S iete in cerca di film per la Festa della Mamma? Non vedete l'ora di celebrare questa ricorrenza sul divano, tra popcorn e storie appassionanti? Ecco allora cinque pellicole che fanno per voi!

Tu e tua madre siete due cinefile incallite? Benissimo, allora mettetevi comode: ci sono almeno 5 film per la Festa della Mamma che dovreste vedere insieme in questa giornata speciale.

Se siete una coppia mamma-figlia che ama rilassarsi tra divano e popcorn, queste cinque pellicole vi emozioneranno e vi faranno sentire più unite che mai. Cominciamo?

Enola Holmes

Pellicola originale Netflix, Enola Holmes è un tripudio di forza femminile, autodeterminazione e intelligenza. Racconta la storia della sorella minore del geniale investigatore Sherlock Holmes, Enola, dimostrando di non aver nulla da invidiare al fratello tanto affermato.

La storia di Enola Holmes ci accompagna all'interno di una bellissima relazione tra lei e la madre Eudoria, da cui in effetti parte tutta la storia dato che scompare ed Enola vuole tentare di ritrovarla.

Eudoria ha dato vita a un rapporto mamma-figlia, facendo capire a Enola l'importanza di studiare, di essere indipendente e anticonvenzionale: lontana, insomma, da quei diktat che la vorrebbero una signorina a modo com'era tanto in voga nel 1900.

A interpretare Enola e Eudoria sono Millie Bobby Brown e Helena Bonham Carter: due attrici che sono una vera garanzia.

Mamma Mia!

Ebbene sì, Mamma mia! è un masterpiece. Questo film ha proprio tutto: è una commedia romantica musicale, basata sull'omonima piece teatrale che si muove sulle canzoni degli Abba.

Se siete tra le (pochissime) che non l'hanno ancora visto, Mamma mia! racconta la storia di Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) una giovane futura sposa che decide di invitare al suo ormai imminentissimo matrimonio tre uomini.

Perché? Semplice, perché ognuno di quegli uomini potrebbe essere suo padre. La mamma di Sophie, Donna (Meryl Streep) ha infatti avuto una vita amorosa intensa e nel giro di pochissimo tempo li ha frequentati tutti e tre.

Donna è uno spirito libero, una forza della natura, mentre Sophie è più posata, più convenzionale, più legata alle tradizioni. L'arrivo dei tre amanti della madre farà sì che il loro rapporto barcolli, ma sarà l'amore, come sempre, a vincere ogni cosa. Insieme a tanta, tanta buona musica.

Mother's Day

C'è un film per la Festa della Mamma più appropriato di Mother's Day? Possiamo proprio dire di no! Pur non rientrando tra le pellicole più amate al mondo, questo film esplora alla perfezione il rapporto madre figlia.

Anzi, i rapporti: sì, perché il film segue quattro differenti figure femminili e una maschile nella settimana prima del giorno della Festa della Mamma. Si comincia con la storia di Sandy (Jennifer Aniston), madre di due figli maschi, divorziata e in cerca di equilibrio.

Si prosegue, poi, con la storia di Jesse (Kate Hudson) e di Gabi (Sara Chalke), che ricevono una visita a sorpresa dai loro genitori ma si ritrovano a nascondere delle importanti verità a loro madre e a loro padre, per via del loro bigottismo.

In seguito tocca a Miranda, (Julia Roberts) famosa scrittrice che aveva dato in adozione Kristin per perseguire la sua carriera e che ora la ritrova, non sapendo bene da dove iniziare.

Infine, Mother's Day segue la storia di Bradley (Jason Sudeikis), padre vedovo di due figlie femmine, che affronta nel giorno dedicato a tutte le madri la mancanza della moglie Dana.

18 regali

Volete un film strappalacrime, che vi lascerà senza fiato? Allora 18 regali è quello che fa per voi. Disponibile su Amazon Prime Video, è ispirato a una straziante storia vera, quella di Elisa Girotto.

Siamo nell'anno 2001 e Elisa (interpretata da Vittoria Puccini) muore per via di un cancro al seno. La donna, però, se n'è andata pensando alla sua piccola Anna, appena nata.

Ha deciso di scrivere una lista di regali di compleanno per la sua bambina, per quell'amore così grande che non potrà vivere. Sono 18, 18 regali per starle vicina fino alla maggiore età.

La speranza di Elisa è quella di essere, in qualche modo, una guida. Eppure, man mano che Anna cresce, ciò che avverte è un senso di disagio e di ansia che la porterà a voler fuggire dal giorno del suo diciottesimo compleanno. Nella fuga, Anna verrà investita.

Quello che accade, per via di questo incidente, è un incontro (surreale) con la madre ancora incinta di lei. Un incontro che sarà confronto, dialogo, amore sconfinato e tenerezza, che non le farà colmare il vuoto dell'assenza ma la renderà più consapevole di quell'amore che non ha potuto vivere.

Quel pazzo venerdì

Volete tornare indietro nel tempo e farvi delle sane, sanissime risate? Allora dovete necessariamente vedere (o rivedere) Quel Pazzo Venerdì, disponibile su Disney+.

Le protagoniste del film sono Anna (Lindsay Lohan), adolescente con tutti i problemi che questa delicata fase della vita comporta, innamorata di un ragazzo affascinante e presa di mira da un professore, e Tess (Jamie Lee Curtis), sua madre, psicologa vedova che sta per risposarsi.

Tra le due il rapporto non è dei migliori: Anna non accetta il fidanzato di Tess e Tess, a sua volta, non è per niente convinta del fatto che i problemi di Anna siano reali o urgenti come lei vuole farle credere.

Il giorno prima del matrimonio di Tess, le due sono a una cena di famiglia al ristorante cinese e litigano senza tregua. I battibecchi sono così evidenti che l'anziana madre della proprietaria del ristorante dona loro un biscotto della fortuna che, in realtà, è il veicolo per un potente incantesimo di scambio.

La mattina dopo, Tess e Anna si troveranno l'una nel corpo dell'altra. Dopo un primo shock, le due si sfideranno a passare un'intera mattinata nei panni dell'altra. Questo sconcertante imprevisto, però, sbloccherà i loro sentimenti.