Una porta scorrevole è una soluzione easy da non sottovalutare negli ambienti domestici: perfetta nelle case in cui c’è poco spazio e bella da vedere anche come elemento d’arredo, questa tipologia di porta consente di separare gli spazi della casa in modo fluido, intelligente e altamente decorativo. Si tratta di una struttura molto comoda, soprattutto per quelle case e tutti quegli ambienti poco spaziosi che, in questo modo, hanno la possibilità di recuperare lo spazio che sarebbe invece occupato dall’apertura della porta.

Vediamo come riuscire a montare una porta scorrevole in tutta autonomia sfruttando il fai da te.

Porta scorrevole: idea salvaspazio

Per chiunque ami il bricolage, fare lavoretti in casa è un piacere ed è anche fonte di soddisfazione. Uno dei lavori che può risultare molto difficile è montare una porta scorrevole. Una porta scorrevole deve adattarsi bene all’ambiente ed incastrarsi alla parete scelta: questa tipologia di porta ha il potere di abbellire gli ambienti domestici e di permettere la divisione degli stessi in modo facile e intelligente. Chiaramente, per poter portare a termine questo lavoro, bisogna avere una buona manualità e dimestichezza con gli utensili, poiché si richiede la destrezza nell’utilizzo di alcuni di essi, come il trapano, che non tutti sanno utilizzare. La porta scorrevole è una soluzione, che può risolvere diversi problemi di logistica in un’abitazione. Difatti, può aiutare quando, ad esempio, si ricava una nuova stanza. Quindi anziché mettere una normale porta con la serratura, potremmo utilizzare questa soluzione. Inoltre, la porta scorrevole è un’ottima idea salvaspazio: infatti, quando si apre una qualsiasi porta, questa va ad occupare un’altra zona della casa, sprecando spazio, cosa che invece non avviene con la porta scorrevole.

Come montare una porta scorrevole con binario a vista

A differenza delle porte con binario a scomparsa, integrato in una struttura portante, quelle con binario a vista possono essere montate con estrema facilità, seguendo passo dopo passo le istruzioni del kit di acquisto. Innanzitutto, per poter iniziare a lavorare, dovremo procurarci il materiale necessario. Tutto ciò che ci serve è facilmente reperibile in un qualsiasi negozio di bricolage o fai da te.

Controlli preliminari

Come prima cosa è fondamentale conoscere le misure della porta che dovremo andare a posizionare al muro. Pertanto, è fondamentale prendere le misure sia in larghezza che in altezza ed anche in profondità. Dopo aver scelto il punto in cui verrà montata, verifichiamo la distanza tra la parte alta della porta con il bastone del binario. Controlliamo anche il muro dove si vuole posizionare la porta: attenzione ai punti dove faremo i buchi. Ispezioniamoli per bene, per evitare di danneggiare fili elettrici e le tubature.

Montaggio

Prendiamo il blocco centrale della porta scorrevole ed applichiamo le guide nella parte superiore. Con l’aiuto di un trapano avvitatore avvitiamo le viti in maniera rapida. A questo punto, possiamo iniziare il lavoro sul muro. Muniamoci di matita e metro e segniamo con la matita i punti dove andremo a bucare. Dopodiché, potremo iniziare a perforare, con una punta di diametro uguale o poco più grande rispetto al tassello che andremo ad inserire. Una volta inserita la parte in plastica del tassello al muro, potremo posizionare i binari della porta. Avvitiamo i binari con il nostro trapano avvitatore. Lo stesso procedimento dovremo farlo per i binari inferiori. Montiamo le rotelle negli spazi adibiti all’apposita funzione che devono svolgere. A questo punto, non ci resta che incastrare la porta scorrevole ai suoi binari. Facciamo scorrere da un lato l’intera porta. Una volta posizionata la porta completamente sui binari, avvitiamo il blocca binari sia nella parte superiore della porta che in quella inferiore.

Cornice

Conclusa questa fase, bisogna applicare la cornice sulla parete, che conferirà un aspetto più gradevole all’ambiente. Prendiamo il trapano per creare i fori sul muro, poi, con delle viti di acciaio, fissiamo il tutto. A questo punto la porta scorrevole risulta perfettamente montata. Se avete seguito alla lettera la procedura, non dovreste aver problemi relativi allo scorrimento. In caso contrario, provate a svitare le cornici. Allentante le viti leggermente, cercando di evitare che si crei tra le parti attrito.

Come montare una porta scorrevole nel cartongesso

Se in casa abbiamo realizzato delle pareti con il cartongesso e intendiamo corredarle di una porta scorrevole, è importante sapere che si tratta di una procedura che richiede una particolare accortezza: è, infatti, un lavoro certosino che merita il massimo dell’impegno e il possesso di conoscenze tecniche e di un’ottima manualità. Andiamo quindi a vedere, passo per passo, come bisogna procedere per montare la suddetta porta nel cartongesso nel modo corretto.

Occorrente

Porta scorrevole con scrigno

Cartongesso

Struttura portante metallica

Coprifilo

Montaggio

Una porta scorrevole può spostarsi parallelamente alla parete su cui è appoggiata, oppure scomparire al suo interno. Per montare una porta scorrevole abbiamo bisogno di una parete abbastanza larga, che deve infatti racchiudere lo scrigno di contenimento. La larghezza giusta è di circa 12 centimetri. Per poter aprire la porta all’interno della parete è necessario che questa sia larga almeno il doppio della misura della porta stessa. Se, per esempio, la porta che vogliamo montare misura 70 centimetri, abbiamo bisogno di un’apertura nella parete pari a 140 centimetri. Le porte che generalmente troviamo in commercio hanno tre misure standard: 70, 80 o 90 centimetri di larghezza. Di solito lo scrigno che racchiude la porta scorrevole all’interno della parete viene venduto insieme alla porta stessa, pertanto spesso è necessario assemblarlo. Ad ogni modo, per ottenere dei buoni risultati è sufficiente seguire le facili istruzioni contenute all’interno dell’imballo.

Lo scrigno

A questo punto dobbiamo andare a posizionare lo scrigno esattamente al centro della struttura portante del cartongesso e fissarlo successivamente ai supporti metallici della parete con gli appositi ancoraggi, che sono delle piccole rotelline che agiscono in un binario. A questo punto il lavoro può considerarsi finalmente ultimato, per cui non ci resta altro da fare che chiudere i laterali della porta con altro cartongesso e notare con grande soddisfazione che la struttura scorre liberamente all’interno delle pareti.

Leggi anche Ristrutturare con intelligenza: idee per aumentare il valore della tua casa

Leggi anche Come trasformare una stanza inutilizzata in uno studio accogliente