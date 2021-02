T orna sul palco di Sanremo per la seconda volta: Fasma è pronto ad incantare il pubblico con Parlami, il singolo in cui racconta il suo modo di vivere l'amore.

Tra i big protagonisti di Sanremo 2021 c’è anche Fasma, un giovane rapper di origine romane che porta sul palco un brano intitolato Parlami. Il nome non è nuovo al Festival della musica italiana, infatti aveva già partecipato lo scorso anno tra le Nuove Proposte. Dopo aver conquistato il pubblico con Per sentirmi vivo nel 2020, torna sul palco di Sanremo con Parlami, una canzone che vuole portare un punto di vista diverso sull’amore.

Chi è Fasma: breve bio

I più giovani impazziscono per il suo modo di fare musica: Fasma, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è un rapper, o meglio un trapper, che già lo scorso anno aveva fatto parlare di sé con la partecipazione a Sanremo Giovani. Tra i suoi singoli più famosi ci sono Monnalisa, M. Manson e Lady D ma il successo inizia a raggiungerlo proprio dopo aver inciso Marilyn M. che gli fa conquistare il disco d’oro.

Nasce il 17 dicembre del 1996 a Roma, inizia a scrivere musica da adolescente componendo in modo autonomo sia i testi che la musica. A ispirarlo sono i quartieri di Roma dove vive e cresce; poliedrico il cantante sa spaziare tra il genere rap, trap e l’innovativo emo trap che in Italia è ancora in fase di sperimentazione. Estremamente riservato non ha fatto trapelare nulla della sua vita privata tanto che tra le curiosità delle fan c’è se sia o meno fidanzato. Il rapper ama i tatuaggi ed è particolarmente legato ad un teschio rosa fatto a soli 14 anni.

Fasma: cosa significa il nome d’arte

Fasma è il nome d'arte molto originale che sceglie il rapper per farsi conoscere nel mondo della musica; il soprannome deriva direttamente dalla parola fantasma perché proprio come uno spirito vuole far sentire la sua voce senza farsi vedere. In modo particolare l’abbreviazione di fantasma vorrebbe indicare lo spirito da cui nasce la musica che va ben oltre l’apparenza fisica. Ad ispirare il cantautore sono Eminem, XXX Tentacion e Post Malone che Fasma identifica come artisti di riferimento.

Il primo singolo disco d’oro nel 2017

Tra i brani più celebri di Fasma c’è Marilyn M, un singolo del 2017 che lo porta verso il successo riuscendo a conquistare anche il disco d’oro. Grazie a Marilyn M e alle 13 milioni di views guadagnate su YouTube il trapper si fa strada nel mondo della musica riuscendo a calcare per la prima volta il palco di Sanremo nel 2020 tra i più giovani e tornando nel 2021 tra i big in gara. Prima di Sanremo però Fasma ha dovuto fare molta gavetta, tra le sue esperienze nel CV ci sono la partecipazione al Summer Festival del 2018 e numerose collaborazioni con altri cantanti in ambito musicale.

La prima volta di Fasma a Sanremo nel 2020

Fasma calcherà nel 2021 per la seconda volta le scalinate di Sanremo ma è la prima volta tra i big. La prima esibizione sul palco è dello scorso anno dove è riuscito a classificarsi tra i finalisti di Sanremo Giovani 2020 con il brano Per sentirmi vivo. Il singolo, orchestrato da Enrico Melozzi, gli frutta un terzo posto.

La passione per la musica

Tiberio fin da piccolo ha nutrito un forte legame con il mondo della musica che nella fase adolescenziale è diventata una vera e propria valvola di sfogo; intorno ai 13 anni il cantautore ha iniziato a scrivere i primi testi lasciando che la creatività avesse la meglio. I testi delle canzoni parlano dei rioni di Roma, delle problematiche di vita ma anche di amicizia e amore. A spingere Fasma verso il mondo della musica è stato il produttore GG che da subito riconosce in lui un grande talento e lo sprona affinché inizi a pubblicare i suoi primi singoli.

Fasma e i social

Un giovane che deve molto anche ai social, Fasma ha un profilo estremamente attivo su Instagram...o forse dovremmo dire aveva. Il cantautore ha infatti preso una decisione estremamente originale: a pochi giorni dall’esibizione sul palco ha cancellato tutto lo storico delle sue foto lasciando senza indiscrezioni e curiosità gli oltre duecentomila followers.

Parlami: la canzone di Fasma a Sanremo 2021

A Sanremo 2021 si presenta con il singolo Parlami ed entra a far parte dei Big in gara prendendo il posto di Leo Gassman, collega in gara con lui lo scorso anno tra i giovani. Se lo scorso anno con la canzone Per sentirmi vivo sembrava cantare l’addio all’amore in chiave giovane, con il testo della canzone del 2021 punta invece a raccontare i lati belli dell’amore giovanile “tra qualche foto e qualche vestito sparso”. Secondo la canzone di Fasma, l’amore dovrebbe essere vissuto in tutte le sue sfaccettature.

Non esattamente rap, la canzone di Sanremo 2021 di Fasma ci sorprenderà con ispirazioni rock e un modo intenso di raccontare l’amore. Il 24enne, giovane talento della musica italiana, è pronto a stupire portando sul palco di Sanremo una ventata di novità.