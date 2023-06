Come trasformare materiali di riciclo in pacchetti regalo

O gni giorno, spesso senza neanche pensarci, buttiamo tantissima carta - creando un danno all'ambiente - che potremmo invece riciclare facilmente!

Se avete dei regali da impacchettare, invece di comprare la classica carta da regalo, potreste optare per realizzare i pacchetti utilizzando della carta già usata (d'altronde, in casa ne siamo letteralmente circondanti!). Ecco come farlo.

Carta

I fogli dei quotidiani sono perfetti per impacchettare i regali. Hanno grandi dimensioni e possono essere decorati con facilità. Anche la carta dei fumetti è ideale per creare un pacchetto, specialmente se destinato a un bambino. E non dimentichiamo la carta da imballaggio, ormai usata anche dai negozi più lussuosi per impacchettare oggetti di valore.

Tessuto

Un'alternativa alla carta è rappresentata dal tessuto colorato. Federe, tovaglie e lenzuola pulite possono essere usati perfettamente per creare pacchi. La stoffa, più malleabile della carta, è ottima per avvolgere un regalo dalla forma irregolare.

Decorazioni

Una volta fatto il pacco, occupiamo di abbellirlo, sempre con elementi che possiamo trovare in casa. Bottoni, frutta secca, foto, tappi da sughero ecc.: basta un po' di creatività per decorare il pacchetto.

Fiocco

Nella scatola del cucito troverete senz'altro nastri che potete usare per creare un fiocco per finire il vostro pacchetto.