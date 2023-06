Come realizzare un fermaporta in stoffa

V olete realizzare un fermaporta in stoffa in modo facile e veloce senza utilizzare la macchina da cucire? Seguite questo procedimento e riuscirete a farlo senza problemi.

Materiali e strumenti

stoffa

ovatta da riempimento

colla a caldo

cartoncino

forbici

sale

Il procedimento

Prendete un cartoncino e ricavate un cerchio del diametro di 17 centimetri. Sovrapponetelo alla stoffa e, con una matita, tracciatene il contorno. A questo punto tagliate il cerchio di stoffa.

A questo punto tagliate un rettangolo di stoffa la cui altezza è di 30 centimetri. Prendete la colla a caldo e incollate il rettangolo di stoffa al cerchio che sarà la base del vostro fermaporta.

A questo punto incollate il cerchio di cartoncino della stoffa ed inseritelo alla base del vostro sacco così da avere una base più rigida. Per rendere il fermaporta più solido, inserite dentro del sale in una bustina per alimenti e riempite il sacco con dell’ovatta da imbottitura.

Vi manca un ultimi passaggio: realizzare il fiocco. Per farlo, tagliate una striscia di stoffa di 30 centimetri e ripiegatela su se stessa, a destra e a sinistra, inserendo prima un po' di ovatta in modo da rendere più imbottito il fiocco. Incollate il fiocco su un nastro di raso ed ecco a voi il vostro fermaporta.