Fiorello: tutte le curiosità sul mattatore e co-conduttore di Sanremo 2021

F iorello, qualche curiosità sul co-conduttore di Sanremo 2021: una vita travagliata, un passato difficile, l’amore per la moglie Susanna, la sua voglia di vivere e soprattutto di regalare una risata ai suoi amati fan.

Il suo nome completo è Rosario Tindaro Fiorello, è nato a Catania il 16 maggio 1960 ed è tra i personaggi di spicco del Festival di Sanremo 2021, co-condotto già l’anno scorso insieme ad Amadeus. Primo di quattro figli, Fiorello si è sempre dato da fare durante la sua vita: ha iniziato a lavorare molto presto, all’età di quindici anni, proprio nelle radio libere siciliane.

Fiorello, “Fiore” per gli amici, un intrattenitore nato, che ha cominciato la sua carriera dal basso, facendo tanta gavetta. Non è mai stato spaventato dall’idea del lavoro duro, fin da quando in estate lavorava nei villaggi turistici. Ma ha fatto molto di più per arrivare al successo, compresi lavori di fatica, che non gli sono pesati: è stato un venditore di lattuga e persino un falegname. La sua voglia di fare non lo ha mai fermato. Ma chi è davvero Fiorello? Qualche curiosità che non conoscete sul co-conduttore del Festival di Sanremo 2021.

Fiorello: curiosità

Il secondo nome di Fiorello è “Tindaro”, che è un segno di devozione alla Madonna Nera dei Tindari. A scuola, Fiorello non si impegnava molto: infatti, è stato bocciato per ben quattro volte al Liceo Scientifico. In effetti, preferiva svolgere molti lavoretti, soprattutto per mettere dei soldi da parte per il suo sogno. Tra i lavori che ha fatto, ha raccontato di essere stato anche un muratore e un idraulico. Sul suo curriculum, figura persino una mansione particolare: centralinista per una società di pompe funebri.

Chi sono le sorelle e il fratello

Fiorello ha un altro fratello, Beppe, che tutti conosciamo per le sue capacità recitative. Ha anche due sorelle, Anna, che lavora come negoziante, e Catena, che è una famosa scrittrice, oltre che una conduttrice. Il suo legame con la famiglia è sempre stato importante: il sostegno, ma soprattutto l’amore familiare per Fiorello è tutto.

Ha iniziato a lavorare a 15 anni

Nel 1976, Fiorello ha iniziato a lavorare come facchino in un Villaggio Valtur, nella località di Brucoli, proprio vicino ad Augusta, dove abitava. Qui lo promuoveranno ad animatore: al mattino, con il suo tono scherzoso, si travestiva da papa. Cosa faceva? La benedizione ai cornetti. Ma l’amore di Fiorello per le radio si è radicato in lui negli anni in cui ha lavorato per le radio libere siciliane, tra cui Augusta Centrale, Radio Marte e Radiorama.

La dipendenza negli anni ’90

Fiorello non ha mai nascosto di avere avuto un passato difficile, che lo ha anzi formato e aiutato a capire i valori della vita. Nella famosa intervista del 2004, Fiorello ha parlato apertamente dei suoi problemi di droga, risalenti agli anni ’90. Ha aperto il suo cuore, definendo la droga come “il diavolo, che ti illude e ti convince di essere forte”. Alla fine, ne è uscito fortificato e ha cambiato la sua vita in meglio, sconfiggendo la dipendenza.

L’inizio burrascoso (e il rifiuto di Baudo)

Era il 1986 quando Pippo Baudo, storico conduttore del Festival di Sanremo, scartò Fiorello dopo il provino per la trasmissione Fantastico. Naturalmente, Baudo in seguito se ne pentì, ammettendo di avere preso una “cantonata”. Le sue parole, allora, furono: “Mi piaci, ma sei lungo. Sei bravo, ma non ti prendo.” Il provino era durato quasi un’ora. Fiorello non si perse d’animo dopo il rifiuto, però: oggi tutti lo conoscono e lo amano in Italia.

Ama il buon cibo, soprattutto le trattorie

Fiorello ha sempre detto di amare il buon cibo, anche se a tavola preferisce l’acqua al vino, probabilmente per la sua vita di eccessi durante la giovinezza. Tuttavia – e non avevamo dubbi a riguardo – è la classica persona che puoi trovare in trattoria o pizzeria. Non apprezza particolarmente i ristoranti eleganti, preferisce la cucina casalinga e rustica.

La sua squadra del cuore è l’Inter, ma tifa ancora il Catania

Ogni vip ha la sua squadra del cuore, e per Fiorello è l’Inter. Tuttavia, è molto legato alla sua città natale, Catania, dove è nato, anche se è poi cresciuto ad Augusta. Qualche anno fa, Fiorello ha dedicato un video ad un’altra sua squadra del cuore, ovvero il Riposto, un comune che si trova in provincia di Catania. Fiorello si è innamorato del calcio proprio in occasione della sua prima partita allo stadio: Catania-Inter. Era decisamente destino!

Susanna, l’amore della sua vita

La vita privata di Fiorello non è mai stata resa pubblica più di tanto: sappiamo che è sposato con Susanna Biondo, l’amore della sua vita. Il matrimonio è avvenuto nel 2003: una cerimonia semplice, senza fronzoli, con pochi invitati. Prima di Susanna, Fiorello ha avuto delle relazioni con la conduttrice Luana Colussi e l’attrice Anna Falchi. Poco dopo la fine della relazione con la Falchi, Fiorello incontrerà Susanna, con cui si sposerà dopo sette anni di convivenza. I due hanno avuto una figlia, Angelica. Susanna, invece, ha una figlia nata dal suo precedente matrimonio, Olivia. Fiorello chiama Olivia come la sua “prima figlia”, a testimonianza del suo grande cuore. E adesso non vediamo l’ora di rivederlo calcare il palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo 2021 sarà come sempre un evento di spicco per la musica italiana. Da Fiorello e Amadeus, ci aspettiamo un evento scenico senza eguali.