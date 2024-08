Leggi anche Come lavare il costume dopo la piscina

Candeggina all’ossigeno attivo

Mescola acqua calda con polvere di candeggina a base di ossigeno attivo secondo le istruzioni sulla confezione. Immergi il capo in lino ingiallito nella soluzione e lascialo in ammollo per almeno 8 ore o durante la notte. Lava il capo con un buon detersivo raccomandato per il tessuto in acqua calda. Aggiungi mezza tazza di aceto bianco distillato all’acqua di risciacquo per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Bicarbonato di sodio

Riscalda circa quattro litri di acqua fino a ebollizione e rimuovi dal fuoco. Aggiungi una tazza di bicarbonato di sodio e mescola. Immergi il capo in lino ingiallito ingiallita e lascialo in ammollo per almeno un’ora o durante la notte. Poi procedi con il lavaggio a mano o in lavatrice.

Succo di limone

Mescola mezza tazza di succo di limone imbottigliato (o il succo di quattro limoni) con circa quattro litri di acqua calda. Immergi il capo in lino ingiallito e lascialo in ammollo per almeno quattro ore o durante la notte. Lava come al solito.