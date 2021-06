T ra titoli nuovi e recenti e suggerimenti per prepararsi alle novità, ecco una selezione di film da vedere su Disney+ durante l'estate.

Se stai cercando consigli per lo streaming, ecco 10 film da vedere su Disney+ durante l'estate.

Alcuni sono titoli nuovissimi, altri molto recenti, ma c’è spazio anche per il rewatch: pronta per tuffarti nel magico mondo Disney?

Luca

Tra i film su Disney+ da vedere in estate l’elenco dei titoli consigliati non può non partire da Luca. Si tratta del 24° film d’animazione targato Pixar Animation Studios, che ti trasporta proprio nell’estate italiana ambientata in Liguria. La storia, infatti, è il racconto di un’estate nella città di mare italiana Portorosso, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca.

Diretto dal candidato agli Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), presenta anche il famoso brano Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Luca è disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 giugno.

Crudelia

La pellicola con Emma Stone che racconta le origini di Crudelia De Vil è uno dei titoli che non puoi proprio perderti. Prima di tutto, perché è già stato annunciato un sequel. E poi perché è davvero bello, da tutti i punti di vista. Certo, è anche disponibile al cinema, mentre sulla piattaforma streaming ci vuole l’accesso VIP, ma è anche vero che, appena uscirà dalle sale, probabilmente approderà su Disney+ in tempo per gustartelo in estate.

Raya e l'ultimo Drago

Ecco qui un titolo che fa ben sperare anche per Crudelia: Raya e l’ultimo Drago, disponibile sulla piattaforma streaming con accesso Vip a marzo, adesso è uno dei film su Disney+ da vedere in estate.

La storia è quella della giovane guerriera forte e solitaria di nome Raya, che nel fantastico mondo di Kumandra deve ritrovare l'ultimo leggendario drago in grado di riunire regni e popolazioni divisi da tempo.

La carica dei cento e uno

A proposito (vedi sopra) di Cruella De Vil (cioè Crudelia De Mon),a furia di sentire parlare del nuovo film con Emma Stone ti è venuta nostalgia dei classici? Nessun problema, anzi. Tra i film su Disney+ da vedere in estate, potresti considerare appunto un bel ripasso degli altri titoli a tema.

Sulla piattaforma streaming sono disponibili il film d’animazione del 1961 La carica dei cento e uno e le due pellicole live-action con Glenn Close nei panni della villain: ci sono sia La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera (1996) sia il sequel La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda (2000).

Black Widow

Dire che questo film è molto atteso è dire poco: la pellicola con Scarlett Johansson nei panni di Black Widow arriverà il 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP, per poi approdare sul catalogo della piattaforma streaming.

In questa pellicola, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato, mentre fronteggia un pericoloso complotto. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Avengers: Endgame

A proposito di Avengers, tra i film su Disney+ da vedere in estate potresti considerare la saga Marvel. Una bella maratona a tema è di sicuro il modo migliore per lenire la nostalgia e prepararti la meglio per l’arrivo di Black Widow.

Jungle Cruise

Se il titolo ti ricorda un’attrazione di Disneyland, hai ragione. Il film con Dwayne Johnson e Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton, si ispira proprio a quella Jungle Cruise che hai viso o di cui potresti avere sentito parlare.

La folle corsa lungo il Rio delle Amazzoni è ora una pellicola, in arrivo il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Nomadland

Tra i film su Disney+ da vedere in estate non può mancare la pellicola dell’anno, che ha vinto tre premi Oscar (Miglior film, Miglior regista e Miglior attrice).

Nomadland, come sai, è diretto dalla regista Chloé Zhao e ha Francis McDormand come protagonista di una storia che segue una donna, Fern, che dopo il collasso economico della città in cui lavora(va), intraprende a bordo di un furgone ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Soul

A proposito di Oscar 2021, Soul ha vinto due statuette, come Miglior film d’animazione dell’anno e Miglior colonna sonora originale. Anche se è del dicembre 2020, è di sicuro uno dei i film su Disney+ da vedere in estate.

La storia segue Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Un piccolo passo falso lo porta dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra, dove si allea con 22. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Rebel

Va bene, in realtà Rebel è una serie, ma la inseriamo nella lista dei consigli dei film su Disney+ da vedere in estate perché è ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi. Protagonista è Annie 'Rebel' Bello, difensore legale dei colletti blu senza avere una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama.