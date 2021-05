Le Fotografe: su Sky Arte la prima docuserie dedicata alle fotografe italiane

O tto fotografe italiane si raccontano nella nuova docu-serie targata Sky e intitolata Le Fotografe

Le Fotografe è la nuova docu-serie Sky Original dedicata alle fotografe italiane. Otto episodi in cui verranno descritte altrettante donne con storie e temi differenti. L’appuntamento è per il 24 maggio alle 21.15 su Sky Arte. Lo show – che sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e on demand – è stato creato e diretto da Francesco G. Raganato.

In ogni episodi scopriremo una fotografa, il suo punto di vista e un tema specifico legato alla femminilità, dal body positivity alla sessualità, sino all’amore e al nuovo ruolo della donna nella società. Il tutto attraverso la “lente” della fotografia, una forma di espressione artistica unica.

Le otto fotografe protagoniste sono Guia Besana, Ilaria Magliocchetti Lombi, Sara Lorusso, Carolina Amoretti, Maria Clara Macrì, Roselena Ramistella, Zoe Natale Mannella e Simona Ghizzoni. Ognuna di loro svelerà il proprio passato, il percorso per affermarsi professionalmente e la propria visione del mondo. In ogni episodio le fotografe si raccontano mentre scattano foto e creano progetti, mostrando la propria specificità umana e professionale.

Guia Besana

Protagonista del primo episodio della docu-serie Le Fotografe, Guia Besana descrive quella che lei chiama “una questione personale”. Il suo lavoro infatti parte dalla creazione di un’immagine che prende in considerazione il vissuto della persona. Nella serie racconta la paura di volare, ereditata dalla nonna, e il nuovo progetto intitolato Strangely Familiar. Si tratta di una serie di scatti che ritraggano una modella russa che si trasforma in una donna barbuta. Un’idea nata dopo che Guia ha vissuto un periodo difficile a causa della Paralisi di Bell, una paralisi facciale.

Ilaria Magliocchetti Lombi

Nella sua casa di Roma, Ilaria ripercorre il suo passato, con gli esordi come fotografa di band rock e indie, e la sua ascesa nel settore. Oggi crea cover per le più importanti riviste musicali, tanto che nell’episodio che la vede protagonista è all’opera per immortalare leggende della musica come Manuel Agnelli, leader degli Afterhours. La fotografa incontra poi alcune personalità che ha fotografato per lavoro, da Emma Bonino a Paola Turci.

Sara Lorusso

Nella sua casa-studio di Bologna, Sara Lorusso presenta la serie fotografica About Sexuality, la prima dedicata alla sessualità femminile. Un lavoro che l’ha aiutata a superare il rapporto difficile con il suo corpo. Nell’episodio di Le Fotografe anche l’atleta paraolimpica Veronica Yoko Plebani che parla di stereotipi estetici e femminilità.

Carolina Amoretti

Fotografa di Milano, Carolina Amoretti ricorda su Sky le sue prime esperienze a Fabrica, scuola di arti visive i Benetton, in cui ha realizzato i primi autoritratti colorati e pop. Grazie a un gruppo di amiche e colleghe ha iniziato a raccontare in modo differente il corpo femminile, puntando sul body positivity e su una donna non più perfetta e irreale, ma incredibilmente vera.

Maria Clara Macrì

Maria Clara è una talentuosa fotografa e mente dietro il progetto In Her Rooms, una serie di ritratti che immortalano delle ragazze nelle loro stanze. Scatti che hanno fatto il giro del mondo per rivendicare l’indipendenza sociale, economica e intellettuale delle donne. La stanza è un luogo tutto per sé in cui creare, pensare e sentirsi libere. Fra i progetti di Maria Clara ci sono anche una serie di scatti mixed raised con ragazze di etnie e culture diverse che vengono ritratte insieme. Fra loro c’è La Niña, artista dell’urban pop napoletano.

Roselena Ramistella

La fotografa Roselena presenta Deepland, progetto con cui racconta la Sicilia durante un viaggio a dorso di un mulo. Un viaggio fra immagini e colori che le ha consentito di conquistare tanti riconoscimenti fra cui il Sony Photo Award e il Vogue Italia Prize. Deepland ha consentito a Roselena di scoprire anche la “mafia dei pascoli” sui Monti Sicani, incontrando le sorelle Napoli, due donne che hanno subito (e resistito) alle minacce mafiose.

Zoe Natale Mannella

Zoe è la fotografa dietro Sotto le Lenzuola, una serie di scatti dedicati alle ragazze nel loro letto, fra sogni e intimità. La sua è una fotografia istintiva che nasce da confidenze e amicizie. Nell’episodio di Le Fotografe, Zoe realizza alcune foto di sua madre, celebre pittrice e art director negli anni Novanta. Le due si confrontano riguardo i canoni estetici che sono mutati nel tempo.

Simona Ghizzoni

Simona ripercorre la sua evoluzione artistica nata dall’autoritratto inteso come ricerca di sé. I suoi scatti sono divisi in alcune serie: Aftermath che evidenzia l’aspetto animale della donna, Rayuela che intreccia ritratti ed elementi vegetali, Rêve Géologique in cui svela l’elemento della terra. Simona racconta nella docu-serie i suoi disturbi alimentari che ha portato anche nella serie Odd Days, che le ha fatto conquistare il terzo posto al World Press Photo 2008 e un Award al Photo Espana 2009.