10 film sull’amicizia tra donne che hanno fatto la storia

D a rivedere per sorridere, disincantarsi e gioire con le protagoniste in cui ci ritroviamo, sia che si tratti di Thelma e Louise o delle protagoniste di Sex and the City

Quando il cinema è donna. Spesso sul grande schermo sono state raccontate storie al femminile, di amicizie forti e simbiotiche, avventurose e malinconiche. Chi si è rivisto in Thelma e Louise, chi in Margherita Buy e Valeria Golino, chi non si è persa una puntata di Sex and the City. Ecco i dieci film sull'amicizia tra donne, imperdibili. Da rivedere per sorridere, disincantarsi e gioire con le protagoniste che ci assomigliano sempre un po'.

Thelma e Louise

Film sull'amicizia tra donne dedicato alle amiche avventurose e complici, per antonomasia. La pellicola uscita nel 1991, diretta da Ridley Scott e interpretata da Susan Sarandon e Geena Davis, racconta le vicissitudini di Thelma e Louise, due donne insoddisfatte delle loro vite: Louise è una quarantenne, cameriera in un fast food, con una relazione insoddisfacente con Jimmy. Thelma, quasi trentenne, è la moglie trascurata di Darryl, maschilista che pensa solo alla carriera. Forti della loro amicizia, scapperanno insieme per un weekend in montagna a bordo di una leggendaria Ford Thunderbird, dando il via ad una serie di eventi rocamboleschi. Fughe, rapine, innamoramenti e persino delitti.

Tutte contro lui

Un altro film sull'amicizia tra donne da vedere almeno una volta è Tutte contro lui (già il titolo trasuda coesione femminile) che ha come protagoniste Cameron Diaz (Carly), Leslie Mann (Kate) e Kate Upton (Amber). Il film di Nick Cassavetes è uscito nel 2014, e racconta la storia di tre donne che apparentemente non hanno nulla in comune, tranne un uomo: Mark. Le tre sono infatti la moglie e le due amanti dello stesso uomo. L' obiettivo comune, una volta scoperto l'harem di costui? Rovinarlo. Carly è una trentenne avvocato in carriera che scopre che il fidanzato Mark, ricco affarista, è in realtà sposato con Kate. Lo lascia e stringe un'improbabile quanto potente amicizia con la moglie del suo amato. Le due, ormai coalizzate, scoprono che Mark ha anche una terza donna. La coinvolgono e la convincono ad unirsi all'isterico e delirante piano vendicativo.

Nemiche amiche

Susan Sarandon e Julia Roberts sono le protagoniste di Nemiche amiche. Un film commovente arrivato nelle sale nel 1998 con il racconto di un rapporto difficile e complicato tra due donne, in grado di trasformarsi in una amicizia che tocca le più intime corde della vita. La prima interpreta Jackie, madre di due bambini ed ex moglie di Luke, la seconda è invece Isabel, nuova compagna di Luke. Le due, inizialmente acerrime nemiche, sempre in competizione, diventeranno inaspettatamente grandi amiche. Isabel è odiata da Jackie, ma diventerà preziosa e vitale quando quest'ultima scoprirà di essere malata di cancro e cercherà, nel poco tempo che le resta da vivere, il modo migliore e meno traumatico per continuare a restare in vita negli insegnamenti che la nuova amica saprà dare ai suoi figli, amandoli e crescendoli.

Ragazze vincenti

Un film sull'amicizia tra donne, soprattutto per le più sportive. Il film Ragazze Vincenti, pellicola del 1992 diretta da Penny Marshall, è la storia romanzata degli esordi dell' All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile che si giocò dal dal 1943 al 1954 in America, quando i giocatori uomini erano tutti soldati in guerra. Centinaia di ragazze hanno iniziato a dedicarsi ad allenamenti, selezioni e partite. Le anime del film sono due sorelle ventenni, Kit e Dottie Keller.

La pazza gioia

La pazza gioia è un film del 2016 diretto da Paolo Virzì, con protagoniste due incredibili Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, premiate con il Nastro d'argento come miglior attrici protagoniste. Il film è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2016 ed ha ottenuto un ottimo riconoscimento da parte di pubblico e critica. Miglior film ai David di Donatello 2017, in cui è stata anche premiata Valeria Bruni Tedeschi come miglior attrice protagonista. La storia è quella di Beatrice e Donatella, due pazienti psichiatriche con storie differenti, accumunate da grane giudiziarie. Dalle loro confidenze in comunità nasce un' imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga avventurosa, a tratti struggente che le condurrà alla ricerca di un po’ di felicità nel mondo fuori.

Amiche da morire

Claudia Gerini (Gilda), Cristiana Capotondi (Olivia) e Sabrina Impacciatore (Crocetta) sono le protagoniste di Amiche da morire, film scritto e diretto da Giorgia Farina, uscito nel 2013, ambientato alle Eolie. La storia di questo film sull'amicizia tra donne ruota attorno a tre personaggi diversissimi: una prostituta, una iettatrice e una sposina. Le tre donne, per un incrocio di casi fortuiti, scoprono che il bel pescatore Rocco, il marito di Olivia, è il membro di una banda di rapinatori. La notizia fa perdere la testa alla donna che con un colpo di pistola lo uccide. Di fronte alla tragedia, le tre donne occultano il cadavere e, per depistare le indagini della polizia, si fingono grandi amiche per non insospettire gli investigatori, ma presto scopriranno di essere unite e complici, e di volersi bene per davvero.

Badgad Cafè

Questo film del 1987 firmato da Percy Adlon ha fatto incetta di premi e riconoscimenti, anche se non è particolarmente noto al grande pubblico come titoli più famosi. La storia ruota attorno alla figura di Jasmine (Marianne Sägebrecht) che dopo una lite con il marito decide di camminare nel deserto fino a trovare ristoro al Bagdad caffè dove conosce la proprietaria, Brenda. Le due non si stanno molto simpatiche ma più i giorni passano, più il loro rapporto diventa speciale.

La vita possibile

La vita possibile, il film del 2016 diretto da Ivano De Matteo, ha come protagoniste Valeria Golino e Margherita Buy. Affronta il delicato tema della violenza sulle donne, parlando del dopo, della ricostruzione dell'anima e delle emozioni contrastanti che scorrono attraverso la forza salvifica dell'amicizia femminile.

Quattro amiche e un paio di jeans

Questo film sull’amicizia tra donne è uscito nel 2005 e racconta come il rapporto tra amiche sia capace di resistere ad ogni cosa. Quattro amiche stanno per andare in vacanza separatamente per la prima volta, e prima di partire decidono di andare a fare shopping e di compare un paio di jeans che calza a pennello a tutte e quattro, e nel corso dell’estate lo terranno una settimana ciascuna per sentirsi sempre unite.

Sex and the City

Quattro amiche protagoniste di un cult delle serie tv Sex and the City: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones, sono le best friends più famose e cool di Manhattan. Gli intrecci amorosi, e le vicissitudini raccontate tra un Cosmopolitan e l'altro, diventano la trama un film incentrato proprio sulla forza della loro amicizia.