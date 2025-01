Al giorno d’oggi è impossibile districarsi tra tutti i vari impegni e appuntamenti senza un’agenda: c’è chi la preferisce elettronica e c’è chi preferisce restare fedele alla cara vecchia carta. E allora perché non realizzare un’agenda personalizzata, creandola da zero oppure partendo da quaderni e diari già esistenti? Vediamo alcune idee originali.

Agenda personalizzata

Quando si hanno molti impegni, che siano di lavoro, o semplici appuntamenti con gli amici, è importante trascriverli per evitare di dimenticarsene. Capita spesso di essere presi dalla fretta e annotare i propri appunti su fogli svolazzanti che, nella maggior parte dei casi, si perdono e non ci si ricorda dell’impegno preso. È consigliabile, dunque ricorrere all’acquisto di un’agenda personale: in commercio vi è una vasta quantità disponibile, di ogni tipo, colore o forma. Per gli amanti dell’estro è piacevole e comodo personalizzare la propria agenda, così che essa risponda alle proprie esigenze e sia anche bella da vedere per i vostri gusti.

Agenda personalizzata: la copertina

Partiamo dall’opzione più semplice per realizzare un’agenda personalizzata. Sarà sufficiente acquistare un’agenda classica, senza quindi spendere troppi soldi, e personalizzare la copertina. Rivestendola, infatti, le darete una veste del tutto nuova e rispondente ai vostri gusti. Potete recuperare una vecchia cartina geografica, dei fogli di giornale, carta da regalo o da decoupage, e ricoprirne l’esterno: stendete uno strato di colla vinilica su tutta la superficie della copertina, ponete sopra la carta che avete scelto e fatela aderire bene, stando attenti ad evitare la formazione di bolle d’aria. A questo punto avete una scelta da compiere: potete lasciarla così, oppure potete passare un altro strato di colla vinilica anche sulla vostra carta stampata. Se scegliete la seconda opzione, sappiate che, grazie all’effetto della colla, la copertina, una volta asciutta, sarà più rigida, resistente e lucida. Si consiglia di non utilizzare fogli stampati a casa, in quanto la colla vinilica tende ad impregnare l’inchiostro e macchiare l’immagine. Un’altra idea potrebbe essere quella di scegliere adesivi, foto, o addirittura dipingere, con le fantasie che più vi piacciono, e ricoprire, interamente o in parte, la vecchia copertina. Anche qui è consigliabile stendere uno strato di colla vinilica o vernice protettiva, affinché il risultato perduri nel tempo.

Agenda personalizzata: copertina in cartoncino

Vediamo ora passo per passo come realizzare una nuova copertina per la vostra agenda con del semplice cartoncino.

Occorrente

Acquistate in cartoleria del cartoncino spesso in varie colorazioni. Per completare questo progetto vi serviranno almeno due fogli di misura A4 di due colori diversi: su uno realizzerete la copertina vera e propria della vostra agenda, mentre utilizzerete il secondo per realizzare dei variopinti copriangoli. Oltre a questo è necessario avere a disposizione:

Righello

Forbici

Taglierino

Tratto-pen indelebile

Carta adesiva trasparente

Scotch

Colla in stick

Immagini da ritagliare

Brillantini

Procedimento

Iniziate sovrapponendo l’agenda ad uno dei due fogli di cartoncino e tracciatene il contorno. Ritagliate lungo la linea disegnata per ricavare una porzione di foglio le cui dimensioni combacino perfettamente con la grandezza della vostra rubrica. Utilizzate invece il secondo foglio, di colore contrastante, per ricavare quattro triangoli copriangolo. Vi consigliamo di ritagliare dal lato più lungo del cartoncino una striscia di carta larga almeno 8 cm. Una volta che avrete ritagliato la striscia, ricoprite quest’ultima con la carta adesiva trasparente. Infine, aiutandovi con un tratto-pen indelebile ed un righello, tracciate l’ingombro di 4 triangoli rettangoli isosceli e ritagliate le figure geometriche. Assicuratevi che i triangoli siano della medesima dimensione. Posizionate i triangoli sulla copertina dell’agenda, sovrapponendoli agli angoli del diario e lasciandoli un po’ sfalsati verso l’esterno. Fate fuoriuscire circa 2 cm di triangolo su entrambi i lati, lasciando il bordo obliquo rivolto verso il centro del quaderno. Piegate i ritagli di cartoncino lungo il bordo orizzontale e verticale dell’agenda: voltate la copertina ed assicurate i lembi in eccesso sul retro usando lo scotch trasparente. Ripetete l’operazione per tutti e quattro gli angoli, per creare la struttura a copriangolo. Prendete poi il foglio precedentemente ritagliato, le cui misure coincidono con quelle della copertina del diario. Una volta che avrete ultimato la vostra copertina, rivestite il foglio con la pellicola adesiva trasparente per proteggere il vostro lavoro ed inseritelo all’interno dei copriangolo colorati.

Agenda personalizzata: copertina in stoffa

Per un tocco ancora più personale, potete realizzare una copertina in stoffa.

Occorrente

Stoffa

Spilli

Filo per cuciture

Nastro o passamaneria (per il segnalibro) – facoltativo

Metro

Filo

Scegliere la fantasia giusta

Cominciate procurandovi l’occorrente per la fodera: rovistate tra vecchie stoffe, vestiti inutilizzati o fuori moda e scampoli di tessuto conservati. Scegliete la trama, la fantasia o il disegno che preferite, ma evitate tinte monocromatiche, poco vivaci e non adatte per una copertina allegra e particolare. Aprite quindi la rubrica, poggiatela sul pezzo di drappo scelto e controllate che le dimensioni del panno selezionato siano abbastanza grandi da ricoprire le facciate esterne.

Prendere le misure

Prendete quindi il metro da sartoria e misurate la larghezza della copertina, considerando anche il dorso. Segnate su un foglio i centimetri rilevati e aggiungete, per ciascun lato, tre centimetri. Ad esempio, su una misura di 13 centimetri, bisognerà calcolare 19 centimetri totali. Misurate anche la l’altezza dell’agenda e, anche in questo caso, includete due centimetri in più nel computo d’insieme. Se avete un’altezza pari a 9 centimetri, dovrete considerare quindi 11 centimetri.

Tagliare la stoffa

Tagliate la striscia di stoffa, tenendo conto delle misure che avete appuntato. Seguendo l’esempio di prima, basterà ricavare un rettangolo di altezza pari a 11 centimetri e larghezza uguale a 19 centimetri. Ripiegate quindi il bordino dei due lati più lunghi del rettangolo verso l’interno di 1 centimetro e fermate la stoffa con degli spilli. Controllate con il metro che l’altezza, una volta effettuata la piega, corrisponda esattamente a quella dell’agenda.

Cucire i margini

Cucite i margini, scegliendo un filo che si intoni ai colori del tessuto. Potete eseguire il lavoro sia a mano che a macchina, dipende dal tipo di cucitura che intendete ottenere. Se volete rendere la copertina più raffinata, usate un filo metallico, color oro oppure argento: in questo modo riuscirete a far risaltare la cucitura, conferendole al tempo stesso una funzione decorativa. Se volete inserire anche un segnalibro, fatelo prima di chiudere il bordo.

Calcolare la misura delle alette

Calcolate quindi la misura delle alette, appuntate le pieghe con degli spilli e provate a inserire l’agenda. Chiudete quindi i due lati corti di ciascuna tasca (ricordate di lasciare aperto il lato lungo o non potrete infilare la copertina). Stavolta è preferibile usare la macchina da cucire, in quanto la cucitura deve essere effettuata più a margine possibile e, dato che gli strati di tessuto da unire sono multipli, è necessaria una chiusura più resistente.

Agenda personalizzata: come decorare la copertina

Siamo arrivati alla parte più creativa e divertente: decorare l’interno dell’agenda. Potete creare con un nastro, o uno spago, un comodo ferma agenda, eseguendo due fori sulla copertina con una foratrice per anelli. A questo punto, inserite il laccetto e fate un bel fiocco di chiusura. Per l’interno potete scegliere altra carta o con degli sheet protectors, con la stampa che più gradite, e creare delle tasche interne in cui inserire tutto ciò che volete: scontrini, fogli, biglietti da visita. Aggiungete adesivi, foto, segna pagine, trovabili in tutte le cartolerie fisiche e online, con cui categorizzare la vostra agenda. Se portate spesso l’agenda in borsa, è bene preferire uno stile privo di applicazioni che potrebbero staccarsi. Se tenete l’agenda in casa, potete optare per applicazioni “tridimensionali”, da incollare con colle specifiche a seconda del materiale. Qualora foste invece dotati di una personalità “brillante”, potreste decorare il vostro diario o l’agenda con una personalizzazione davvero molto originale ed esclusiva. Procedete in questo modo: con la colla, disegnate il motivo che più vi piace su una qualsiasi posizione della copertina e poi applicate dei brillantini sulla sagoma che avete tratteggiato.

Agenda personalizzata: usare un quaderno

Creare un’agenda personalizzata partendo da un quaderno è possibile. Come prima cosa recatevi presso una cartoleria e comprate un piccolo quaderno economico con fogli a righe e almeno una ottantina di pagine. In alternativa, potete acquistare un quaderno ad anelli. Quest’ultimo infatti permette di aggiungere oppure togliere dei fogli, dipende dalle proprie esigenze. Se optate per un quaderno tradizionale, prendete un righello, posizionatelo lungo il bordo sinistro e segnate a matita, con un paio di puntini, l’esatta metà di ogni foglio. Ora prendete dodici pennarelli a punta sottile di diverso colore, in modo che ogni mese sia diversificato. Prima di tutto riservate una pagina per l’intestazione, mentre dalla seconda pagina in poi, seguendo le linee guida fatte a matita, tracciate una linea che divide il foglio in due parti uguali: in questo modo su ogni pagina riserverete lo spazio per due giorni. Infine, con lo stesso colore utilizzato per ogni mese, segnate il giorno in alto a destra.

Il segnalibro

Il retro dell’agenda può essere semplicemente dipinto con colori acrilici e ricoperto da una pellicola trasparente, acquistabile in cartoleria. L’ultimo step è la creazione di un segnalibro altrettanto originale per l’agenda, in modo che sia sempre sotto mano il giorno giusto. Procuratevi un cordoncino di un colore che riprenda le tonalità della copertina e incollate un’estremità sulla parte alta del quadernino, in corrispondenza della rilegatura, facendo attenzione a non incollare le pagine tra loro. L’altra estremità del cordoncino può essere impreziosita ad esempio con delle perline, che saranno fermate da un nodo.