Golden Globe 2021: i migliori beauty look trucco e capelli

I n questa edizione digital dei Golden Globe 2021 non è mancato il fascino del glam hollywoodiano, ecco i migliori beauty look delle star, tra trucco e capelli

Questa notte si è tenuta un'edizione decisamente diversa dal solito dei Golden Globe 2021. Niente rito da tappeto rosso, su cui poter ammirare i beauty look strepitosi delle star. Ma non per questo si è rinunciato a un tocco di glamour per celebrare la serata. I beauty look di trucco e capelli sono stati sfoggiati via Zoom - quest'anno la premiazione è stata interamente digital - e noi abbiamo curiosato per te su Instagram per scoprire quali sono stati i beauty look più belli delle dive, condivisi direttamente dalle protagoniste e dai loro make up artist e hair stylist di fiducia. Spiccano, tra tutti i look, onde da diva in stile Old Hollywood e rossetto rosso fuoco.

Anya Taylor Joy

Per la star de La regina degli scacchi, capelli extra long biondo platino e un make up iper-sofisticato con ombretto grigio taupe shimmer sfumato e rossetto rosa antico (firmato Dior).

Margot Robbie

Il suo ormai iconico caschetto mosso viene reso ancora più glam da un rossetto rosso bright Chanel che accende i suoi occhi azzurri.

Salma Hayek

Un look da vera diva come è da sempre nel suo stile, con morbidi capelli a onde e focus sullo sguardo, con ciglia a ventaglio e eyeliner nero lungo la rima superiore.

Lily Collins

Un make up nei toni della natura che sboccia a primavera by Lancome, con uno smokey eyes colorato tutto da copiare. L'acconciatura? A onde ben definite, con riga laterale.

Andra Day

Se hai i capelli ricci questa è l'acconciatura raccolta da copiare per un'occasione speciale, da abbinare - ovviamente! - a un rossetto rosso dalle sfumature violacee (Chanel) e unghie in pendant.

Amanda Seyfried

Onde in stile Old Hollywood morbide e con riga laterale, per riprendere lo stile anni '40. Per il trucco la star punta su un make up naturale, con rossetto nude pesca e bordatura infracigliare delicata.

Elle Fanning

Un vero e proprio look da principessa che ricorda tutto il fascino anni'50 di Grace Kelly. I focus beauty? Chignon iper-sofisticato, eyeliner allungato, ombretto panna e rossetto rosa chiaro (il make up è firmato L'Oréal Paris).

Rosamund Pike

La star sfoggia un caschetto pari dall'aplomb perfetto che farà scuola, abbinato a un rossetto rosso fragola in tinta con l'abito da sogno.

Shira Haas

Per la star di Unorthodox un raccolto sofisticato e rigoroso con riga laterale, mentre il make up firmato Chanel si gioca sul perfetto abbinamento labbra e unghie. La shade? Ovviamente red!

Gal Gadot

L'attrice, elegantissima, sfoggia un caschetto con onde in stile Vecchia Hollywood e un rossetto rosso dal sottotono leggermente mattone che si sposa perfettamente con i suoi occhi e capelli castano caffè.

Vanessa Kirby

Capelli raccolti e occhi naturali con ciglia in primo piano per mettere in risalto le labbra rosso scuro, dal finish matte e vellutato.

Kaley Cuoco

Il make up curato dal team Charlotte Tilbury punta tutto su un incarnato perfezionato e assolutamente glowing, con labbra rosa nude.