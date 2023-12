C redete che il pacchetto che state per depositare sotto l'albero sia troppo noioso? Ecco tante idee su come incartare i regali di Natale in modo originale.

Scambiare i regali a Natale con i propri cari è un momento di piena emozione. Incartare un dono in modo originale consente di adattarlo a seconda della persona a cui è destinato: i più piccoli apprezzano la carta colorata, mentre gli adulti preferiscono i pacchi dai toni più tenui ed eleganti, decorati in modo non eccessivo. In nostro aiuto corrono alcune idee su come incartare i regali di Natale. Per rendere il pacchetto ancora più speciale si può aggiungere pure un biglietto d’auguri, un valore aggiunto che fa la differenza.

Si può arricchire il proprio regalo senza utilizzare una scatola, ma inserendo dei pezzi di stoffa, tessuti colorati e d’effetto, aggiungendo al pacchetto particolari nastri e fiocchi. Sono confortevoli e semplici pure i sacchetti regalo colorati di carta, in cui mettere dentro il regalo, arricchendoli con spille o con qualche altro decoro inserito con la colla a caldo.

Pacchetti regalo fantasiosi

Una buona alternativa all’utilizzo dello scotch per incartare un regalo è quella dei sacchetti fatti all’uncinetto o di lana: si tratta di idee originali e particolari per racchiudere i doni natalizi. Basterà chiuderli con un nastro colorato di dimensione idonea alla propria esigenza e inserirci il biglietto di auguri. La lana è un ottimo materiale da utilizzare anche per la realizzazione di borse regalo per l’inverno, essendo un tessuto caldo, che saranno sicuramente apprezzate. Si possono anche scegliere delle carte da pacchi marroni, fogli di giornale o pagine di libri del passato: con questi prodotti si rende il proprio regalo ancora più unico grazie al fascino che ciascuna di queste decorazioni possiede.

Personalizzare il pacco regalo in modo divertente

Per conferire ai regali un tocco più piacevole e divertente, si possono scegliere carte regalo con decorazioni uniche, ad esempio una cravatta o un fiocchetto per un dono maschile. Invece per realizzare confezioni regalo dallo spirito romantico, si aggiungono pizzi, mollette o arredi riconducibili ad animali, come il muso di una renna o le orecchie di gatto, oppure decorazioni inerenti al periodo natalizio, come i baffi di Babbo Natale.

Altre idee

Un’altra idea divertente per abbellire un pacco regalo è quella di impiegare pezzi di puzzle per chi ha questo hobby o per i più piccoli. Inoltre sono comode e piacevoli anche le mollette di legno con le decorazioni, che rendono più stabile la chiusura della confezione regalo. Durante il Natale per rendere ogni dono più bello e speciale si può optare per rametti, bacche rosse e pigne con brillantini, che conferiscono al regalo un aspetto più country.