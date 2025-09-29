Che tu voglia un’accogliente atmosfera rustica o un elegante tocco autunnale, la decorazione fai da te dei cuscini aggiunge calore e personalità al tuo spazio. Pensa a zucche, foglie, ghiande e ricche texture in arancione bruciato, giallo senape e bordeaux intenso. Non devi essere un’esperta del fai da te: bastano pochi materiali e un pizzico di creatività. Dallo stencil all’appliqué, ci sono infiniti modi per personalizzare i tuoi cuscini. Sei pronta a rendere più accogliente il tuo divano? Ecco i materiali e i passaggi necessari per decorare i tuoi cuscini ispirati all’autunno.

Materiali e strumenti

Federe semplici (cotone, lino o tela )

Pittura per tessuti o pittura acrilica adatta ai tessuti

Stencil a tema autunnale (foglie, zucche, ghiande)

Pennelli di gommapiuma

Applicazioni termoadesive o fogli di feltro (facoltativo)

Colla per tessuti o kit da cucito

Nastro adesivo da pittore o nastro adesivo di carta

Ferro e asse da stiro

Forbici

Superficie protettiva o inserto in cartone per la verniciatura

Procedimento

Disponi la federa del cuscino su una superficie piana e protetta. Inserisci del cartone per evitare che la vernice traspaia. Fissa lo stencil con del nastro adesivo da pittore. Tampona delicatamente la vernice per tessuti con un pennello di gommapiuma. Lascia asciugare completamente la vernice (di solito servono 1-2 ore). Per aggiungere consistenza, ritaglia foglie o zucche di feltro e incollale o cucile sul cuscino. Se utilizzi applicazioni termoadesive, segui le istruzioni sulla confezione e premi con un ferro caldo. Per un tocco di fascino in più, aggiungi abbellimenti come bottoni o ricami. Lascia riposare e indurire il tutto per 24 ore prima dell’uso. Inserisci la forma del cuscino e gonfiala. Esponi il tuo cuscino a tema autunnale su un divano, una sedia o un letto.

