Galateo e buone maniere in aereo: le cose da fare e quelle da non fare

S e sei tra quelle che viaggiano spesso in aereo, ma anche se sei tra coloro che lo prendono lo di rado, dovresti sapere cosa fare e cosa non fare dal check-in all'atterraggio

Rispetto al passato, si viaggia in aereo sempre più spesso. Non solo per motivi di lavoro ma anche per raggiungere la meta delle proprie vacanze e per tornare dalla propria famiglia dopo un periodo di studio in una città diversa: ormai il viaggio in aereo è entrato a far parte delle abitudini quotidiane di molti.

Per affrontare il viaggio nel migliore dei modi, per non arrecare disturbo agli altri viaggiatori e affinché il momento del volo sia il più piacevole possibile per noi stessi e per i nostri vicini di posto, abbiamo raccolto una serie di consigli sulle buone maniere in aereo ovvero ciò che ti suggeriamo di fare quando ti appresti a volare e ciò che invece non dovresti fare assolutamente.

Saluta

Il saluto è sinonimo di buona educazione e non si nega a nessuno. Dal momento del tuo arrivo all'aeroporto di partenza fino a quello di destinazione, incontrerai una pluralità di persone da salutare con gentilezza. La maggior parte di loro sta svolgendo il proprio lavoro e un saluto in segno di rispetto, o di ringraziamento, è sempre ben accetto.

Incontrerai il personale del check-in e poi altro personale della compagnia aerea nel momento in cui ti recherai ai controlli di sicurezza con il tuo bagaglio a mano. I saluti al personale di terra rientrano tra le buone maniere in aereo anche se non sei ancora fisicamente salita a bordo.

Saluta il personale che sta solo svolgendo il proprio lavoro. Saluta le hostess e gli steward che ti accoglieranno a bordo del velivolo e il pilota, se presente nel momento dell'imbarco. Potresti trovare hostess e steward anche in prossimità delle cappelliere: saluta anche loro prima di chiedere il loro aiuto, eventualmente. Inoltre, saluta i tuoi vicini di posto: dovrai trascorrere con loro il tempo del volo.

Puoi scoprire altre 10 cose che sono sinonimo di buona educazione.

Rispetta le regole

Ormai dovresti conoscere le regole basilari dei viaggi. Se non le conosci, verificale sul sito della compagnia con la quale hai deciso di volare. Controlla il peso del bagaglio a mano e quello del bagaglio da stiva; se indossi i tacchi, dovrai toglierli al momento dei controlli.

Tieni a portata di mano la carta d'imbarco e il tuo documento d'identità e ricorda di gettare la bottiglietta d'acqua prima dei controlli di sicurezza: i liquidi al di sopra dei 100ml non sono consentiti a bordo.

Verifica quindi che il dentifricio, il profumo, la crema idratante e ogni altro liquido che stai portando con te non superi le dimensioni e le capacità indicate tra le regole aeroportuali. In caso contrario, ti verrà intimato di gettare via tutto e non potrai fare nulla per opporti: arrabbiarsi non serve a nulla.

Non infastidirti

Se non hai verificato le regole prima di comporre i tuoi bagagli, se eccedono le dimensioni o il peso massimo consentito, non infastidirti e non arrabbiarti con il personale aeroportuale. Chi ha l'obbligo di fermarti per ricordarti le regole sta solo lavorando e non prova gioia nel ripetere le stesse cose a tutti i viaggiatori tutti i giorni. Semplifica il suo lavoro e, se vieni colta in fallo, non opporti alle regole. Non puoi farlo.

Tra le buone maniere in aereo c'è quella di rispettare il personale che incontrerai lungo il percorso dal primo check-in all'atterraggio. Il compito di tutti loro è quello di sostenerti e di rendere il tuo viaggio il più piacevole possibile, nel rispetto degli altri viaggiatori e delle regole aeroportuali.

Se il bagaglio da stiva supera il peso massimo consentito e sei costretta a tirare fuori felpe e magliette da mettere una sull'altra, non puoi prendertela con gli addetti al check-in. Se il profumo che vuoi portare nel bagaglio a mano supera i 100ml, sarai inevitabilmente costretta a lasciarlo a terra e non interessa a nessuno quanto lo hai pagato in profumeria.

Aggredire il personale dei controlli o infastidirti e imprecare non cambierà la situazione.

Non disturbare

Ti ho suggerito cosa fare quando viaggi su un volo ma tra le buone maniere in aereo dobbiamo necessariamente fare riferimento a ciò che non va assolutamente fatto. La prima cosa da non fare è disturbare gli altri viaggiatori: chiacchiera, se vuoi, ma solo se il tuo vicino di posto si rende effettivamente disponibile ad intrattenere una conversazione con te.

Se invece si mostra infastidito dalle tue parole, trova un altro passatempo. Potresti leggere un buon libro o ascoltare musica, scrivere il tuo diario o studiare, disegnare o fare un cruciverba. Ti può essere utile scoprire cosa non dovresti dire.

Tutti, almeno una volta, siamo stati infastiditi dal nostro vicino di posto: non fare lo stesso, non arrecare disturbo a chi siede di fianco a te. Se chiacchieri con loro, non farlo a voce alta. Modera il tono di voce per non dare fastidio a chi non ha la minima intenzione di seguire i tuoi discorsi.

Non applaudire all'atterraggio

Può sembrarti un gesto carino, visto nei film di qualche decennio fa, ma non ha nulla di così gentile. L'atterraggio fa parte delle mansioni del pilota che non ha di certo bisogno degli applausi dei passeggeri per sapere che sta svolgendo un buon lavoro.

Effettivamente c'è stato un periodo in cui applaudire all'atterraggio andava di moda. Ora non è un gesto particolarmente apprezzato, quindi evitalo.