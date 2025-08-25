Un appendiabiti in stile nautico porta in casa la sensazione del mare, del vento e della libertà. Con elementi come legno levigato dal mare, ganci a forma di ancora, corde nautiche e colori marini come il blu, il bianco e il sabbia, si crea un mobile decorativo che è allo stesso tempo pratico e affascinante. Perfetto per l’ingresso o il bagno, il look marinaro si può realizzare facilmente con il fai-da-te e il riciclo creativo. Che si tratti di compensato, vecchi remi o pallet, le possibilità sono tante.
Materiali
- Pannello di compensato (pioppo, spessore 10–12 mm)
- Vernice a gesso (bianca, blu o color sabbia)
- Cera per mobili o vernice trasparente
- Carta abrasiva (grana 120)
- Pennello, nastro da pittore
- Ganci in stile marino (es. ancora, conchiglie)
- Elementi decorativi: corda, legno spiaggiato, piccoli salvagenti
- Colla per legno resistente all’acqua
- Supporti per il montaggio a parete
Strumenti
- Seghetto alternativo o sega manuale
- Blocchetto abrasivo o levigatrice orbitale
- Avvitatore o cacciavite
- Righello, matita
- Pistola a caldo per la decorazione
Procedimento
- Taglio e preparazione della base: Taglia il pannello di compensato nella misura desiderata (es. 80×40 cm). Leviga bene i bordi e la superficie per ottenere una base liscia.
- Decorazione in stile nautico: Dipingi il pannello con vernice a gesso (per esempio bianco con strisce blu o effetto shabby chic). Dopo l’asciugatura, proteggi la superficie con cera per mobili o vernice trasparente.
- Montaggio dei ganci e decorazioni: Avvita i ganci marini in modo uniforme sulla tavola. Fissa gli elementi decorativi come corde, legno spiaggiato o piccoli salvagenti con colla per legno o colla a caldo. Sul retro, monta un supporto stabile per appendere l’appendiabiti alla parete.
