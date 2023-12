Come fare la neve finta in casa

C he Natale è senza neve? Se non ci aiuta la natura possiamo fare noi la neve finta in casa. Ecco quello che ci serve.

Con l’ingresso del mese di dicembre, arriva anche il momento di pensare alle feste. Il Natale è senza dubbio la ricorrenza che più aspettiamo durante l’anno. È il tempo dei regali, della riconciliazione e di una magia speciale e calorosa. Per rendere il momento unico ed intenso, la tradizione vuole che si addobbino le case e le strade. In molti luoghi, soprattutto quelli più a nord, ci pensa la natura a dare un tocco importante, poiché non è davvero Natale senza la morbidezza ed il candore della neve. Tuttavia, chi vive in aree più a sud, può comunque fare in casa della neve finta, del tutto simile a quella reale. Scopriamo insieme come procedere.

Occorrente

Polistirolo o cotone idrofilo

Poliacrilato di sodio in polvere

Utilizzare il polistirolo o il cotone idrofilo

Le soluzioni più veloci ed economiche sono note a tutti. Si tratta, infatti, di materiali come il polistirolo ed il cotone idrofilo. Sono abbastanza efficaci per arricchire gli interni di casa, senza troppe pretese. Qualche fiocco di cotone può abbellire i rami dell’albero, mentre il polistirolo può essere utilizzato per contornare il Presepe ed altri addobbi in casa. Tuttavia, non sono le scelte più convincenti ed adatte a qualunque contesto. In commercio, infatti, è possibile reperire alcune sostanze interessanti per produrre la neve finta. Il segreto sta nella chimica dei polimeri. Il poliacrilato di sodio è un polimero atossico ed estremamente assorbente.

Scegliere la polvere di poliacrilato

Grazie a queste due caratteristiche, si utilizza addirittura nei pannolini per neonati. La sua capacità di assorbimento arriva a 300 volte il suo volume originale. Inoltre, non possiede alcun odore, non arreca alcun danno all’essere umano e, a contatto con l’acqua, si gonfia creando una massa soffice del tutto simile alla neve vera. Il poliacrilato di sodio si utilizza anche per alcuni effetti scenici nel cinema e nello spettacolo. La sua somiglianza con la neve naturale è impressionante anche al tatto. Questo polimero diventa, infatti, fresco. Considerando la sua capacità di aumentare di volume, sarà sufficiente una piccola dose di polvere.

Irrorare la polvere con un po’ d’acqua

La polvere di poliacrilato di sodio è facilmente acquistabile online come “neve fresca”. Oltre a ciò, è molto semplice da utilizzare e da mantenere viva e morbida. In base alle condizioni ambientali, potrebbe tornare allo stato originario: in tal caso, dovremo irrorarla con altra acqua per ottenere la neve finta. La neve finta di poliacrilato di sodio durerà almeno due o tre giorni, l’ideale per un vialetto di casa o per qualche effetto speciale attorno al nostro albero di Natale.