Come creare un portachiavi da parete con una cornice

U n portachiavi da parete è uno dei lavoretti più facili da realizzare se iniziate ad avvicinarvi al mondo del fai da te. Sapete, per esempio, che potete ricavare un portachiavi da una semplice cornice in pochi semplici passaggi?

Materiali e strumenti

cornice di legno

ganci

cartoncino nero

carta velluto adesiva

forbici

nastro biadesivo

matita

riga

taglierino

punteruolo

Procedimento

Dopo esservi procurate una cornice di legno, forate l'interno con un punteruolo, realizzando buchi equidistanti in base al numero di ganci che volete utilizzare. Poi inserite i ganci a vite nei buchi avvitandoli.

A questo punto ritagliate il cartoncino nero con le misure della cornice. Procuratevi un foglio di carta di velluto adesiva e con l'aiuto di una riga e una matita, tracciate delle strisce. Per non rovinare il tavolo, utilizzate una tovaglietta in plastica mentre ritagliate le strisce con un taglierino. Decorate il cartoncino con le strisce.

Vi manca un ultimo passaggio. Con il nastro biadesivo, incollate il cartoncino alla cornice. Schiacciate bene i bordi per farlo aderire. Il vostro portachiavi da parete è pronto!