L a conduzione firmata da Amadeus porta sul palco tante novità; tra le più attese la collaborazione tra Extraliscio e Davide Toffolo che si esibiranno con Bianca Luce Nera.

Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara compongono la band Extraliscio che parteciperà a Sanremo 2021 con Davide Toffolo portando sul palco del Festival della canzone italiana il singolo Bianca Luce Nera. Il gruppo nato in Romagna nel 2014 grazie alla conoscenza con Riccarda Casadei ha come tratto distintivo quello di interpretare la musica folcloristica. Tra i brani più attesi Bianca Luce Nera che porterà la balera a Sanremo dando vita ad un genere nuovo mescolando stili musicali apparentemente molto lontani.

Chi sono gli Extraliscio: una breve bio

Tra i big in gara a Sanremo 2021 ci sono gli Extraliscio, una band che interpreta lo stile folcloristico musicale romagnolo. Ad aggiungere un guizzo al singolo Bianca Luce Nera c’è Davide Toffolo, un artista estremamente originale noto per la sua presenza nel gruppo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Sono stati spesso definiti fuori moda ma gli Extraliscio non prendono il commento sul personale e anzi ne fanno un vanto; Mirco Mariani con Moreno il Biondo e Mauro Ferrara porteranno sul palco del festival di Sanremo quella che potremmo riconoscere come musica da balera con un ritmo più punk dato da Davide Toffolo e dalla sua grande esperienza musicale.

Volto del gruppo è Mariani che studia al conservatorio e vanta nella sua carriera musicale collaborazioni importanti con Enrico Rava e Vinicio Capossela. Nel 2014 grazie a Riccarda Casadei, figlia del maestro del liscio Secondo Casadei, incontra Moreno Conficconi in arte il Biondo e insieme fondano il gruppo Extraliscio.

Gli Extraliscio si lanciano in una nuova avventura professionale in collaborazione con Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Insieme porteranno sul palco dell’Ariston un nuovo modo di fare musica rispolverando uno stile tradizionale ma messo da parte come quello delle balere mescolandolo però in chiave più punk.

Chi è Davide Toffolo

Ad accompagnare la band sul palco c’è Davide Toffolo, un artista poliedrico che ha fatto della maschera indossata un suo tratto distintivo. In attesa di vederlo con uno smoking Dolce & Gabbana e l’iconica maschera sul palco dell’Ariston il cantante eccentrico fa parlare di sé.

Classe 1965 e volto dei Tre Allegri Ragazzi Morti si laurea a Bologna in disegno anatomico ma muove presto i primi passi nel mondo della musica. Nel 1994 inizia a produrre i primi brani con il gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti autoproducendo i lavori di nicchia prima di riuscire a fidelizzare il pubblico.

Sotto la maschera Davide è il papà di Zoe e un compagno presente ma pochissime sono le indiscrezioni in merito poiché il cantante desidera mantenere estremo riserbo sulla vita privata. Musicista e fumettista, Davide Toffolo è un artista poliedrico che si ispira a Paolini e Petrolini.

Protagonisti del film Extraliscio – Punk da Balera

Nella carriera degli Extraliscio spunta anche un esordio cinematografico; nel 2020 infatti sono protagonisti del film Extraliscio – punk da balera diretto da Elisabetta Sgarbi. La regista ha presentato il film alla Settantasettesima edizione della mostra del Cinema di Venezia riuscendo a conquistare il premio Siae al Talento Creativo e il Premio FICE. Dopo il successo di Venezia la pellicola è stata proiettata anche al Bellaria Film Festival riscuotendo un notevole interesse.

Famosi anche grazie alla cover di Sbagliato

Tra i traguardi che hanno portato al successo gli Extraliscio c’è la cover del brano Sbagliato di Jovanotti. La canzone rap è stato trasformato in un valzer romagnolo che mescola ritmi folk a quello che viene definito lo stile punk da balera.

Bianca Luce Nera: il singolo di Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021

Gli Extraliscio arrivano sul palco di Sanremo accompagnati da Davide Toffolo con il singolo Bianca Luce Nera. L’unione tra un gruppo folcloristico che omaggia la musica da balera e il volto della band Tre Allegri Ragazzi Morti porterà una ventata di novità. Nonostante sia ancora tutto ipotetico sembrerebbe che la protagonista assoluta sarà la musica; si giocherà con un mix and match di stili e generi differenti dando vita ad un brano di forte impatto. Il gruppo e Davide Toffolo hanno lavorato moltissimo sul brano che vuole portare allegria e movimento tra il pubblico; vestiti con smoking Dolce & Gabbana gli artisti porteranno la balera a Sanremo.

Secondo indiscrezioni sono tra i brani più chiacchierati e attesi del Festival proprio perché in tanti si aspettano di scoprire cosa può portare l’unione di generi tanto distanti.

Il gruppo vuole anche far riflettere sulle tante sale e sagre fermate dalla pandemia che hanno portato non solo una crisi del settore ma anche un vuoto importante nella socialità.

Fanno parte dei Big in gara ma entrambi non sono molto noti ai più: si tratta in entrambi i casi di musica di nicchia che però promette di stupire sul palco di Sanremo. Se c’è una cosa che ci ha insegnato la conduzione di Amadeus al Festival è senza dubbio quella di non avere pregiudizi sulla musica. Anche nelle passate edizioni ci ha fatto scoprire nuovi talenti e generi che mai avevano calcato il palco prestigioso prima.