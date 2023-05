L e frasi per la Festa della mamma per fare gli auguri alla donna più importante della nostra vita. Una raccolta completa cui ispirarsi per celebrare il 14 maggio

La Festa della mamma 2023 ricorre il 14 maggio: è il momento di preparare le frasi di auguri per la mamma. La Festa della mamma è una ricorrenza che ha una lunga storia alle sue spalle e che ogni anno smuove dentro di noi ricordi ed emozioni che ci riportano all'infanzia, o che magari ci fa riflettere sul rapporto tra madre e figlia, specie se in prima persona siamo genitori.

Frasi Festa della mamma 2023

Ci sono molti modi per celebrare questa data, si possono acquistare splendidi regali per la mamma, o confezionare lavoretti fai da te per la Festa della mamma, ma in entrambi i casi ti serve un bel biglietto con una frase di auguri per la mamma ad effetto. Sono pensieri belli, citazioni di canzoni e autori famosi e tutti parlano solo della mamma.

Qui abbiamo fatto una raccolta di frasi belle che mettiamo a tua completa disposizione, leggile attentamente e scegli le frasi di auguri che ti sembrano più adatte a questa giornata per dire Buona Festa della mamma.

Biglietti di auguri per la Festa della mamma

Ecco tante immagini belle da condividere il 14 maggio per fare gli auguri alla mamma:

Come realizzare con i bambini un cartoncino con scritto Buona Festa della Mamma

Come fare gli auguri di Buona Festa della Mamma

Per fare felici le mamme, si sa, non occorrono regali impegnativi o costosi. Basta un pensiero fatto con il cuore per commuoverle e farle sentire amate. Cosa c'è di meglio, quindi, di realizzare piccoli o grandi cuori fai da te? Con la stoffa, il feltro e tanti fili colorati. Oppure cuori all'uncinetto o fatti a maglia. Basta scegliere la tecnica che conosciamo meglio e insieme a un po' di creatività avremo realizzato un regalo originale che sarà molto apprezzato. Lavoretti che possono fare autonomamente i bambini più grandi, mentre i più piccoli saranno aiutati dal papà o dalla nonna. Ma anche pensieri che puoi fare tu per la tua mamma, per ringraziarla di essere una nonna speciale. Se ti piace l'idea puoi anche realizzare qualche cuore per abbellire la tavola per un pranzo speciale nel giorno della festa della mamma.

Frasi sulla Festa della mamma

Le frasi sulla Festa della mamma parlano dell'importanza di questa festa, di questa giornata dedicata all'essere madre. Per molto tempo, e probabilmente in alcuni ambienti è ancora così, la mamma non vedeva riconosciuta la grande fatica che comporta crescere i figli, ma sappiamo bene quanto invece questo compito sia impegnativo (anche se fatto in due!), ecco perché merita 10, 100, 1000 di queste frasi! Potete anche prendere ispirazione dai film per la Festa della mamma.

La Festa della Mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale (Jean Gastaldi)

Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci)

Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)

Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna Jarvis)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma (Legge di Murphy, Legge del capitano Penny)

Frasi brevi per la Festa della mamma

Comincia a scorrere questi pensieri corti e non firmati, delle frasi per la Festa della Mamma brevi ed efficaci che rivelano un'anima sincera e semplice. Non si tratta di parole ricercate, ma semplicemente di dire le cose come stanno: che la mamma è speciale e che questo è il giorno più giusto per farle dei meritatissimi auguri! Se hai una mamma tech, pensa anche a farle gli auguri con delle frasi per Instagram o dedicandole delle frasi sulla bellezza.

Tanti auguri Mamma, passa una giornata speciale

Un mondo di baci per la Mamma migliore del mondo

La Festa della Mamma dovrebbe essere ogni giorno

Una giornata di festa tutta per te

Tutti i miei pensieri vanno a te, mamma!

Come te nessuna mai

Ti voglio bene mamma, non dimenticarlo mai

Mamma sei la mia luce

Mamma, tanti a auguri a te che sei un esempio costante

Mamma mi rendi felice ogni giorno

Frasi divertenti e simpatiche per la mamma

Quanti scherzi e battute sono state scritte sulle mamme? Tanto amate, ma anche tanto (bonariamente) prese in giro! Ecco perché è stato facile trovare delle frasi per la Festa della mamma divertenti, da dedicare a tutte le mamme dotate di grande senso dell'umorismo che amano ridere forte e che non si prendono troppo sul serio!

Quando mia mamma doveva cucinare per otto, ne faceva sempre abbastanza per sedici e poi ne serviva la metà (Gracie Allen)

La missione delle madri non è la procreazione, quanto la preoccupazione. Anche le amebe partoriscono, ma, per quanto ne so, se ne fregano (Andrea G. Pinketts)

Maglione: indumento indossato dal bambino quando sua madre sente freddo.

(Ambrose Bierce)

(Ambrose Bierce) Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani?

(Milton Berle)

(Milton Berle) Sembra che una madre, anche se cattiva, sia meglio di niente (Via col Vento)

Fin da bambino sono sempre andato dietro alle donne sbagliate. È un mio problema. Quando mia madre mi ha portato al cinema a vedere Biancaneve tutti si sono innamorati di Biancaneve; io, della strega (Woody Allen)

(Woody Allen) Quella delle mamme è l’unica razza che parla la stessa lingua. Una mamma della Manciuria potrebbe conversare con una americana senza perdere nemmeno una parola (Will Rogers)

Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque (Erma Bombeck)

'Non ho più il fisico', come disse la mamma di Galileo Galilei quando il figlio se ne andò di casa (Roberto Benigni)

Sono nata col parto indolore mamma? / Sì. Ne approfitto per ricordarti che è l’unica soddisfazione che mi hai dato, a tutt’oggi (Altan)

Frasi per bambini

E i più piccoli non vogliono forse fare gli auguri alla mamma per la sua festa? Certamente sì, del resto anche loro ricevono gli auguri per il primo compleanno e gli auguri di nascita, basta trovare delle frasi per la Festa della mamma adatte anche per i bambini, per cui forse non sono adatte delle citazioni dotte, ma delle parole semplici che però trasmettono grande affetto e che richiamano tutte quelle attività gioiose e tenere che si fanno proprio in compagnia della propria mamma.

Mamma ti voglio tanto bene, auguri

Hai vinto un buono per una scorpacciata di coccole

Tanti auguri alla mamma più bella e dolce di tutte

Mamma, non c'è nulla come un tuo abbraccio

Cara mamma, passa una giornata serena

In questa giornata speciale ti coprirò di allegria!

1000 sorrisi per te mamma!

Tutto l'amore del mondo è per te, mamma

Mamma, mammina mia, stai sempre vicino a me!

Ti regalo una bella giornata di risate e giochi

Frasi dalle canzoni per la festa della mamma

Inutile dire che le canzoni sono un incredibile fucina di frasi per la Festa della mamma! Non solo i cantanti più classici, come un Claudio Villa, hanno scritto brani sulla mamma, ma anche idoli pop e grandissime cantanti come Laura Pausini. Dai loro testi abbiamo estratto alcune frasi per la Festa della mamma dalle canzoni, scegli quella che "s'intona" meglio con la tua mamma

Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga/così elegantemente anni '50 (Viva la Mamma, Edoardo Bennato)

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa, che riguarda noi due (Fatti mandare dalla mamma, Gianni Morandi)

Dai mamma dai/ questa sera lasciamo qua/ i tuoi problemi e quei discorsi/sulle rughe e sull'età (Portami a Ballare, Luca Barbarossa)

Mamma son tanto felice/perché ritorno da te/La mia canzone ti dice/che è il più bel giorno per me (Mamma, Claudio Villa)

Mammà...'o tesoro chiù bello/ca 'a vita m'ha dato si 'ttu/Mammà... tu si comm''a na stella/ ca brilla e nun luce maie cchiù (Dedicato a mamma, Nino D'Angelo)

Mamma ho sognato che bussavi alla mia porta/E un po' smarrita ti toglievi i tuoi occhiali/Ma per vedermi meglio e per la prima volta/Sentivo che sentivi che non siamo uguali (Mi dispiace, Laura Pausini)

Non sapevo ancora che/quella mamma era per me/tutto quel che al mondo c'è/ e in un attimo imparai/Mamma tutto è lei (Mamma tutto, Iva Zanicchi)

Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio,/non so come lo sai fare, tu mi sai consigliare per distinguere il bene dal male/e ogni tuo bacio è il piu dolce dei frutti che abbia mai assaggiato (Amor de mi vida, Sottotono)

A poor single mother on welfare, tell me how ya did it/There's no way I can pay you back/But the plan is to show you that I understand/You are appreciated (Dear Mama, 2Pac)

Niente di nuovo man tranne l'affitto per me/e non è per caso che vengo in ginocchio da te/ madre dolcissima carezzami la testa/ che vado nel vento, vago però! (Madre dolcissima, Zucchero)

Frasi d’autore per la Festa della mamma

La letteratura è ricca di aforismi e frasi dedicati alla mamma, vista dagli autori come una figura chiave per la loro esistenza e per la loro arte. Per questo motivo, scrittori e poeti non si sono risparmiati dal dedicare alla donna più importante della loro vita frasi stupende.

“Sono sicuro che se le madri delle varie nazioni potessero incontrarsi, non ci sarebbero più guerre.” (E.M. Forster)

“Madre è il nome di Dio nelle labbra e nel cuore dei bambini.” (William Thackeray)

“Quaggiù nulla si sostituisce a una buona madre. Nei dolori, nelle consolazioni che la vita può darti ancora, tu non la dimenticherai mai più.” (Edmondo De Amicis)

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.” (Pier Paolo Pasolini)

“L’amore materno è incondizionato. Tutto ciò che devo fare, è essere – essere il suo bambino. L’amore materno è beatitudine, pace, non ha bisogno di essere conquistato né di essere meritato.” (Erich Fromm)

Frasi in inglese per la Festa della mamma

Auguri internazionali per la Festa della mamma? Perché no! Ecco un elenco di citazioni e frasi in inglese per la Festa della mamma, dichiarazioni e racconti di grandissimi attori e cantanti che raccontano storie di vita imperdibili e ti rivelano perché anche per loro, star di prima grandezza, la propria madre non è seconda davvero a nessuno.

My mother is a walking miracle (Leonardo DiCaprio)

The love of a mother is the veil of a softer light between the heart and the heavenly Father (Samuel Taylor Coleridge)

My beauty icon is the love between my mother and father (Stella Maxwell)

That strong mother doesn't tell her cub, Son, stay weak so the wolves can get you. She says, Toughen up, this is reality we are living in (Lauren Hill)

I love my mother and father. The older I get, the more I value everything that they gave me (Liev Schreiber)

My family has very strong women. My mother never laughed at my dream of Africa, even though everyone else did because we didn't have any money, because Africa was the 'dark continent', and because I was a girl (Jane Goodall)

The fastest way to break the cycle of perfectionism and become a fearless mother is to give up the idea of doing it perfectly - indeed to embrace uncertainty and imperfection (Arianna Huffington)

When I was a kid, my mother told me that if you could not be a good loser, then there's no way you could be a good winner (Halle Berry)

My mother was the greatest mother in the world. She thought I was the greatest thing on two feet. I'd come home with a little composition I had written at school, and she'd look at it and say, 'It's wonderful! You're another Shakespeare!' I always assumed I could do anything. It really is amazing how much that has to do with your attitude (Stan Lee)

When I was a child I asked my mother what homosexuality was about and she said - and this was 100 years ago in Germany and she was very open-minded - 'It's like hair color. It's nothing. Some people are blond and some people have dark hair. It's not a subject.' This was a very healthy attitude (Karl Lagerfeld)

Frasi sui fiori per la Festa della mamma

Oltre a un bel biglietto d’auguri, cosa c’è di meglio che regalare alla propria mamma, nel giorno della sua festa, un colorato mazzo di fiori? Un gesto che sicuramente apprezzerà e che potrete accompagnare da una delle frasi sui fiori che vi suggeriamo di seguito.

Un mazzo di fiori colorati per la mamma migliore del mondo. Tanti auguri!

Nessun fiore potrà mai eguagliare la tua bellezza: tanti auguri mamma!

“Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita.” (Jean-Paul Malfatti)

Il profumo e i colori di questi fiori sono un omaggio per te, cara mamma, che rendi la mia vita più profumata e colorata: buona festa!

Frasi per la Festa della mamma di Papa Francesco

Anche Papa Francesco, riconoscendo l’importanza che le mamme rivestono nella vita di ciascuno di noi, ha pronunciato negli anni alcune bellissime frasi da dedicare alle madri nel giorno a loro dedicato.

"La festa della mamma ci ricorda che la famiglia è il primo nucleo della società, e che la madre è il cuore pulsante della famiglia. A tutte le mamme, auguro una felice festa della mamma, e prego affinché siano sempre sostenute e rispettate nel loro ruolo di educatrici e custodi della vita".

“Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. "Individuo" vuol dire "che non si può dividere". Le madri invece si "dividono", a partire da quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere”.

“Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale”.

"La festa della mamma ci invita a riflettere sul valore della vita e sul senso della maternità. La madre è colei che accoglie la vita, che la protegge e la nutre, che la accompagna lungo il cammino. In questo giorno speciale, onoriamo tutte le mamme del mondo, e chiediamo a Dio di benedirle e di sostenerle sempre."

Frasi per la mamma che non c'è più

Purtroppo la mamma, colei che ha tenuto la nostra mano quando eravamo piccole e ci ha coccolate e amate, a un certo punto se ne va. Questo non significa affatto che smetteremo di pensare a lei e che non sentiremo il suo amore costantemente accanto, anzi. Ecco perché anche per queste mamme che non ci sono più, ma che sono vive nel ricordo e in tanti gesti quotidiani, abbiamo scritto queste brevi frasi.