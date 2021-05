Perché un gatto è il compagno di vita ideale

T utti i motivi, se mai ce ne fosse bisogno, per ricordare quanto è più bella la vita con un gatto

Indipendente, si avvicina con garbo e sensibilità estrema, ti studia e infine decide di diventare tuo amico: il gatto ti sceglie e quando accade è per sempre. Saprà esserci, presenza silenziosa e discreta, in ogni momento della tua vita. Dalla sveglia con le fusa alla coccola al ritorno dal lavoro, i gatti sono capaci di trasformare l'umore di una giornata nera con il ritmo pacato del loro passo felino. Un salto e oplà, eccoli lì a strofinarsi sul tuo collo e farti sorridere.

È felice nel tuo monolocale

Un gatto può vivere in appartamento e non ha esigenze di grandi spazi. Si adatta con facilità anche alle case più piccole e nel caso il tuo lavoro ti porti lontano da casa tutto il giorno non preoccuparti. Basta che la vaschetta sia pulita e il gatto sarà autonomo. Oggi in commercio esistono distributori automatici di acqua e cibo, perciò in caso di necessità è possibile programmare il rilascio della pappa anche se tu dovessi assentarti per qualche giorno.

Non ha bisogno di uscire

È il vero padrone di casa: il tuo amico peloso conosce ogni angolo e ama la solitudine. I gatti sono profondamente legati agli spazi e al territorio in cui abitano. Questo è uno degli aspetti che rende più facile la gestione di un gatto: si prende cura di se stesso e ha bisogno di poco.

Sa calmarti

Sarà l'andatura, rilassata e scattante insieme, lo sguardo placido o i momenti di dolcezza improvvisa: l'effetto pet therapy è immediato. Il bello del gatto di casa è che imposterà una relazione differente con ogni membro della famiglia e saprà starti vicino quando sei triste o arrabbiata. Tu vorresti urlare, ma basta un suo sguardo per farti ritrovare la serenità.

Ti fa amare il silenzio

​Hai mai notato quanto sanno essere silenziosi? I gatti si muovono invisibili, senza produrre alcun rumore. Un balzo ed eccoli lì, dall'armadio si sono acciambellati sui tuoi piedi. A volte nemmeno te ne accorgi e lui, che un attimo prima chissà dov'era, ora si strofina contro al tuo ginocchio. E ti insegnano a riscoprire la pace autentica, fra le pareti di casa e dentro al cuore.

Ti insegna a giocare

I gatti sono maestri nell'arte del gioco: basta un filo, le mollette del bucato o la corda per stendere. Ogni oggetto di casa si trasforma in un appiglio, uno stimolo per esercitare muscoli e curiosità. Mentre giochi con lui, ti lasci andare anche tu. Come non accadeva da tempo la mente si svuota e la fantasia torna a galoppare.

Ti rilassa

Avere un gatto come compagno di vita migliora salute e felicità. È stato osservato che vivere vicino a un gatto ha effetto sulla produzione di ossitocina. Si abbassa la pressione sanguigna con un beneficio per il cuore e la circolazione, aumenta il benessere del corpo e della mente. Un vero e proprio antistress che si va ad aggiungere all'indescrivibile bellezza di un affetto smisurato.