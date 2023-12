S tate addobbando l'albero di Natale in casa e non sapete come coprire la base dell'albero? Ecco alcune idee pratiche su cosa usare.

Il Natale è indubbiamente la ricorrenza più attesa non solo dai bambini, ma anche dai grandi. I primi preparativi iniziano verso la fine del mese di novembre con l’addobbo dell’albero di Natale, per poi concludersi verso l’8 dicembre con il presepe.

Anche se quest’ultimo rappresenta sicuramente la natività, l’albero rimane comunque il simbolo più amato da tutti e quando bisogna addobbarlo c’è sempre tanto entusiasmo in tutta la famiglia. Molto spesso, però, si trascura una parte molto importante dell’albero natalizio, ovvero la base, che il più delle volte rimane scoperta con un risultato sicuramente poco estetico.

Sia che vogliamo che il nostro albero si fonda con l’arredamento in stile rustico, moderno o tradizionale, sia che desideriamo che si distingua completamente, possiamo personalizzarlo a piacimento. Vediamo allora come coprire la base dell’albero di Natale.

Occorrente

Sacco di iuta

Colla a caldo

Vecchio pneumatico

Cesto di vimini

Spillatrice

Nastro di iuta

Cartapesta

Usare un sacco di iuta

Questa è un’ottima scelta per un albero esposto da tutti i lati. Misuriamo quanto lunga e alta dovrà essere la tela di iuta per coprire la base dell’albero, poi raddoppiamo l’altezza e aggiungiamo altri 10 cm per consentire la piega. Tagliamo la tela, pieghiamola a metà orizzontalmente e spilliamola lungo la parte superiore dove si incontrano i bordi.

Pieghiamo due volte il bordo per nascondere i punti metallici e avvolgiamola attorno all’albero. Fatto ciò, prendiamo le due estremità e pieghiamole entrambe verso l’interno per creare una giunzione continua, quindi incolliamo con la colla a caldo.

Usare un vecchio pneumatico

Anche se apparentemente può sembrare una soluzione un po’ “spartana”, uno pneumatico si presta molto bene a coprire la base dell’albero di Natale. Inseriamo dunque quest’ultima all’interno del pneumatico e avvolgiamogli intorno della carta roccia da presepe per dare alla nostra base un aspetto più rustico.

Ovviamente non occorre fissarlo, dato che il pneumatico è più pesante dell’albero. Volendo, possiamo utilizzare anche più di un pneumatico per elevare maggiormente la base dal pavimento e quindi far sembrare l’albero più alto.

Usare un cesto di vimini

Il cesto di vimini è un’altra idea originale e carina per camuffare la base dell’albero natalizio. Quest’ultimo, infatti, essendo un materiale naturale, farà risaltare tutte le caratteristiche dell’albero. Capovolgiamo il cesto e facciamo un piccolo foro per far passare il tubo della base, la quale andrà quindi a nascondersi al di sotto del cesto. Aggiungiamo del nastro di juta e degli ornamenti in cartapesta per conferire al nostro cesto un aspetto più natalizio.