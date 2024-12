Con il Natale ormai prossimo, è giunto il momento di iniziare a pensare alle decorazioni per la casa, al calendario dell’avvento per i più piccini, nonché ai regali da destinare ad amici e parenti. Per accompagnare i tuoi doni e renderli ancora più personali, oltre ad un incartamento originale, è possibile realizzare bellissimi biglietti di auguri di Natale fai da te. Ne esistono infiniti modelli, dai più semplici ai più complessi ed articolati: il segreto è scegliere la tipologia più consona alle proprie capacità manuali e lasciare libero spazio alla creatività. Il risultato sarà in ogni caso sorprendente.

I materiali di base per realizzare i biglietti di Natale fai da te consistono in cartoncini, colla, matita e righello. A seconda del tipo di biglietto che desideri realizzare, avrai poi bisogno di materiale decorativo vario, come scampoli di stoffa, pannolenci, spago, carta di varie grammature e colori, bottoni, perline, pigne (che si usano per tante decorazioni), tricotin, oggetti da riciclare e via dicendo. Come per le decorazioni di Natale che si possono fare con i materiali riciclati anche per i biglietti natalizi. Il nostro consiglio è quello di utilizzare quanto più possibile materiali che già possiedi: prima di correre in cartoleria a fare acquisti, esegui quindi un rapido giro di ricognizione in casa e crea una bella scatola con tutto ciò che può essere riutilizzato in maniera creativa. In base a ciò che hai a disposizione, stabilisci quindi la tipologia di bigliettino che vuoi realizzare.

Riciclando del banale cartoncino o della carta riusciremo a creare una decorazione di Natale fai da te davvero deliziosa e romantica, da attaccare al pacco dono che avremo preparato per amici e parenti! Il cartoncino può essere usato da solo o per una composizione più elaborata. Il modello più semplice in assoluto, ma non per questo banale, consiste nel piegare a metà un cartoncino bianco (o di una tinta abbastanza neutra) e incollare sulla copertina vari ritagli di carta che andranno a comporre un’immagine. Gioca con le sovrapposizioni ed alterna ritagli di vari spessori e colori, così da ottenere un effetto quasi tridimensionale. Con questa tecnica si possono ad esempio ricreare alberelli di natale, ma anche disegni più complessi, come paesaggi di montagna, oppure animaletti stilizzati, come volpi e renne. Completa il tutto con messaggi di auguri scritti a mano.

Materiale necessario

Cartone da imballo

Cartoncino bianco

Nastrino rosso

Decorazioni varie

Spago

Istruzioni

tagliare dal cartone da imballo una tag applicare la scritta di natale realizzata con il cartoncino bianco praticare un foro in cima alla tag e infilare lo spago incollare un fiocchetto incollare delle decorazioni oro

Sempre in tema di riciclo creativo, puoi realizzare bellissimi biglietti di Natale fai da te utilizzando tanta fantasia e dei semplicissimi bottoni. Anche in questo caso, la base sarà costituita da un cartoncino del colore che preferisci; una volta piegato a metà, vai quindi a decorare la copertina con bottoni, pennarelli a punta fine e qualche fiocchetto. Ricrea le figure che per voi sono maggiormente evocative, come alberelli di Natale e pupazzi di neve; gioca con le sfumature del bianco se hai scelto una base colorata, altrimenti osa con le sfumature del rosso, del verde o dell’oro se lavori su un cartoncino bianco. Molto carina è poi l’idea di creare una piccola ghirlanda di bottoni grandi e piccoli (incollandoli semplicemente a cerchio) al cui interno scrivere un breve messaggio di auguri, come “Merry Christmas” o “Happy holidays”. I bottoni possono infine essere incollati a differenti altezze sul cartoncino e “trasformati” in bocce dell’albero di Natale con la semplice aggiunta di un filo con fiocchetto disegnato a penna.

Allo stesso modo possono essere utilizzate anche perline e paillettes: potresti ad esempio realizzare un piccolo tag in cartoncino rosso, disegnarvi un cerchio a matita e riempirlo con tante perline bianche o verdi. A lavoro ultimato, non resta che applicare un cordoncino che scende dall’alto e un piccolo fiocchetto. Ecco creata una pallina di Natale decorativa, accompagnata magari da un breve messaggio di auguri scritto a mano.

L’albero di Natale è uno dei simboli più amati di questa festività, noi lo abbiamo realizzato con un nastro in raso, una decorazione fatta a mano che ci aiuta a realizzare un biglietto d’auguri. Il materiale necessario per questo tutorial natalizio è un cartoncino per realizzare il biglietto di Natale vero e proprio, dei bottoni, un pezzo di nastro, matita, forbici e colla a caldo.

Occorrente

cartoncino per il biglietto d’auguri,

bottoni e un nastro di raso,

matita, forbici, taglierina,

colla a caldo

Procedimento

Realizziamo un biglietto d’auguri per un regalo natalizio con del cartoncino. Con la colla a caldo fissiamo l’estremità del nastro in cima al biglietto di Natale, facciamo una curva piegando il nastro e lo incolliamo al centro. Continuiamo allargando i rami dell’albero sino ad arrivare in fondo al biglietto natalizio. Infine facciamo una curva verso l’interno, tagliamo il nastro e lo incolliamo sotto il nastro al centro. Prendiamo dei bottoncini e li incolliamo con la colla a caldo al centro dell’albero di Natale facendo attenzione a nascondere le tracce del nastro incollato. Sotto l’albero possiamo aggiungere una scritta augurale o il nome del destinatario.

Personalizziamo il nostro regalo di Natale aggiungendo un biglietto di auguri usando delle formine di gesso semplicissime da creare.

Materiale

Cartone da imballo bianco

Cartoncino fantasia natale

Spago oro

Formina di gesso

Colore acrilico rosso

Decorazione oro

Istruzioni

Tagliare dal cartone da imballo una tag tagliare dal cartoncino fantasia natale una tag della stessa misura della precedente incollare una tag sopra l’altra eseguire un forellino in cima alla tag dipingere il gesso di rosso incollare il gesso sopra la tag infilare lo spago oro e incollare qualche decorazione oro

Conosci lo scrapbooking? Si tratta di una tecnica particolare che ci fa assemblare materiali e oggetti diversi, dai nastri washi alle foto, e incollarli insieme, anche sovrapponendoli, per ottenere una creazione davvero originale, romantica e unica, inoltre è un ottimo modo per riciclare vecchie riviste e piccoli oggettini che non ci servono più. I biglietti di Natale fai da te con la tecnica dello scrapbooking sono molto facili da realizzare, anche per chi non è esperta di scrapbooking, ma basterà aggiungere sfiziosi dettagli, foto, pupazzi, fiocchi e nastri per renderle ancora più belle.

Albero di Natale

L’alberello di Natale è il soggetto più semplice da realizzare e potrai scatenare la fantasia. Se cerchi un cartamodello, per ritagliarlo stampane uno da Internet. Potrai decorarlo con adesivi colorati, incollare bottoni, stoffe, nastrini, merletti, cartoncini e stelline. Per questo semplice biglietto basta veramente poco: del cartoncino bianco o di altro colore, della carta per scrap (ma va bene anche della carta da regalo) e una stellina dorata per la punta, più la tua fantasia per scrivere gli auguri! Se vuoi una versione baby e colorata puoi dipingere un cartoncino con bel rosa antico e usare pezzetti di stoffa per un albero patchwork contornato da scritte di gioia e felicità. Oppure, prova a realizzare una foresta innevata con stoffe sovrapposte, nuvole di carta e alberi tridimensionali. Senti come profuma di Natale?

Biglietti con il cuore

Che feste sarebbero senza il cuore? Realizzane uno in cartapaglia rossa (ma va benissimo il feltro, il cotone, la carta lucida…) sovrapposta con fiocco di rafia o di raso incollato su un cartoncino quadrettato con la tempera: è veramente romantico.

Biglietti per bambini

I bambini saranno felicissimi di leggere i loro primi auguri in questi cartoncini color cioccolato dove avrai incollato sagome ritagliate e ricche di dettagli.

Un po’ più complessi da realizzare, ma davvero di grande effetto, sono infine i biglietti di Natale tridimensionali. Anche in questo caso le tecniche sono moltissime, tuttavia è possibile ottenere buoni risultati anche soltanto realizzando applicazioni 3D, invece che cimentarsi in complicatissimi intagli. Sempre lavorando sulla copertina del tuo biglietto, puoi optare per alberelli stilizzati oppure bocce decorative. In base al soggetto scelto, ritaglia tanti triangolini o cerchi da carte con pattern differenti (ne serviranno 3 per ogni figura). Piegali quindi a metà (in modo che la faccia colorata resti all’interno) ed accostali unendo gli spigoli creati con la piega. Le due metà della figura centrale andranno incollate a quella precedente e successiva, le quali andranno invece incollate direttamente al cartoncino. Ecco così creati bellissimi alberelli o palline di Natale 3D. Termina quindi il biglietto con fiocchetti e scritte colorate. Se invece desideri che l’effetto tridimensionale compia solo aprendo il biglietto, crea un piccolo albero di Natale piegando a ventaglio 4 strisce di carta di diverse dimensioni ed incollale all’interno del biglietto una sotto l’altra, in modo da ottenere un simpatico alberello. Completa il tutto con decorazioni di diverso colore, a richiamare ad esempio il tronco dell’albero e una stellina sulla cima. All’interno del biglietto possiamo augurare Buon Natale in una delle tante lingue del mondo.

Biglietti di Natale da stampare

Non hai particolari abilità manuali? Allora l’ideale è trovare un biglietto di Natale da stampare che magari abbia bisogno unicamente di essere colorato. In questo caso te la caverai davvero con poco. Poi il nostro consiglio è di trovare una frase molto bella e di copiarla all’interno del biglietto, così lo renderai ancora più speciale.

Leggi anche Regali di Natale per una persona che ha tutto