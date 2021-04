E sistono tanti metodi per depilare le sopracciglia e scoprire il più adatto ad ognuna rappresenta il primo passo per prendersene cura

Lo stile delle sopracciglia è una delle tendenze beauty più mutevole e soggetta alle mode. Ogni anno o quasi si assiste ad una nuova rivoluzione e a volte stare al passo è difficile. Sottilissime, folte, alzate verso l’alto, spettinate, sono tantissimi i modi in cui si possono portare.

Come per ogni cosa però, il consiglio è sempre di non lasciarsi troppo influenzare da quello che si vede in giro, ma scoprire la forma più adatta al proprio viso e mantenerla.

Per farlo, la fase della depilazione è fondamentale.

Anche in questo caso però i dubbi possono essere tanti: meglio usare la pinzetta, la cera o il filo? Una risposta definitiva forse non esiste ma analizzare tutti i pro e i contro di ogni tecnica può aiutare a scoprire quella più adatta ad ognuna.

Depilazione con pinzetta

Indubbiamente si tratta del metodo di depilazione più utilizzato, anche perché il più rapido da eseguire. Se la vostra scelta è questa non dimenticatevi di usare strumenti puliti, onde evitare infezioni.

Piuttosto semplice da attuare, ha lo svantaggio di richiedere una certa dose di precisione, e se non si è particolarmente dotate di questa virtù, il rischio è quello di farsi prendere la mano e creare qualche buchetto di troppo.

I peli vanno sfilati delicatamente dal bulbo, partendo dalla radice e seguendo il verso di crescita. Fate questa operazione con delicatezza onde evitare arrossamenti eccessivi e lo spezzamento dei peli che, corti, possono incarnirsi.

Attenzione anche a quelli che strappate: i peli eliminati con la pinzetta potrebbero non ricrescere più.

Depilazione con ceretta

Altro metodo super utilizzato. Se vi piace e volete andare sul sicuro, meglio rivolgersi a un’estetista, i danni di uno strappo estremo, infatti, possono essere non semplicissimi da tamponare.

Tuttavia, anche in questo caso vale la regola della pazienza, e se siete dotate anche di una certa dose di precisione non c’è motivo per non provare a sperimentarla anche nel vostro bagno.

Il vantaggio più immediato di optare per questa tecnica è che i peli ricresceranno molto meno velocemente, quindi le sopracciglia risulteranno curate più a lungo.

Meglio evitare la cera liquida, molto più difficile da maneggiare se non siete esperti, ma privilegiare le strisce depilatorie per il viso.

Se è la prima volta che le usate provatele in una parte del volto meno visibile per verificare eventuali reazioni della vostra pelle. Lo strappo deve avvenire contro pelo e, se pur senza esagerare con l’aggressività, deve essere deciso.

Subito dopo, lenite la zona con il passaggio di una lozione emoliente. Solitamente è compresa nella confezione ma se così non fosse, il vostro abituale olio viso lenitivo andrà benissimo.

Depilazione con filo arabo

Questa tecnica è la più recente tra tutte ma allo stesso tempo anche la più ambita e affascinante. Arrivata direttamente dall’Oriente, si avvale di un filo di cotone per strappare il pelo dal bulbo.

Anche in questo caso, come in quello della ceretta, il vantaggio immediato è che la ricrescita sia più lenta, ma a differenza dello strappo, questa tecnica è molto più delicata e non traumatizzando la pelle, la lascia immediatamente liscia e levigata. Inoltre, anche il dolore sembra essere molto ridotto, per non dire inesistente, rispetto a pinza e ceretta.

Nella depilazione araba, il filo di cotone viene attorcigliato su se stesso quattro volte, fino a formare un anello. A questo punto va tenuto tra pollice e indice, e con un gioco di mano molto veloce e ritmato lo si fa aderire al volto per estirpare i peli.

L’unico punto a sfavore è che il fai da te non sia possibile. A praticare questa tecnica, infatti, devono essere le mani di un’estetista in un brow bar specializzato.

Le uniche alternative, potrebbero essere alcuni epilatori manuali a molla disponibili in commercio che dovrebbero eseguire lo stesso tipo di movimento. Il condizionale però, in questo caso è d’obbligo.

Capire come sono fatte le proprie sopraccigliare

Prima di iniziare a mettere mano agli strumenti, tuttavia, è necessario osservarsi con cura, per capire la forma della propria arcata naturale e seguirla in fase di depilazione.

Prendete quindi un pettinino e pettinate verso l’alto i peli, in modo da individuarne l’attaccatura e intuire la forma. Anni di sfoltimenti selvaggi potrebbero averla un po’ nascosta, quindi dedicate a questa operazione il giusto tempo. Se notate dei buchi tra un pelo e l’altro niente allarmismi, nulla che un ottimo prodotto make-up non possa tamponare in una fase successiva.

Dopo questo step, è necessario individuare l’inizio e la fine delle vostre sopracciglia.

Trovare l’inizio è semplice, basta prendere una matita e appoggiarla verticalmente alla parte esterna della radice, il punto in cui si interseca con le sopracciglia corrisponde è dove dovranno partire i primi peli.

Allo stesso modo, posizionare la matita in modo obliquo fino alla parte esterna delle sopracciglia vi permetterà di individuarne la fine perfetta.

A questo punto, non resta che scegliere il modo migliore per depilarle.