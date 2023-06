Come fare un cappello di paglia

V orreste realizzare un cappello di paglia in autonomia? Ecco i passaggi da seguire e tutto ciò che vi serve. La tecnica per farlo è meno difficile di quanto possiate pensare. Provare per credere!

Materiali e strumenti

Procedimento

Materiali e strumenti

Trecce di paglia

Nastri colorati

Forbici

Colla

Cartoncino

Ago e filo Procedimento Disegnate sul cartoncino la forma del cappello che desiderate creare. Considerate la misura della vostra testa o della persona a cui volete regalare il capello. Poi prendete una treccia di paglia e avvolgetela attorno alla calotta, cucendola con attenzione.

Passate ora alla parte della visiera, incollando sul cartoncino le trecce di paglia, possibilmente sempre in modo concentrico. Vi mancano solo pochi passaggi per ultimare il lavoro. Per prima cosa, unite le due parti per ottenere il vostro cappello di paglia. Poi, decoratelo inserendo un nastro alla base della calotta, in modo da nascondere l'attaccatura e dare un aspetto più elegante all'insieme.