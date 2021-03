P rima serata di Sanremo 2021: ecco tutto quello che vedremo durante l'apertura di questo festival insolito con la scaletta completa

Sanremo 2021: la prima serata

Inizia Sanremo 2021: la prima serata del festival è martedì 2 marzo, appuntamento su Rai Uno a partire dalle 20:40.

Il 71° Festival di Sanremo sarà tra i più singolari per l'assenza di pubblico, ma sarà anche pieno di sorprese messe a punto dal direttore artistico e conduttore Amadeus, già reduce dal successo dello scorso anno.

Andiamo a scoprire la scaletta della prima serata di Sanremo 2021 e cosa è in programma per l'apertura del festival.

Scaletta della prima serata di martedì 2 marzo

Secondo il regolamento la prima serata di Sanremo 2021 prevede in scaletta l'inizio della gara canora e i primi ospiti importanti.

Ecco cosa sappiamo del programma della prima serata:

Esibizione di Diodato (vincitore Sanremo 2020)

Esibizione di 13 dei 26 cantanti in gara: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Comacose, Fasma, Michielin e Fedez, Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè

Votazione giuria demoscopica e del pubblico tramite televoto

Esibizione di 4 degli 8 cantanti in gara della categoria Giovani: Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano

Votazione di giuria demoscopica e televoto con eliminazione di 2 dei Giovani in gara

Annunciata anche la presenza di Loredana Berté come ospite con una sua esibizione

Chi conduce la prima serata e chi è la co-conduttrice

Al timone della serata inaugurale - come sarà per tutto il festival - c'è il direttore artistico Amadeus con Fiorello a fargli da spalla, i due sono i principali conduttori di Sanremo.

La co-conduttrice della prima serata di Festival (quella che un tempo avremmo chiamato valletta) è Matilda De Angelis.

L'attrice bolognese, 25 anni, è al primo impegno televisivo importante: alla vigilia del Festival ha confessato all'Ansa di essere molto emozionata ma contenta della bella atmosfera. In più sembra che Fiorello stia facendo di tutto per metterla a suo agio.

Ospiti della prima serata di Sanremo

Ecco chi sono gli ospiti italiani e stranieri sul palco dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo 2021:

Matilda de Angelis (già citata come co-conduttrice)

Diodato, vincitore della scorsa edizione

Loredana Berté

Achille Lauro in qualità di ospite fisso

Zlatan Ibrahimovic

Chi canta a Sanremo la prima sera: scaletta e programma con ordine di uscita

La domanda che tutti si fanno alla vigilia di Sanremo è: chi canta per primo? Quest'anno sappiamo già che toccherà a un veterano, cioè il vincitore di Sanremo 2020 Diodato. Per quanto riguarda invece i cantanti in gara non è stato ancora reso noto l'ordine di uscita.

Ecco quindi la scaletta che conosciamo ad oggi:

Diodato

Aiello,

Arisa,

Annalisa,

Colapesce Dimartino,

Comacose,

Fasma,

Michielin e Fedez,

Renga,

Ghemon,

Irama,

Madame,

Maneskin,

Max Gazzè

Avincola,

Elena Faggi,

Folcast,

Gaudiano

Loredana Berté

La classifica della prima serata

Alla fine della prima serata avremo già una prima classifica dei 13 cantanti big in gara o Campioni che si saranno esibiti. Secondo il regolamento di Sanremo durante la prima serata i cantanti verranno votati da:

giuria demoscopica

pubblico da casa tramite televoto

A fine serata viene stilata una classifica in base a queste votazioni.

Per quanto riguarda invece i Giovani la classifica elaborata tramite il voto della giuria demoscopica e il televoto produrrà l'eliminazione dei due meno votati.

Ascolti e dati Auditel della prima serata di Sanremo

Gli ascolti sono un tema sempre molto caldo quando si parla di Sanremo. Delle 5 serate del festival di solito la prima è quella più seguita, quindi il successo di una edizione del festival a volte si può decretare già dalla prima serata. Certamente è importante anche la tenuta del pubblico nelle serate seguenti.

Amadeus è al suo secondo Sanremo consecutivo, e dovrà quindi confrontarsi con se stesso, per così dire. Per avere un termine di paragone andiamo a vedere gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020: secondo i dati Auditel l'apertura dello scorso Sanremo era stata seguita 10.058.000 spettatori, con uno share del 52,2 per cento.

Dati assoluti leggermente inferiori rispetto al 2019, ma migliori in termini di share. Staremo a vedere i risulati di audience raggiunti da Sanremo in questo 2021.