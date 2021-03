10 film da non perdere dal catalogo Star di Disney+

C on l'ampliamento dell'offerta streaming, il catalogo Star di Disney+ è tutto un pullulare di film da vedere e rivedere: scopriamo insieme quali sono!

Si arricchisce l'offerta della piattaforma di streaming Disney+, che da qualche settimana ha aperto una nuova asse tutta dedicata agli adulti. Il sesto canale del servizio va così ad affiancare la proposta di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, a distanza di appena un anno dal suo lancio.

La sfida di Disney+ e del suo nuovo catalogo, sempre più diversificato, è ora nel pieno delle sue forze. Con oltre 250 titoli disponibili per gli utenti in abbonamento, Star si candida a essere il nostro nuovo compagno di serate. Scopriamo insieme quali sono i film da vedere e da rivedere. Tutte pronte? Partiamo!

Il Diavolo Veste Prada (2006)

Chi di voi ha mai sognato di portare un caffè alla gelida Miranda Priestly? Niente paura, Star ci porta dritte all'interno della redazione di Runway, la rivista più in voga del mondo della moda. Torneremo, così, a empatizzare con la "sciatta e svogliata" Andrea, assistente della più gelida delle caporedattrici, oltre a gustarci la straordinaria interpretazione di Meryl Streep, quella che le è valsa la dodicesima candidatura agli Oscar come Miglior Attrice.

Il Diavolo Veste Prada è anche un omaggio alla moda, rappresentata dalla presenza del grande stilista Valentino, ma anche alla capacità di non arrendersi alle difficoltà incarnata da Anne Hathaway e dal suo personaggio. Nel cast, anche un'eccezionale Emily Blunt, candidata ai Golden Globe per il ruolo di Emily Charlton.

I grandi registi sul catalogo Star di Disney+

Tanti titoli e molti i film da rivedere, sul nuovo canale Star, dal quale non potevano mancare i nomi dei grandi registi. Tim Burton, James Cameron ma anche Ridley Scott: vediamo cosa ci offre Disney+.

Titanic (1997)

Un grande classico del cinema, un kolossal, una storia d'amore. Titanic è il film perfetto per gli ultimi giorni di tisane calde e plaid sul divano. La storia d'amore di Jack e Rose ci accompagnerà per tre lunghe ore, senza lasciare spazio a distrazioni.

Sono 11 premi Oscar per il colosso di James Cameron, regista di una storia intramontabile da vedere fino allo sfinimento. Alle perfette interpretazioni di Kate Winslet e Leonardo di Caprio, si uniscono gli effetti speciali spettacolari portati nel racconto drammatico dell'affondamento.

Alien (1979)

Sulla scia dei grandi classici, stavolta dello Sci-fi, la piattaforma di streaming del Topolino ci propone Alien, capolavoro firmato Ridley Scott. La storia gravita attorno a una specie aliena definita xenomorfa, pericolosa e priva di tutte le emozioni che caratterizzano il genere umano.

Alien è, inoltre, l'archetipo di una serie di fortunate pellicole che si sono succedute negli anni con il volto della grande protagonista Sigourney Weaver, presente nei tre sequel successivi del 1986, 1992 e 1997.

Edwood (1994)

Pellicola di Tim Burton dal gusto un po' retrò del 1994, Edwood ci restituisce l'immagine caparbia di un aspirante regista che non ha intenzione di cedere alla sfortuna e alle critiche. Johnny Depp presta il volto a colui che non si arrende, rincorrendo per tutta la vita l'irraggiungibile sogno di girare un grande film.

Borat (2006)

Acerrimo nemico nemico del politicamente corretto, Borat torna sullo schermo col volto di Sacha Baron Cohen, con un racconto dissacrante del mondo e della cultura americani. Balzato agli onori della cronaca per un discusso sequel, la pellicola di Larry Charles merita un primo posto nella classifica dei rewatch da programmare su Star di Disney+.

Buffy L'Ammazzavampiri (1992)

Non solo serie tv, ma anche film. L'intrepida e coraggiosa Buffy Summers, ben prima di cacciare vampiri a puntate, è stata protagonista di una pellicola diretta da Fran Rubel Kuzui, uscita nel 1992 e poco blasonata per la tiepida accoglienza riservata dal pubblico. Vale, comunque, la pena rivedere il film dedicato alla cacciatrice di vampiri, se non altro per un silenzioso omaggio a Luke Perry - scomparso nel 2019 - che ne è protagonista.

Chi è Senza Colpa (2014)

Il nuovo catalogo Star di Disney+ ospita anche l'ultima interpretazione di James Gandolfini, scomparso prematuramente nel 2013. La pellicola è diretta da Michael R. Roskam e liberamente ispirata all'opera di Dennis Lehane. Nel film, sono presenti anche i personaggi di Tom Hardy e Matthias Schoenaerts.

La storia è quella di un ex criminale, ora gestore di un bar insieme al cugino, giunto a un punto di svolta della sua vita rocambolesca. Solo l'incontro fortuito con una donna dal passato difficile è stato in grado di metterlo di fronte alla verità.

Non lasciarmi (2010)

I volti di Keira Knightley, Carey Mullighan e Andrew Garfield raccontano la storia di una sfida contro il tempo, nella speranza di superare tutte le malattie che colpiscono l'umanità attraverso la creazione di cloni. La narrazione, che si basa sul romanzo di Kazuo Ishiguro, lacera i protagonisti che si affaticano nella ricerca di una vita migliore.

Il Treno Per il Darjeeling (2007)

Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman recitano per Wes Anderson nella pellicola del 2007, Il Treno Per Il Darjeeling. Il tema della famiglia è quello ricorrente in tutto il film, con la storia di tre fratelli che hanno preso il padre immersi in una nuova avventura.

Little Miss Sunshine (2006)

Una famiglia decisamente fuori dagli schemi, quella di Little Miss Sunshine, intenta a intraprendere un lungo viaggio per accompagnare la minore delle figlie a un concorso di bellezza. Il cast è formato da una serie di outsider d'eccezione, tra cui una giovane Abigail Breslin.