Come fare un albero di Natale con un gatto in casa

S i sa che il gatto non va molto d'accordo con l'albero di Natale, come come fare per non rinunciare all'albero? Ecco i nostri consigli.

Quando si avvicina il Natale le case si riempiono di addobbi e luci. Tutto ciò può diventare pericoloso se all’interno della casa si ha un gatto. Infatti, l’animale non resiste alla tentazione di arrampicarsi sull’albero e di giocare con i fili ed i festoni che trova in giro. Per non correre il rischio che il gatto distrugga tutto è indispensabile scegliere un tipo di albero adatto all’animale. Inoltre, bisogna sapere che gli alberi veri sono molto pericolosi per il gatto. Leggendo questa breve guida si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette informazioni su come è possibile fare un albero di Natale con un gatto in casa.

Occorrente

Rami

Luci

Carta

Tempere

Pennarelli

Matita

Legno

Paillet

Albero in legno

Un’idea unica può essere quella di realizzare un albero in legno. L’utilizzo di questo materiale dà la possibilità di decidere tra un albero tradizionale (poggiato a terra) ed uno più innovativo, cioè incollato al muro. È consigliabile utilizzare la legna da camino; l’albero, dato il suo peso, può essere posto soltanto verticalmente.

In alternativa un albero di Natale abbastanza originale a prova di gatto si può realizzare con il legno dei pallet. Utilizzando dei chiodi si possono ricavare delle piccole mensole per appendere ciò che si desidera. Se si ama il rischio si può decidere di mettere in alto delle decorazioni fragili.

Albero di carta

Si può anche scegliere di realizzare con il fai da te un albero di Natale con la carta. In questo caso il lavoro è abbastanza impegnativo e bisogna avere una certa manualità. Per questo albero a prova di gatto bisogna avere a portata di mano tempere, pennarelli e matite.

Per quanto riguarda le decorazioni si può scegliere di disegnarle e dipingerle. In alternativa si possono fare delle palline di carta. Successivamente queste ultime si devono appendere all’albero utilizzando un filo. La realizzazione di questo tipo di albero di Natale può diventare un puro divertimento.

Albero con rami

Gli alberi di Natale si possono realizzare utilizzando dei semplici rami. Questi ultimi si possono trovare facilmente in qualsiasi parco. I rami si possono raccogliere facendo una passeggiata all’aria aperta anche in compagnia di figli e nipoti. In questo modo si ha la possibilità di poter trascorrere qualche ora insieme e divertirsi durante la costruzione.

È importante decidere la forma dell’albero e la sua colorazione. Prima bisogna costruire la struttura di sostegno e successivamente sistemare i rami come se fossero delle mensole. La decorazione logicamente va fatta con materiali non fragili. Per completare il lavoro si può creare un gioco di luci.