora i rapporti

Essere schiette con le amiche migliora i rapporti in ogni senso. Anche se brutale, una verità sarà apprezzata come tale. Questo permetterà alle persone di fidarsi e affidarsi a noi totalmente, perché impareranno a comprendere che non siamo capaci di mentire.

Forse i consigli che diamo, in assoluta sincerità, possono apparire un po’ troppo netti e poco delicati, tuttavia non saranno mai banali, né tantomeno superficiali. Ed è proprio questa caratteristica che renderà ancora più unica l’amicizia condivisa.

La verità in mezzo a tante bugie

Essere schiette con le amiche, inoltre, è una sorta di boccata di aria fresca all’interno di una società filtrata e bombardata da fake news e realtà distorte. Il nostro comportamento è un valore aggiunto che spezza quel circolo vizioso dell’ipocrisia dilagante e dell’ambiguità, spesso impegnata come mezzo di sopravvivenza.

Essere troppo sincere ci fa sentire uniche, nel bene e nel male, e ci fa avere la sensazione di remare controcorrente. In effetti, lo stiamo facendo, e per fortuna! La schiettezza rende genuini e sani i rapporti che, alla lunga, diventano indissolubili.

Essere schiette con le amiche ci rende più belle

Una persona schietta è più bella. Lo è perché brilla di luce propria, perché non conosce ombre, perché è coraggiosa e tenace e non ha bisogno di mezze verità o dissimulazioni. E se noi lo siamo davvero, anche le persone che ci circondano lo comprenderanno.

Questo vale a dire che per natura, porteremo nella vita degli altri, la stessa luce che ci contraddistingue. Quella della purezza e della genuinità, quella che ci permetterà di restare impresse per sempre nel cuore di chi amiamo.