I guanti di pelle sono un accessorio tipicamente invernale che ci permette di tenere le mani al caldo, evitando così screpolature, arrossamenti e geloni alle nostre mani. Talvolta un guanto di pelle può anche rappresentare un semplice vezzo, un modo di seguire la moda o il simbolo di appartenenza ad un gruppo (motobykers, dark ecc..). Se si sporcano vediamo come lavare i guanti di pelle senza rovinarli.

Lavare i capi in pelle

Per i guanti di pelle, e comunque per i capi di pelle in generale, non è possibile utilizzare un detergente comune. Rischierebbe di essere troppo aggressivo per questo tessuto, recatevi quindi in un supermercato o negozio che vi venda dei prodotti specifici che detergano efficacemente ma con estrema delicatezza nel rispetto anche dei colori.

Come lavare i guanti in pelle

Vediamo ora tutti i passaggi per lavare i guanti in pelle senza rovinarli. Prestate attenzione a lavare insieme i guanti solo quando sono dello stesso colore. Se per esempio, avete un modello nero ed uno marrone chiaro non metteteli mai insieme.

Usare un prodotto specifico

Dopo esserci procurati il prodotto specifico per la pelle, possiamo cominciare a pulirli. Indossiamo innanzitutto entrambi i guanti e laviamoli delicatamente utilizzando dell’acqua tiepida e il prodotto che abbiamo comperato. Dobbiamo agire come se ci stessimo lavando normalmente le mani. Se ci sono dei punti particolarmente sporchi o difficili da raggiungere possiamo aiutarci con uno spazzolino vecchio senza però insistere eccessivamente. Ripetiamo l’operazione fino a quando non saranno ben puliti.

Immergere i guanti in acqua e aceto

Dopodiché prendiamo della glicerina (possiamo trovarla facilmente ad un prezzo molto basso) ed eseguiamo un ultimo risciacquo con l’acqua tiepida. In questo modo la pelle risulterà molto morbida senza rovinarsi né irrigidirsi. In alternativa possiamo immergere i nostri guanti in una bacinella con dell’acqua tiepida e dell’aceto per almeno trenta minuti. L’aceto infatti aiuta a preservare il colore della pelle e a renderla molto morbida. Quando siamo soddisfatti del risultato ottenuto, togliamo i guanti.

Il risciacquo

Rimuoveteli dall’acqua e lasciateli gocciolare liberamente eliminando la maggior parte dell’acqua, poi indossateli e strofinate una mano contro l’altra soprattutto in presenza di macchie. Quindi toglietevi i guanti e sciacquateli sotto l’acqua corrente.

Asciugare i guanti

A questo punto possiamo prendere un asciugamano pulito oppure un qualsiasi panno di spugna che abbiamo in casa. Poggiamoci sopra i nostri guanti e iniziamo ad arrotolare l’asciugamano in modo da togliere l’acqua in eccesso presente in essi. Successivamente lasciamoli asciugare per un po’ di tempo, facendo attenzione a non metterli vicino a fonti di calore come ad esempio i termosifoni. Non lasciamoli asciugare completamente: quando vediamo che sono ancora abbastanza umidi, non dobbiamo far altro che indossarli nuovamente per alcuni minuti, in modo tale da ridare loro la forma che avevano originariamente.