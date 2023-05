Sanremo, Amadeus chiama Fiorello: arriva la conferma

D opo la "bombetta" lanciata da Fiorello a "Viva Rai 2!", Amadeus fa chiarezza sulla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo

"Rimango volentieri" in Rai e "sto lavorando serenamente con l'amministratore delegato" al prossimo Sanremo: parola di Amadeus, che ha chiamato in diretta Fiorello durante la puntata di "Viva Rai2!".

Il direttore artistico di Sanremo è intervenuto in trasmissione dopo che nei giorni scorsi Fiorello aveva lanciato la "bombetta", raccontando dei dubbi dell'amico sulla possibilità di condurre il prossimo Festival.

L'intervento in diretta di Amadeus

Amadeus in persona ha voluto quindi sgomberare il campo da illazioni in merito. "Resti in Rai, non c'è nessuno che vuole epurarti?", gli ha domandato Fiore. "Nessuno, nessuno, rimango volentieri", la risposta di Amadeus, che ha annunciato: "Il 9 mattina vengo a trovarvi per l'ultima

puntata".

"Nessuna ingerenza"

Ancora Fiorello: "Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali". "Non ci sono agenti segreti che controllano niente", ha ribattuto Amadeus.

"Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta", ha chiosato lo showman. "Assolutamente", la risposta di Ama che ha concluso: "Si lavora già da tempo serenamente con l'amministratore delegato, con tutta la Rai".

Fiorello: "La 'bombetta'? Uno scherzo"

Già prima dell'intervento in diretta di Amadeus, Fiorello stesso aveva pensato a disinnescare la "bombetta" lanciata a Viva Rai2!: "Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: 'Sai, non so se farò Sanremo?'. State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!" ha confessato lo showman, ospite di Tv Talk.

Fiore e la chiamata di Amadeus

"So esattamente - ha spiegato Fiorello, in collegamento con il programma di Rai3 - che Amadeus il venerdì mattina non guarda "Viva Rai2!". Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico 'sta cosa e vediamo che succede… e infatti è successo. Mi ha chiamato: 'Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?'", ha aggiunto imitando la voce dell'amico. "Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio - ha aggiunto 'dividendo in due' nome e cognome del nuovo Ad Rai, Roberto Sergio - mi hai rovinato il venerdì, Ciuri".

Amadeus e Sanremo, cos'ha detto Fiorello

"Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso. Mi ha detto una cosa, la butto lì, che non sa se quest'anno farà Sanremo". Questa la "bombetta", come Fiorello stesso l'ha definita, lanciata durante il programma "Viva Rai2!" di venerdì scorso. "Forse ho intenzione di non farlo, mi ha detto così - ha raccontato lo showman siciliano - A me piace dire cose perché la gente deve sapere, poi non deve fregare niente ma deve sapere. Ha detto forse eh, però l'ha detto".