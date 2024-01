Come creare un appendiabiti verticale

R ealizzare un appendiabiti verticale è un lavoretto che potete fare in autonomia in poco tempo, senza troppe difficoltà e in modo economico. Inoltre, potete personalizzarlo secondo i vostro gusti ed esigenze. Ecco cosa vi serve e il procedimento da seguire per ottenere un risultato che vi lascerà certamente soddisfatte.

Materiali e strumenti

aste per tenda

viti

faschette

vernice

nastro in carta

guanti

metro

vaschetta

pennello

trapano

punta per trapano da 3 mm

matita

Procedimento

Per prima cosa, prendete le aste e segnate su ognuna le zone dove applicherete ciascun colore. Poi delimitate le varie zone con il nastro di carta seguendo i segni.

Ora dipingete ciascuna zona fino al limite contrassegnato dal nastro di carta. Staccando il nastro adesivo, otterrete dei bordi perfetti tra ciascun colore.

A questo punto, unite due aste tra loro con una fascetta. Forate il punto di giunzione e poi avvitatelo.

Ripetete il procedimento con le aste rimanenti.

Non vi resta che rimuovere le fascette e applicare del feltro adesivo sui piedini per proteggere il pavimento.

Il vostro appendiabiti verticale è pronto!