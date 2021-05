C ambiamenti climatici, docuthriller, star del basket e chef internazionali: ecco i migliori documentari da non perdere su Netflix

Tra tutte le piattaforme streaming, Netflix è probabilmente quella con il catalogo di documentari più ricco e variegato. I temi sono diversi e per tutti gli utenti. Dal recente e apprezzatissimo The Last Dance a Strong Island, passando per Chef's Table e Il Nostro Pianete. Troverete tanti titoli da scegliere tra i migliori documentari su Netflix da vedere assolutamente.

The Social Dilemma

Tra i migliori documentari su Netflix c'è senza dubbio The Social Dilemma. Questo è un docu-drama presente sulla piattaforma di streaming che analizza come i colossi quali Google, Facebook ed altri, utilizzano i dati degli utenti del web. Puntate che faranno luce su quanto le nostre vite in rete siano spiate, e che farà comprendere il futuro al quale si andrà in contro, in materia di privacy sul Web.

The Last Dance

Per gli appassionati di basket, The Last Dance, è il documentario sportivo a puntate da non perdere. Segue le vicende dei Chicago Bulls, la squadra americana dell' NBA e del campione di basket migliore di sempre, Michael Jordan. Partendo dal parquet della pallacanestro, il documentario ripercorre le mode, le tendenze, e la società americana tra gli anni '80 e gli anni '90. Tra i protagonisti, anche altre due star del basket: Scottie Pippen e Dennis Rodman.

Tiger King

Tiger King un altro tra i migliori documentari su Netflix da mettere nella lista di quelli da vedere. Il tema di questo documentario a puntate è delicato: affronta la questione degli zoo privati in alcuni stati degli Stati Uniti. Protagonista del documentario è l'eccentrico Joe Exotic. Una storia in cui non ci sono soltanto tigri e leoni ma intrighi, omicidi, coercizione.

Rotten

Sai da dove viene il cibo che mangi? Guardare Rotten, il documentario prodotto da Netflix, svelerà alcune dinamiche che ti faranno rivedere molte scelte. Rotten è composto da 2 stagioni da 6 episodi, che hanno un solo e unico obiettivo: svuotare il sacco dell'industria alimentare, e denunciare ciò che c'è dietro a quello che mangiamo.

Allevamenti intensivi, colture industriali e quelle artigianali. La filiera della carne, del pesce, ma anche dell'aglio e del miele, con risvolti incredibili.

Dogs

Al centro di uno dei migliori documentari su Netflix c'è il rapporto intenso tra uomo e cane. Ogni episodio del docu Dogs, dei sei che compongono, racconta delle storie spesso intime ed emozionanti che legano i cani ai loro padroni, indipendentemente dalle condizioni in cui entrambi vivono e dalla condizione sociale dell'uomo.

The confession tapes

Essere reo confesso significa sempre essere colpevole? Tutti i fatti di cronaca nera presentati in questa serie documentario riguardano condannati per omicidio che affermano che le proprie confessioni siano false, estorte o involontarie. Qui sta l'intrigo: dopo aver guardato questo docu capirai che non tutte le confessioni sono autentiche e a comprendere i motivi per i quali un condannato può confessare il falso.

Strong Island

Dopo avere preso pubblicamente posizione contro l'omicidio di George Floyd e il razzismo, il colosso Netflix si sta impegnando in una vasta campagna di sensibilizzazione. Nella libreria di titoli, tra serie tv e documentari Netflix, c'è la nuova categoria: Black Lives Matter, con una selezione di titoli da vedere per stimolare la conoscenza e approfondire la storia e i meccanismi della discriminazione razziale.

Strong Island, tra i migliori documentari su Netflix, e un viaggio emotivo doloroso e d'impatto sulle questioni della razza e dell'ingiustizia in America. La storia di una famiglia di colore che non è riuscita a sostenere il peso dell'ingiustizia razziale ed è andata in frantumi. Candidato agli Oscar nel 2018, il documentario diretto da Yance Ford, racconta la storia del fratello maggiore del regista, William Jr. Il giovane è stato ucciso nel 1992, ad appena 24 anni, a causa dei diversi colpi di arma da fuoco che gli sono stati sparati al petto da Mark Reilly, un bianco di 19 anni che lavorava in una carrozzeria di Long Island.

Il Nostro Pianeta

Un documentario meraviglioso che analizza l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo su tutte le creature viventi e sul nostro bellissimo pianeta. Immagini incredibili e riprese mozzafiato di animali rari, ma anche tristi verità riguardanti l'impatto dell'uomo sugli habitat e sulla fauna del pianeta.

Scoprirai le varietà di specie del pianeta: dalle sule che bombardano i pesci a tappeto agli gnu in fuga dai licaoni del Serengeti. Mondi congelati minacciati dal surriscaldamento globale: paradisi di ghiaccio di orsi polari, trichechi, foche e pinguini si trovano in pericolo.

E ancora le giungle e le foreste pluviali abitate da specie incredibilmente diverse, come uccelli pavoneggianti e oranghi astuti. Gli oceani popolati da squali; i deserti e le praterie. Le telecamere seguono gli elefanti nel deserto alla ricerca di sostentamento, le migrazioni dei bisonti nelle praterie americane.

Making a murder

Le riprese di questo docuthriller sono durate 13 anni e raccontano la storia vera e inedita di due uomini accusati di un orribile crimine che forse non hanno mai commesso. Nelle puntate di Making a murder troveremo le vicende giudiziarie di Steven Avery che, scarcerato dopo anni, è coinvolto in un nuovo crimine tra accuse alla polizia per scorrettezze e coercizione di testimone.

Steven inizia una nuova vita e denuncia per corruzione i funzionari di polizia di Manitowoc County. Dopo poco Steven ritornerà in cella, con l'accusa di omicidio, e gli interrogativi sulle modalità e i motivi dell'arresto sono inquietanti. Il destino dell'uomo dipende dalle supposte scorrettezze di cui è accusato il corpo di polizia.

Chef's Table

Per i foodlovers, ad aggiudicarsi un posto tra i dieci migliori documentari su Netflix, c'è Chef's Table. Questa docuserie, firmata da David Gelb si concentra in ogni puntata sulla vita e sulla carriera di un una Chef star internazionale. Il protagonista del primo episodio è il nostro Massimo Bottura. Di Chef's Table sono fino ad ora state prodotte sei stagioni ed uno spin-off (Chef's Table: France).