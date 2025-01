Vuoi rinnovare le stanze di casa? Un’idea originale è quella di riverniciare i termosifoni, con colori nuovi. Scegli tipo di pittura e colori a seconda dei tuoi gusti, magari optando per tonalità coordinate alla parete. Ed ecco che la tua casa avrà un’atmosfera diversa semplicemente con dei termosifoni colorati.

Termosifoni colorati

I termosifoni necessitano di manutenzione in quanto col passare degli anni possono incidere sull’estetica della casa o dell’appartamento fino ad ingiallirsi del tutto. Occorre quindi dare una bella verniciata e ravvivare il colore in modo tale da rendere gli ambienti luminosi ed evitare di rovinare l’arredamento della casa.

Nella maggior parte dei casi una verniciatura nuova può donare un ottimo risultato e risolvere il problema, tuttavia è bene tenere a mente alcuni fattori per raggiungere un effetto finale soddisfacente evitando di commettere errori che andrebbero a complicare le procedure. Scopriamo quindi come fare per riverniciare i termosifoni ed ottenere un tocco di colore e luminosità.

Scegliere la pittura

Quando bisogna dipingere i termosifoni in molti si chiedono se è bene utilizzare la vernice o lo spray. La verniciatura può essere eseguita mediante l’uso di un pennello apposito o un rullo, in alternativa è anche possibile usare uno spray specifico per dipingere i termosifoni in modo adeguato. Occorre però tenere presente che i prodotti sotto forma di spray assicurano uno strato più sottile, di conseguenza è possibile ottenere risultati più soddisfacenti per quanto riguarda il termosifone.

La vernice invece richiede maggiore accortezza in quanto può macchiare le mura adiacenti al termosifone, quindi in questi casi è fondamentale munirsi di un nastro per coprire e rivestire tutte le parti circostanti. Lo spray a sua volta richiede un pizzico di dimestichezza poiché se si eccede con le dosi si possono formare delle colature, dando vita ad un effetto a strisce poco gradevole.

Per applicare la vernice è possibile utilizzare un pennello ed un rullo specifico che si rivelano un valido aiuto anche per coloro che hanno meno dimestichezza nel fai da te. In questo caso è bene però non esagerare con la quantità di prodotto, stendere un primo strato, dopodiché procedere con un secondo strato per ottenere un risultato uniforme. Per quanto riguarda i colori, possiamo acquistare le vernici del colore che più amiamo; magari possiamo dipingere il nostro termosifone con colori sgargianti e luminosi, oppure possiamo dipingerlo con colori opachi ed un po’ spenti. L’importante è che ben si intonino con pareti e arredamento.

Termosifoni colorati: operazioni preliminari

Pitturare i termosifoni di casa è un’operazione semplice anche se sei poco esperta in materia. Ti basta essere in possesso degli strumenti adatti per svolgere al meglio il lavoro, oltre che di un pizzico di manualità. Ad ogni modo, prima di dipingere i termosifoni, dovresti smontarli. Inizia svuotandoli di tutta l’acqua presente al loro interno, per poi chiudere i relativi rubinetti. Nel caso in cui tu sia in possesso di un impianto centralizzato, avvisa l’amministratore per svuotarlo e smontare il dispositivo. Per effettuare una simile operazione, devi possederne le giuste competenze. Se ti mancano, forse dovresti chiedere aiuto a un idraulico. Oppure, se non vuoi smontarli, è essenziale che tu sia dotata di carta da giornale. Collocala sul pavimento, lungo un’area più ampia rispetto a quella occupata dal termosifone. Quindi, prendi altri fogli di carta e posizionali dietro al radiatore e vicino al muro, con dell’apposito nastro adesivo. Importante è sistemare i fogli di giornale alla perfezione, in questo modo l’eventuale pittura che cadrà dai termosifoni non sporcherà il pavimento.

Gli attrezzi adatti

Per pitturare i termosifoni ti servono gli attrezzi adatti. Lo smalto assume un ruolo di primo piano insieme ai pennelli e alla pistola. L’unione corretta di questi oggetti ti consente di far aderire la vernice sul dispositivo in maniera omogenea. Per quanto riguarda i pennelli, ti servono quelli piatti, grazie ai quali puoi pitturare tutta la zona anteriore e laterale del radiatore. Un altro pennello dal manico curvo è essenziale per verniciare l’area interna. Questo non vale se hai optato per la vernice spray. Se vuoi evitare di smontare il termosifone, non puoi fare a meno del pennello a manico ricurvo. Per completare al meglio l’operazione, dovresti optare per il miglior smalto, preferibilmente all’acqua e specifico per i radiatori. Tale prodotto deve essere atossico, inalterabile al colore e agli sbalzi termici e dalla notevole resistenza. Dopo esserci messi una mascherina e dopo aver indossato dei robusti guanti da lavoro, ti puoi mettere all’opera.

Termosifoni colorati: pulizia e rimozione della vernice

Per riverniciare dei vecchi termosifoni basterà rimuovere lo sporco immergendo un panno in una vaschetta contenente acqua calda e detersivo e pulire accuratamente il termosifone, asciugarlo e poi iniziare la verniciatura. Se però vuoi un risultato ottimale, il consiglio è quello di rimuovere la vernice vecchia. Per eliminare la vernice presente sui termosifoni basterà utilizzare la carta abrasiva: in questo modo la nuova vernice che metteremo sarà molto più lucente, bella e compatta.

Verniciatura

Per ottenere un risultato più uniforme si consiglia di applicare della lisciva in polvere prima della verniciatura in modo da rendere lo strato più ruvido e favorire una migliore aderenza del prodotto. Successivamente, con un pennello pitturiamo alla perfezione tutta la superficie dei nostri termosifoni, stando attenti a non lasciare macchie bianche. Per una verniciatura più accurata del termosifone, possiamo utilizzare dei piccoli pennelli, in questo modo verniceremo alla perfezione anche le sue parti più nascoste. Una volta che avremo verniciato alla perfezione tutti i nostri termosifoni, dovremo lasciar asciugare alla perfezione la vernice.

Termosifoni colorati: asciugatura

Solitamente la vernice si asciuga completamente dopo 10-12 ore, proprio per questo, il suggerimento è anche quello di dipingere i nostri termosifoni unicamente in estate od in primavera. Se siamo molto bravi a realizzare dei piccoli lavoretti con il legno, possiamo costruire delle vere e proprie gabbie in legno per i nostri termosifoni, magari possiamo realizzare queste gabbie in legno con legno pregiato e di altissima qualità. Se vogliamo, possiamo anche dipingere i nostri termosifoni in maniera completamente differente. Ad esempio, possiamo dipingere il termosifone della nostra cucina di viola, quello della camera da letto di blu e quello del bagno di verde.

