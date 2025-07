Con l’arrivo della stagione estiva, ritorna sempre l’annoso problema delle zanzare, che si coalizzano con l’afa per non farci dormire, ci ricoprono di punture, provocando pruriti e gonfiori, e rovinano le nostre serate all’aperto in città e al mare. Gli insetticidi, efficaci ma tossici per le persone, non sono un’arma di cui abusare. Ma allora come combatterle? Per fortuna esistono molti rimedi naturali per liberarsi di questi fastidiosi parassiti e sono anche facili da mettere in pratica.

Come allontanare le zanzare con rimedi naturali

Tempo d’estate, tempo di zanzare: fastidiose ci tormentano giorno e notte provocando notti insonni, disturbando i momenti all’aria aperta e rovinando la pelle con punture fastidiosissime.

La lotta alle zanzare sembra una guerra persa: persistono nei loro attacchi indisturbate nonostante l’utilizzo di prodotti repellenti spesso appiccicosi e super chimici. Per fortuna la natura ci viene incontro offrendoci dei rimedi naturali che allontano le zanzare e che danno sollievo dopo le odiosissime punture. Ecco quali sono i rimedi naturali più efficaci.

Come allontanare le zanzare: zanzariere

Per tenere lontane le zanzare, come prima cosa bisogna eliminare quei fattori che ne permettono lo sviluppo. Si tratta di alcuni semplici accorgimenti pratici come, per esempio, quello di svuotare i sottovasi delle piante ed evitare i ristagni d’acqua. Ma il metodo migliore rimane quello di installare delle zanzariere, che proteggono dai famigerati insetti in modo ecologico perché ne impediscono l’ingresso in casa. Le zanzariere permettono di non far entrare zanzare in casa e di evitare così quel fastidioso ed insopportabile ronzio.

Come allontanare le zanzare: casetta per pipistrelli

Se le zanzare continuano a infastidirti c’è un ultimo, drastico rimedio… La casetta per pipistrelli! Queste casette sono oramai diffusissime in commercio e quello che devi fare non è altro che appenderla su un albero vicino oppure fuori dalla tua finestra. Al resto, provvederanno i pipistrelli che, si sa, sono ghiotti di zanzare e insetti vari!

Come allontanare le zanzare con rimedi naturali semplici

La tradizione dei rimedi naturali e domestici contro le zanzare è ampia e risale a tutti i tipi di culture e tradizioni: sicuramente i nostri nonni ne conosceranno tanti. Se vogliamo ridurre il numero di punture e dormire più serenamente nelle calde notti estive, possiamo mettere in pratica dei semplici trucchi utilizzando ingredienti che abbiamo già in casa, evitando dunque l’impiego di sostanze nocive.

Limone e chiodi di garofano

Un ottimo rimedio che possiamo mettere in pratica nella nostra stanza per dormire in pace è quello di posizionare sul comodino un limone tagliato a metà con diversi chiodi di garofano vicino: i due ingredienti saranno un ottimo repellente contro questi insetti. In alternativa al limone possiamo utilizzare anche l’arancia o un pompelmo, che hanno delle proprietà molto simili essendo agrumi.

Spezie ed erbe

Utilizzare spezie ed erbe come rimedio contro le zanzare è un’usanza tipica della cultura mediterranea. In particolare, tra le più efficaci troviamo il basilico, la lavanda, il timo, il rosmarino, il finocchio e l’aneto, oltre ovviamente alla più conosciuta citronella. In alternativa ad erbe e spezie, possiamo usare anche alcuni fiori come il crisantemo, il narciso, il geranio o le petunie.

Aceto bianco

Per respingere le odiatissime zanzare possiamo posizionare un bicchiere con dell’aceto bianco vicino alle finestre: le zanzare non si avvicineranno per l’odore! Tuttavia, se quest’odore infastidisce anche noi, possiamo diluire l’aceto con dell’acqua: è sufficiente anche una sola parte di aceto e tre parti d’acqua per far scappare via le zanzare dalla nostra camera da letto.

Sacchetto trasparente con acqua

Un altro rimedio molto semplice ma anche altrettanto efficace contro le zanzare consiste semplicemente nel riempire d’acqua alcuni sacchetti trasparenti e appenderli alle finestre o posizionarli l’uno vicino all’altro. Questo trucchetto, oltre che per le zanzare, ci aiuterà a tenere lontane anche le mosche, che sono ugualmente fastidiose anche se del tutto innocue.

Olio essenziale di eucalipto

Anche l’olio di eucalipto è un valido rimedio per allontanare le zanzare e possiamo prepararlo a casa bollendo una manciata di foglie di eucalipto in acqua bollente. Basteranno una ventina di gocce sono per spaventare le zanzare. A questa miscela possiamo aggiungere anche dell’olio di timo, di basilico o di limone per rafforzare i benefici e aumentare il raggio d’azione.

Menta piperita e chiodi di garofano

Combinando 25 gocce di olio essenziale di menta piperita con 15 gocce di olio essenziale di chiodi di garofano, otterremo un vero anti-zanzare tutto naturale. Ma se vogliamo incrementare l’efficacia, possiamo unire 5 gocce di olio essenziale di agrumi e 2 cucchiaini di sapone sgrassante. Quest’ultima miscela potremo spalmarla anche sulla nostra pelle per una protezione massima.

Aglio

L’aglio, oltre ad avere numerosi benefici per l’organismo, è anche un eccellente anti-zanzare. In un flacone spray, uniamo un po’ d’acqua e alcuni spicchi d’aglio tritati finemente, lasciamo riposare per alcune ore e spruzziamo la soluzione in tutta la casa, specialmente sulle tende e negli angoli di porte e finestre. Va notato che lo zolfo contenuto nell’aglio respinge anche mosche, zecche e pulci.

Alloro

Un’infusione creata con 20 gocce di olio essenziale di alloro e 20 ml di acqua in un atomizzatore aiuterà a tenere le zanzare lontane da qualsiasi spazio domestico. Anche schiacciare le foglie di alloro e metterle in punti strategici nelle stanze, soprattutto nelle vicinanze di porte e finestre e accanto ai letti, avrà un effetto immediato contro le zanzare.

Caffè

Sembra che anche il caffè faccia miracoli contro le zanzare: basta disporre dei chicchi su un piatto, ricoprire con un foglio di alluminio, posizionarci sopra un po’ di caffè macinato e far bruciare il tutto in modo lento. L’odore di caffè si diffonderà nell’ambiente e le fastidiose “succhiasangue” saranno messe in fuga.

Rame

Inserisci una monetina da 2 o 5 centesimi nel sottovaso dei fiori e, in generale, evita di lasciare acqua stagnante: il rame terrà lontano le larve. Ritagli di rame da posizionare nei pozzetti intorno alla casa possono essere utili per allontanare le zanzare: se hai una vasca in giardino scegli le tinche, o in alternativa le gambusie: questi piccoli pesci sono ghiotti di larve di zanzare.

Candele

Esistono sul mercato specifiche candele repellenti completamente naturali. A base di oli essenziali o altre essenze, esse bruciando emanano odori particolarmente fastidiosi alle zanzare. Fra tutte spiccano le candele alla citronella.

Come allontanare le zanzare con rimedi naturali: piante

Un’altra soluzione per eliminare del tutto il fastidioso ronzio delle zanzare è quello di acquistare specifiche piante. Dopodiché mettile sul terrazzo o balcone e vedrai certi che la loro essenza terrà le zanzare ben lontane dalla tua abitazione. Vediamo quali sono le piante anti-zanzare.

Lavanda

L’aroma della lavanda è molto piacevole per noi esseri umani, ma non lo è affatto per alcuni insetti come le zanzare. Per massimizzare l’efficacia di questo fiore, riempiamo diverse bustine di plastica o di carta e distribuiamole in tutta la casa, prestando particolare attenzione in alcune aree come armadi, luoghi dove c’è il cibo e punti ricreativi come divani e letti.

Menta e rosmarino

La menta e il rosmarino, quando sono vicini, formano la combinazione perfetta per allontanare le zanzare. Posizioniamo dunque alcuni mazzetti appena tagliati di queste due erbe aromatiche per respingere questi insetti da quelle aree in cui non desideriamo che circolino. Ovviamente, maggiore sarà la quantità, più elevata sarà la loro azione contro le zanzare.

Basilico

Un altro trucco molto semplice è quello di utilizzare la pianta di basilico per far sì di non essere punti dalle zanzare. Il principio è il medesimo del limone e dell’aceto: ciò che infastidisce di più questi insetti è l’odore forte e penetrante. È per questo motivo, infatti, che il basilico è in assoluto uno dei repellenti più semplici e naturali da utilizzare. Dunque, acquista almeno 2-3 piantine di basilico e piazzale nei punti strategici della casa.

Catambra e citronella

Anche la citronella e la catambra sono efficaci piante anti-zanzare. Quest’ultima è una pianta proveniente dal Nord America che non emana alcun odore ma contiene il catalpolo, un repellente naturale per gli insetti. Per quanto riguarda la citronella, se non si dispone della pianta, si può optare per altre soluzioni perfette soprattutto per le serate all’aperto in giardino, quali spray, candele, zampironi e braccialetti, facilmente reperibili in commercio.

Come allontanare le zanzare con rimedi naturali: oli

Nella spesa quotidiana, ti sarà capitato di acquistare oli con scopi diversi, da quello vero e proprio usato in cucina a quelli per il corpo. Esistono vari oli che con il loro odore tengono lontane le zanzare.

Olio di Neem

Conosci l’olio di Neem? Questa pianta di origine indiana e birmana, nota da secoli, viene utilizzata per creare un olio vegetale dall’aroma intenso che allontana istantaneamente le zanzare. Puoi trovare l’olio puro in erboristeria oppure fra i prodotti ayurvedici: è ottimo anche sulla pelle dei bambini perché assolutamente naturale. Inoltre è adatto anche per il post puntura: antinfiammatorio, antiparassitario, antisettico, l’olio di Neem è emolliente, rigenerante, aiuta in caso di cicatrici e smagliature ed è un potente anti rughe!

Olio essenziale di citronella e geranio

Veniamo adesso a un trucco naturale intelligente e pratico: l’olio essenziale di citronella e geranio. Con questo composto dall’odore forte e deciso non dovrete far altro che inserirlo in un recipiente e mettere al suo interno degli spiedini di legno. Fate sì che gli spiedini si imbevano completamente dell’olio essenziale di citronella e geranio, dopodiché capovolgeteli: il loro odore terrà distante tutte le zanzare in agguato!

Come allontanare le zanzare: rimedi naturali per proteggere la pelle

Preservare la casa dalle zanzare non basta e ti servono dei rimedi naturali per proteggere la pelle? Eccone alcuni.

Repellente per il corpo alla menta

Ecco un rimedio naturale davvero interessante e funzionale: un repellente fatto in casa con la menta. Ecco come procedere: inserire due mazzetti di menta nell’acqua e fare bollire all’incirca per una ventina di minuti. Filtrare il composto e metterlo in una bottiglietta annessa di spray-vaporizzatore e il gioco è fatto! Ti basterà spruzzarti addosso il repellente naturale fatto di acqua e menta per non avere più alcun disturbo da parte delle zanzare.

Tessuti che proteggono

Proteggi braccia e gambe nel più semplice dei modi: il tessuto. Ricorda che se utilizzi materiali come il cotone, lino o seta, naturali e freschi, avvertirai meno caldo rispetto a magliette o pantaloni sintetici. Inoltre la pelle sarà liberà di respirare. Sai che secondo alcuni studi scientifici gli insetti sembrano essere attirati da forme irregolari e colori intensi come giallo, viola-nero, e verde-blu? Un’ottima ragione per prediligere abiti dalle tinte chiare.

Ecco la ricetta naturale per un tonico fai da te anti zanzare: metti a bollire l’acqua e prepara un decotto con foglie di menta e basilico, poi filtra e conserva in frigo; potrai utilizzarlo su corpo e viso, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di lavanda, citronella, limone, calendula, cannella o tea tre oil. In alternativa mescola qualche goccia a una crema o strofina dietro le orecchie, sulle caviglie e nell’incavo di polsi e gomiti.

Integratori per la pelle

Fra i rimedi naturali contro le zanzare troviamo il Ledum Palustre, rosmarino selvatico! Si trova in granuli omeopatici e agisce direttamente sull’odore del sangue umano, adatto anche per i più piccoli.

Assumi integratori a base di lievito di birra: secondo alcuni studi il complesso vitaminico B contenuto contribuirebbe a determinare un odore differente sulla pelle, immediatamente avvertito dalle zanzare. Elementi come l’acido stearico, di cui sono ricchi i cosmetici, secondo alcune indagini statunitensi attirerebbero le zanzare: in estate evita profumazioni floreali, cerca prodotti neutri.

Sembra che anche maggiori quantità di zinco nel sangue possano allontanare il rischio di antipatiche punture: integratori a base di questo minerale sono utili nelle diete vegane e per proteggere il sistema immunitario, tuttavia evita di abusarne al fine di allontanare il rischio di effetti collaterali e consulta il tuo medico prima della somministrazione.

Spray repellente con oli essenziali

Un altro dei rimedi per tenere lontane le zanzare è creare uno spray repellente fai da te. Una soluzione naturale composta semplicemente da oli essenziali. Scegliendo quelli che più infastidiscono le zanzare, infatti, è possibile ottenere un repellente davvero efficace. Ecco di seguito come fare.

Versare 15 gocce di alcol puro e qualche cucchiaio di olio d’oliva in una bottiglia di plastica dotata di erogatore spray. Riempirla con acqua e aggiungere circa 30 gocce di uno degli oli essenziali a scelta tra chiodi di garofano, citronella, geranio, limone, eucalipto, cedro, tea tree. Mescolare bene e conservate la soluzione. Essa potrà essere vaporizzata sia sulla pelle che sui tessuti come ad esempio divani e tende.

Spray repellente a base di erbe

Un altro modo naturale per allontanare le zanzare in modo naturale è la creazione di uno spray a base di erba gatta. Facile da coltivare, l’erba gatta è particolarmente amata da cani e gatti. Essa però è temuta dalle noiose zanzare. Iniziare dunque dal recuperare una buona quantità di foglie. Tritarle per bene e porle in una bacinella con tre tazze di aceto. Coprire il tutto con degli strofinacci lasciando macerare per un po’ di tempo. Mettere poi la miscela in un barattolo chiuso ermeticamente. Il composto va conservato per circa 15 giorni in un luogo buio e fresco, avendo cura di scuoterlo di tanto in tanto. Passate le 2 settimane, filtrare il liquido in un flacone spray da tenere in frigo.

Sia lo spray agli oli essenziali che quello all’erba gatta vanno applicati spesso. Essendo infatti privi di sostanze artificiali hanno un effetto che dura non più di un paio di ore. Oltre che applicarli su pelle, abiti e superfici della casa, un’idea potrebbe essere quella di versare gli oli nei diffusori di profumo per l’ambiente o negli shampoo, bagnoschiuma e creme idratanti.

Spray menta e basilico

Un’altra essenza naturale per allontanare le zanzare può essere creata facendo bollire menta e basilico per circa 20 minuti in un pentolino con dell’acqua. Una volta portato il liquido a ebollizione, occorre filtrarlo e farlo raffreddare dentro al frigo; dopo di che, può essere messo in un apposito spruzzino e usato direttamente sulla pelle di gambe e braccia come repellente per tenere lontane le zanzare.

Rimedi naturali post puntura di zanzara

Ti hanno punto? Evita la tentazione di grattare e torturare la puntura: nei casi più gravi puoi utilizzare un pizzico di gentamicina, che trovi fra i farmaci generici: questo principio attivo rappresenta un efficace antibiotico per uso topico, utilizzato in caso di infezioni cutanee, foruncoli e peli incarniti. Se preferisci i rimedi naturali, l’aloe è altrettanto preziosa. Il suo gel, acquistabile in farmacia o preso direttamente da una foglia, dona immediatamente sollievo alla pelle infiammata. Per disinfettare la parte lesa puoi far bollire un pentolino d’acqua, aggiungere un cucchiaio di sale e tamponare sulla pelle con molta attenzione utilizzando un pezzetto di tessuto pulito. Altro rimedio: crea una pasta con bicarbonato e acqua, da spalmare con delicatezza sulla zona infiammata; puoi aggiungere una goccia di olio essenziale di agrumi, quali arancia e limone, oppure lavanda o cannella. Anche un batuffolo imbevuto d’aceto potrà dare sollievo alla pelle.

Se desideri creare un prodotto fai da te naturale e efficace unisci all’olio puro di Neem qualche goccia di bergamotto e tea tree oil.